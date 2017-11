UPM: Las grandes empresas y la izquierda¿Algo huele mal en Maldonado?“Más unidos que nunca”Finlandia es un país muy especialEppur si muove¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeSe la llama: crisis catalana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).“La Nueva Sociedad”América del Sur: zona de pazCuando los comportamientos de los médicos comprometen el contrato socialEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoDe “ focas “, fachos y traidoresAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísClinton y Astori; ¿sin sex appeal, no hay nada..?Los hombres que produce el sistema penitenciario cubanoLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática¿En qué momento se jodió Catalunya?Angioplastia como placeboLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalOtras literaturas: Mario BaritéLa confusión conceptual de Hoenir SarthouUn circo de mentiras contra ASSE

Foto: captura de youtube

ESCRITOR Y DOCENTE

Falleció Amir Hamed

21.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress/José W. Legaspi)- Toda crónica sobre el deceso de un intelectual de la talla de Amir Hamed dirá: nació en Montevideo en 1962, realizó un Doctorado en la Northwestern University de Estados Unidos, fue docente universitario y escritor, y enumerará algunas de sus novelas y ensayos publicados.

Por supuesto que, entre estas y estos, citará la recordada Artigas Blues Band, o la más reciente y última, Febrero 30, y que fue el creador y director de Henciclopedia, referente intelectual del pensamiento crítico del siglo XXI, donde colaboraban Gustavo Espinoza, Aldo Mazzucchelli, Carlos Rehermann, y otros tantos, y que administraba su querida compañera Sandra López Desivo.

Dirá además, que integró el comité editorial de la revista interruptor y de su columna en línea. Colocará una foto, actual, dónde se verá claramente el estrago que el cáncer puede hacer en un ser humano, o una menos actual, quizás de otros años. Tal vez alguna hable de que tuvo una banda de rock y que cantaba.

Lo que ninguna crónica puede decir es lo que sentí desde la llamada que anunció su muerte hasta el momento que lo despedimos, bajo lluvia, en su reposo definitivo.

Ninguna crónica hablará del magnífico y tremendo sentido del humor, de su rigor y honestidad absoluta a la hora de debatir, discutir, o intercambiar.

Tampoco se dirá que nunca fue integrante de esa "larga cola" de artistas o intelectuales que esperan algo del gobierno de turno. Todo lo contrario, jamás se calló una crítica, y vaya si era diestro a la hora de criticar. Sin medir consecuencias, sin proyectar prerrogativas de nada ni nadie. Con una brutal honestidad, admirable para la mayoría, y envidiada y detestable para la minoría obsecuente de siempre.

No faltará quién, en este momento, trate de escamotear miserablemente su estatura moral e intelectual. No viviríamos en Uruguay, si así no fuera. Yo sólo sé que lo quise y admiré, aunque me hiciera rabiar, ante mi abyecta ignorancia o ante su amplio conocimiento.

Querido Amir, los que te respetamos y queremos, te saludamos, haznos un lugarcito, pronto nos volveremos a reunir, a debatir, a discutir, a reír y a rabiar. ¡Salud!

José W. Legaspi