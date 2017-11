UPM: Las grandes empresas y la izquierda¿Algo huele mal en Maldonado?“Más unidos que nunca”Finlandia es un país muy especialEppur si muove¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeSe la llama: crisis catalana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).“La Nueva Sociedad”América del Sur: zona de pazCuando los comportamientos de los médicos comprometen el contrato socialEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoDe “ focas “, fachos y traidoresAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísClinton y Astori; ¿sin sex appeal, no hay nada..?Los hombres que produce el sistema penitenciario cubanoLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática¿En qué momento se jodió Catalunya?Angioplastia como placeboLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalOtras literaturas: Mario BaritéLa confusión conceptual de Hoenir SarthouUn circo de mentiras contra ASSE

ENCUESTA CONTINUA

Ingreso de hogares en setiembre: INE lo estimó en $ 58.354 para todo el país

21.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- La estimación puntual del ingreso medio de los hogares a valores corrientes (sin aguinaldo y sin valor locativo) se ubicó en setiembre, para todo el país, en $ 58.354, según el Instituto Nacional de Estadística, este valor resulta $ 859 superior a la estimación puntual de agosto.

En Montevideo, la estimación puntual del ingreso medio de los hogares a valores corrientes se estimó en $ 70.708, y en el resto del país, en $ 49.682.

El ingreso medio per cápita corriente, sin aguinaldo y sin valor locativo, se estimó en $ 20.716 para todo el país. La estimación puntual del ingreso medio per cápita a precios corrientes, es $303 superior a la estimación puntual observada el mes anterior. En Montevideo se ubicó en $26.181, mientras que en el resto del país la estimación puntual del ingreso medio per cápita a precios corriente fue menor, ubicándose en $17.142. Adjuntamos documento completo del INE.

Documentos asociados:

Encuesta-continua-hogares-setiembre-INE.pdf -