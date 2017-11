Ya no la busques, no la busco yoTrampeando a la esperanzaUPM: Las grandes empresas y la izquierdaEl precio de una sonrisa en la isla de los desdentados¿Algo huele mal en Maldonado?“Más unidos que nunca”Finlandia es un país muy especialEppur si muove¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeSe la llama: crisis catalana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).“La Nueva Sociedad”América del Sur: zona de pazCuando los comportamientos de los médicos comprometen el contrato socialEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoDe “ focas “, fachos y traidoresAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísClinton y Astori; ¿sin sex appeal, no hay nada..?Las sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática¿En qué momento se jodió Catalunya?La imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalOtras literaturas: Mario BaritéLa confusión conceptual de Hoenir SarthouUn circo de mentiras contra ASSE

Trampeando a la esperanza

Edgardo Sandoya

21.11.2017

“Estoy desesperada, porque hay un medicamento nuevo que le puede salvar la vida a mi marido y no se lo quieren dar” comentaba una señora en la sala de espera.

"Eso es de todos los días", respondió otra persona que allí estaba, "ahora hay muchos medicamentos milagrosos, pero es muy difícil que los den". "En realidad no sé si son tan buenos como dicen", comentó otro, "pues a mi madre le dieron uno que dijeron que era excelente y la pobre vivió menos de un mes"

El cáncer constituye la segunda causa de muerte en nuestro país y en buena parte del mundo. Una mayor expectativa de vida, con el consiguiente envejecimiento de la población, junto a la exposición a factores ambientales tales como el humo de tabaco o las radiaciones ultravioletas, hace más probable que se desarrolle esta enfermedad.Si bien muchas de las formas de cáncer se pueden curar, en otros casos no es así, particularmente cuando el diagnóstico se realiza en una etapa avanzada de la enfermedad.

Dada esta situación existe mucha investigación dedicada a encontrar nuevos tratamientos que puedan ser efectivos para tratar las diferentes formas de cáncer. Esos nuevos medicamentos varían mucho en cuanto el impacto que tienen sobre la sobrevida y en la calidad de vida. Pero dada la particular situación emocional por la que atraviesan pacientes y familias, muchas veces se plantean esperanzas en base a medicamentos que en realidad no la brindan.

Cómo se aprueba el uso de nuevos medicamentos

Los organismos de EE.UU. (FDA) y de Europa (EMA) que regulanla introducción de nuevos medicamentos son muy influyentes en todo el mundo, pues la mayoría de los países toma como guía lo que ellos deciden. Estos organismos determinan si un nuevo medicamento es seguro y eficaz, y si así ocurre, autorizan su comercialización para que los médicos puedan utilizarlos en el tratamiento de sus pacientes.Las decisiones que toma la FDA se basa en los resultados de estudios de investigación que han demostrado los beneficios y los riesgos del nuevo tratamiento. Cuando se trata de brindar la aprobación a nuevos medicamentos para el cáncer, estos organismos deben manejar un delicado equilibrio entre requerir evidencia clínica de alta calidad previa a la comercialización y permitir que nuevos medicamentos prometedores ingresen al mercado rápidamente, realizando su evaluación continua después de la aprobación.

En los EE.UU. tanto médicos como pacientes tienen grandes expectativas sobre la seguridad y eficacia de un medicamento que ha sido aprobado por la FDA.

Cómo se investigan los nuevos tratamientos

Al investigar un nuevo tratamiento, dos elementos pueden hacer que no se llegue a la verdad acerca de sus efectos: el azar y los sesgos. Los sesgos son desviaciones sistemáticas de la verdad que ocurren en un estudio, mientras que el azar se debe a la variabilidad entre las personas. La forma de conseguir que los sesgos sean mínimos, es realizando un ensayo clínico controlado en el cual la mitad de los pacientes recibe el tratamiento en investigación y la otra mitad el tratamiento ya existente. La influencia del azar se reduce realizando estos estudios incluyendo gran cantidad de pacientes, con lo cual el impacto del azar se reduce al mínimo.

