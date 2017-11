Unidad es la palabraDespués de la guerra de Corea. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Carta de Sancho Panza a WilsonQue diferente era ser de izquierdaEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoTrampeando a la esperanzaEl precio de una sonrisa en la isla de los desdentados¿Algo huele mal en Maldonado?“Más unidos que nunca”Finlandia es un país muy especialEppur si muove¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeCuando los comportamientos de los médicos comprometen el contrato socialEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoDe “ focas “, fachos y traidoresAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísClinton y Astori; ¿sin sex appeal, no hay nada..?Las sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática¿En qué momento se jodió Catalunya?La imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésPalabras que sobran, palabras que faltanPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalOtras literaturas: Mario BaritéUn circo de mentiras contra ASSE

Carta de Sancho Panza a Wilson

Juan Raúl Ferreira

23.11.2017

Hoy parecen tiempos en que la autocrítica, nombre con el que se describe no reconocerse como perfecto, no es lo que era en los tiempos que yo aún no tenía canas. El futuro no lo va a hacer una generación sola. Los jóvenes deben aportar la nueva sabia y las lógicas, tecnología y modalidades políticas de contemporáneas, agregándoles el componente ético que ellos tienen y nuestros tiempos no.

Pero no debemos olvidar que un pueblo sin pasado, o con una historia falsa adaptada a necesidades electoreras, no tiene futuro. Ese es el el papel de los que algún añitos tenemos. No suplantar o evitar el ascenso de los más jóvenes , sino darles como posta el pasado que nos tocó vivir.

Recién hoy leí una carta que un legislador del Partido Nacional reprochándome mi adhesión a los traidores de Wilson en el Club Naval. Asumía este diputado blanco, "especialista" en política internacional, que yo había adherido al Frente Amplio.

Todo me confunde. 1) He dicho que por ahora soy independiente porque no veo posibilidades de generar Wilsonismo dentro del Partido Nacional. Sostienen que Wilson fue traicionado por el FA en el Pacto del Club Naval. 2) Quienes de tal "traición" me acusan prefieren aliarse al Partido Colorado. Pareciera que los colorados no no hubieran estado como gestores y mentores del Club Naval . ¿O son traidores solo los que conviene en una coyuntura política electoral? 3) ¿No hubo Traiciones en intentos de Pactos que no prosperaron, no por falta de voluntad de los propios negociadores partidarios, sino porque a los fascistas no se les movía un músculo por encontrar una salida.Por ejemplo las conversaciones del Parque Hotel.

Porque antes de las negociaciones se intentó (y dirigentes balnqui colorados aceptaron): "Pre negociaciones" en aquel sitio en Julio de 1983. Mucho antes de plantearse las conversaciones del Club Naval. A ellas habían sido invitadas solo blancos y colorados. Los integrantes del sector minoritario Blanco al que Wilson llamaba "Blancos Baratos," más Por la Patria y el Movimiento de Rocha. Consultado Wilson manifestó su negativa absoluta a tales conversaciones. Sin embargo representantes de los tres sectores del Partido, "baratos", rochanos y altos dirigentes Por la Patria.

Wilson, "dice" que se retira de la conducción del Partido y que se volverá un mero militante del exilio. Al otro día, yo vivía en Washington, mi madre[1] me llama desde Londres y me dice: "Juancito, no es una movida de ajedrez, quiere abandonar la conducción del Partido que no representa su modo de pensar, veinte. El fin de semana (Washington, no era muy lejos de Londres y la llamada "Guerra de las Aerolíneas permitía el viaje a muy bajo costo.) Allí legue en 24 horas.

Papá estaba triste. Mamá fomentaba que saliéramos solos a charlar, no necesariamente del tema, aunque este salía de tanto en tanto. Regresé a los 3 días a Washington y me di cuenta que no me había animado a decir casi nada.

Entonces le escribí. No fue una carta común. Yo, que desde entonces me gustaba escribir, había probado todos los géneros, (salvo de muy pequeño) la poesía. Pero ese fue el lenguaje que elegí. Una carta de Sancho Panza de un lado del Océano al otro pidiéndole a Don Quijote que note abandonara.

Decía así:

"Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura,

en horas de desaliento, así te miro pasar..." León Felipe.

