Unanimidad: Directorio de AFE decidió investigar a su ex gerente general, Fernando Valls

21.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- El directorio de AFE decidió este viernes pasado, por unanimidad, comenzar una investigación administrativa sobre la actuación de Fernando Valls, actual gerente general de Servicios Logísticos Ferroviarios y ex gerente general de la empresa pública.

La investigación fue pedida por el director nacionalista Alfonso Lereté a raíz de que Valls había dispuesto el año pasado, sin consultar al directorio y sin firmar un contrato, la cesión de un predio a la empresa Comsa-Teyma en la ciudad de Paysandú.

La decisión de Valls abarcaba a 5 ambientes que superaban 170 metros cuadrados en la estación de la ciudad de Paysandú y un área de 600 metros cuadrados que la empresa, que trabaja en la reparación de la denominada "Línea del Litoral" (Piedra Sola-Salto), ocupó con contenedores, según dijo Lereté a El País.

El directorio decidió el cobro retroactivo a agosto de 2016 de $ 25.000 mensuales por el arrendamiento. Valls había impulsado una decisión el año pasado que le daba la prerrogativa de no tener que consultar al directorio la realización de arrendamientos por menos de $ 10.000 mensuales. Pero el nuevo gerente general, Enrique Cabrera, que sustituyó a Valls en agosto pasado, decidió dejar sin efecto esa medida en acuerdo con el directorio. En setiembre el directorio recibió un planteo de la gerencia general para que comenzase a cobrar el arrendamiento.

Valls fue, según se explica en el libro "Sendic, la carrera del hijo pródigo", de las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, el tesorero del sector Compromiso Frenteamplista del exvicepresidente Raúl Sendic. Actualmente integra además la lista 33 para las próximas elecciones del Club Atlético Peñarol.

El funcionario renunció "por motivos profesionales" a la gerencia general de AFE y de inmediato, el mismo día de agosto fue nombrado en Servicios Logísticos Ferroviarios.

Valls también propuso un tiempo atrás la adquisición para el directorio de un automóvil que tenía un precio de US$ 45.000, idea que no fue aceptada. Según Lereté, el ex gerente general impulsó "muchas compensaciones especiales a funcionarios que equivalían a una reestructura paralela".

El funcionario tampoco tuvo una buena relación con la Unión Ferroviaria. Su secretario general, Mariano Pouso, dijo a El País que Valls "no ha logrado articular un relacionamiento correcto" con el gremio, al que ha intentado "extorsionar, sobornar, presionar" y lo acusó de realizar una mala gestión.

Valls integra la lista 711 de Sendic al igual que el presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez. Escribió el año pasado en su cuenta de Facebook una carta al vicepresidente Raúl Sendic en la que lo elogiaba. "Esta es tu hora, Raúl. Como los grandes capitanes celestes... Deciles que estás acá y vas a defendernos. Deciles frente a las cámaras que son todos unos fantasmas, que les vamos a volver a ganar con una heladera y que hay pueblo para rato.(...) Vos cambiaste la vieja Ancap saqueada y fundida, y tuviste que tirar tus cálculos de rentabilidad a la basura para que el gobierno del Frente Amplio no pagara el precio político de una suba de tarifas generales", escribió.