Es así que los ensayos clínicos controlados de tamaño adecuado son la base para la aprobación de nuevos fármacos, ya que estos estudios actualmente son los que evalúan de la mejor manera los posibles beneficios,así como los eventuales riesgos.Pero, al igual que lo que sucede con todo tipo de investigación, eldiseño, desarrollo y análisis de resultados de los ensayos clínicos controlados debe ser adecuado, pues de no ser así, sus resultados no serán válidos.

Medida del resultado de un ensayo clínico (variable de resultado)

Un aspecto clave en el diseño de un estudio de este tipo escuál va ser el elemento a emplear para medir la efectividad del tratamiento que se investiga, llamado variable de resultado. Dado que el principal objetivo de la medicina es prolongar la vida, la primera variable de resultado que se emplea para medir el efecto del tratamiento es la mortalidad. Pero dado que también se busca evitar la aparición de complicaciones, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida, estas son otras variables de resultado que se emplean en la investigación de nuevos medicamentos.

La mortalidad, las complicaciones y la calidad de vida son variables de resultado de tipo final. Estas se llaman de esa manera pues miden si el tratamiento tiene beneficio en el objetivo buscado. En la investigación en cáncer también se emplean variables de resultado intermedias, tales como la reducción del tamaño del tumor o la disminución de marcadores sanguíneos. El empleo de estas variables intermedias (también llamadas subrogadas) se basa en que es razonable pensar que, si se reduce el tamaño del tumor o se mejoran los marcadores sanguíneos, ello resultaría en reducción de la mortalidad. Pero ello no siempre es así, pues existen múltiples ejemplos de que la mejoría en una de esas variables luego no se tradujo en reducción de mortalidad, no solamente en la investigación en cáncer.

Existenejemplos de medicamentos que resultaron beneficiososal investigarse su efecto en variables intermedias,pero que cuando se evaluósu impacto sobre la mortalidad se comprobó que los mismos la aumentaban.

Los nuevos medicamentos oncológicos

El uso de diferentes variables de resultado dificulta caracterizar el impacto clínico de nuevos fármacos contra el cáncer, por lo que para evaluar el mismo un grupo de investigadores realizó unanálisis sistemático de las evaluaciones realizadas a los 62 nuevos medicamentos contra el cáncer autorizados en EE. UU. y Europa desde 2003 hasta 2013.

Para ello dos revisores revisaron de forma independiente las evaluaciones del impacto clínico de cada medicamento sobre la supervivencia, comprobando en el total de ellos un aumento medio de 3 meses en comparación con los tratamientos disponibles en 2003.Esto varió entre los diferentes tipos de cáncer, desde 0 meses en cáncer de tiroides hasta 8 meses en cáncer de mama.

Otra investigación reciente mostró que los resultados del único estudio en base al cual FDA había aprobado el uso del fármaco en determinado tipo de cáncer, no fueron reproducidos cuando se realizaron nuevos ensayos clínicos controlados luego de la aprobación. Es decir que los resultados que llevaron a la aprobación luego no pudieron ser reproducidos en nuevas investigaciones. Esta reproducibilidad que es esencial para demostrar la eficacia de un tratamiento, pues ello confirma que el resultado observado inicialmente es verdadero y no producto del azar que puede observarse en un único estudio.

De manera similar, menos de la décima parte de las nuevas indicaciones de medicamentos aprobadas por la FDA sobre la base de variables intermedias tuvieron al menos un ensayo clínico controlado posterior a su aprobación que mostró una eficacia superior en los resultados clínicos.

En conclusión

La mayoría de los nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer tienen un impacto mínimo sobre la expectativa de vida, y a menudo presentan efectos secundarios que hacen que la calidad de vida de quienes los reciben sea muy mala.

Pensar que recibirlos va a significar un gran aumento en la expectativa de vida no es real, y sus riesgos y beneficios deben ser claramente explicados al paciente y su familia en el momento de decidir su empleo, de manera de no brindar falsas expectativas, tales como las que se alientan por parte de quienes venden estos fármacos.

Dr. Edgardo Sandoya - Médico cardiólogo - Profesor Titular de Medicina Basada en Evidencia, Facultad de Medicina CLAEH. Investigador en el área de prevención cardiovascular