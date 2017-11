UPM: Las grandes empresas y la izquierda¿Algo huele mal en Maldonado?“Más unidos que nunca”Finlandia es un país muy especialEppur si muove¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeSe la llama: crisis catalana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).“La Nueva Sociedad”América del Sur: zona de pazCuando los comportamientos de los médicos comprometen el contrato socialEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoDe “ focas “, fachos y traidoresAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísClinton y Astori; ¿sin sex appeal, no hay nada..?Los hombres que produce el sistema penitenciario cubanoLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática¿En qué momento se jodió Catalunya?Angioplastia como placeboLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalOtras literaturas: Mario BaritéLa confusión conceptual de Hoenir SarthouUn circo de mentiras contra ASSE

¿NECESIDAD O DESUNIÓN?

Blancos divididos por la “Concertación”

21.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Mientras el directorio del Partido Nacional procesa una discusión interna sobre qué hacer con el Partido de la Concertación, el senador Javier García, del sector Todos, de Luis Lacalle Pou, la reivindica, reafirmando el instrumento político-electoral.

El diputado Jorge Gandini (Por la Patria, Alianza Nacional), dijo a El País que la actitud de García "fue una deslealtad" hacia los compañeros que se encuentran analizando el tema en el seno del ejecutivo partidario, y que atenta contra la unidad partidaria.

Meses atrás, Gandini presentó ante el organismo un documento solicitando la discusión de la viabilidad futura de la Concertación, haciéndolo con suficiente tiempo antes del inicio de la próxima campaña electoral para el departamento.

La Concertación fue un lema que se fundó antes de la elección departamental de 2015 como alianza entre los partidos tradicionales con el fin de terminar con el gobierno frenteamplista en Montevideo. Llevó como candidatos a Edgardo Novick, Álvaro Garcé y Ricardo Rachetti, pero no logró sus propósitos.

"El directorio ha realizado ya varias reuniones a las que vamos. El jueves 16 fue la última y se prepara otra para el jueves 7 de diciembre", informó Gandini a El País.

En el marco de la actividad "Montevideo Nos Une", organizada por el Espacio 40, García propuso "llegar a la campaña electoral nacional con un discurso también sobre Montevideo", que incluya "ideas para su gestión" y "una estrategia político-electoral" con "candidatos dedicados a esta tarea".

Sobre la Concertación, manifestó que "hay que separar el instrumento de su aplicación" y que "los defectos e inexperiencias de la elección pasada no invalidan la herramienta". "Con la Concertación se pudo avanzar y ganar gobiernos municipales (Ch y E) y tener presencia muy importante en otros, que por estrictas razones matemáticas sin la Concertación no se hubieran logrado. Separados, todos los que queremos el cambio en Montevideo, no podemos lograrlo", sentenció.

Por este motivo, concluyó que la alianza de los partidos tradicionales, "mejorándola, aprendiendo de los errores pasados, pero reafirmando el instrumento político-electoral" puede resultar una herramienta útil para un cambio en el gobierno departamental.

"Me siento defraudado" por la actitud de García, dijo Gandini, porque el directorio promueve "un debate interno" sobre la Concertación. "La experiencia de la Concertación tuvo claros y oscuros, y hay que pensarla mirando hacia el futuro. Requiere una política de alianzas para el departamento y lo nacional, y con quién", dijo.

En las reuniones a que convoca el directorio blanco participan los diputados por Montevideo, los ediles y los senadores vinculados a la capital del país.

Consultado sobre si la postura de García tiene relación con la elección de jóvenes en Montevideo, donde el Espacio 40 obtuvo la mayoría de los votos, Gandini dijo que no. "Si tuviera algo que ver con eso, lo más adecuado sería la prudencia y liderar el conjunto. Al revés. Me parece una pena que estropee un debate que no tiene sentido seguir dando", estimó.

Irónicamente, Gandini señaló que "ahora cada uno de los blancos dará su opinión en forma pública, nos mostraremos en diferentes posiciones y la gente podrá interpretar con derecho que no estamos unidos. Si cada uno debate por la prensa, no damos buenas señales".

"Para los que le gusta la Concertación, primero hay que concertar adentro del partido y después afuera", enfatizó.