Dame una lanza y vamos, caballero, de aquellas que tenías en astillero.

Dame una adarga y vamos, caballero, que hoy La Mancha se extiende al mundo entero.

Yo quisiera en mi locura tener tu loca cordura para ahogar las amarguras del vivir

y saber que llevo un rumbo en este andar por el mundo tras de ti.

Quiero ganar la dulzura de ver tu triste figura por aquí y empaparme en tu locura

para llevar la aventura hasta el confín

Dame una lanza y vamos, dame una adarga y vamos,

que es el tiempo, el tiempo de villanos y de magos.

Quita el polvo a la armadura busca la vieja montura de tu antiguo batallar

y liviano de amargura galopa por la llanura, por la sierra, por el monte y junto al mar.

A cabalgar de nuevo llaman, caballero. Yo estoy listo.

Te espero en el camino y hallaremos el yelmo de Mambrino.

Este tiempo es tu tiempo, caballero, el mundo se ha llenado de gigantes,

los pueblos se ocultan temerosos y no aparece un caballero andante.

Si en estos cuatro siglos, derrotado, las armas nunca usaste como antes,

tómalas hoy de nuevo, adarga y lanza, ¡ y ensilla otra vez a Rocinante!

Yo quiero ir a tu lado caballero del destino, seguir en tu misma huella y marchar por los caminos.

Déjame ir a tu lado, vámonos a cablgar, que está lleno de gigantes, que es preciso derrotar.

Si vieras caballero, lo que ha sido en cuatro siglos de tu larga ausencia,

empuñarías la lanza enfurecido y entrarías como yo en la contienda.

No me dejes solo en esta empresa mía, en mi tierra te espero, caballero,

que mi tierra es la tuya, es de tu raza y en América tendrás un escudero.

Quisiera que cruzaras esos años y aparecieras hoy por nuestras sendas.

Cuatro siglos y un mar que nos separan son poca cosa para tu leyenda.

Yo sería tu escudero, caballero.

Escudero mas fiel que el viejo Sancho con tu misma locura en mi destino.

Déjame ir a tu lado, caballero del destino. Déjame ir a tu lado y vamos por los caminos.

Marcharemos los dos, lado con lado,

envueltos en la misma fantasía de desfacer entuertos por el mundo y hacer bendita esta tierra mía.

Cuando nos vean cruzando por la sierra Preguntarán: ¿quiénes son esos dos? ¿ y qué persiguen?

Y dirán "Es el loco de la lanza, y su loco escudero que lo sigue."

Escudero mas fiel, no habrá ninguno.

No intentaré frenarte con cordura;

atizaré el fuego de tus desvaríos y excitaré con arengas tu locura.

Cuando quieran decirte, caballero, que son molinos los que están enfrente,

yo gritaré que no, ¡que son gigantes! ¡Híncale tus espuelas y arremete!

el caballo sangrando los ijares, la lanza apuntando en desafío,

el cuerpo inclinado hacia delante buscando el corazón del enemigo.

Yo iré junto a ti, cortando el viento, buscando derribar a mi gigante

y ensartar en mi lanza su cabeza. Nunca contaremos los gigantes muertos,

mientras haya uno, no habrá concluido y no habrá derrotas,

porque sólo quien se siente vencido está vencido. Déjame ir a tu lado caballero del ensueño

déjame ir a tu lado y montar en clavileño.

En alguna vieja venta velaremos armas juntos e iremos tras los gigantes de que se ha llenado el mundo.

Cuando nos vean cruzando por los llanos preguntarán ¿Quiénes son esos dos? ¿Y qué persiguen?

Y dirán: "Es el loco de la lanza y su loco escudero que lo sigue."

"Tan solo un par de locos" dirá el mundo y se reirá tal vez del desatino,

pero tú y yo sabremos dónde vamos y nunca dejaremos el camino

¡Vámonos, caballero, que ya es tarde! El sol se ha derramado por los llanos,

y brota de la tierra un aire dulce, como miel de un panal americano"

El 5 de diciembre próximo al cumplirse un año de su muerte, se celebra a las 9 y 30 una sesión del Senado en su honor.

Dr. Juan Raúl Ferreira