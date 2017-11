Unidad es la palabraDespués de la guerra de Corea. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Carta de Sancho Panza a WilsonQue diferente era ser de izquierdaEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoTrampeando a la esperanzaEl precio de una sonrisa en la isla de los desdentados¿Algo huele mal en Maldonado?“Más unidos que nunca”Finlandia es un país muy especialEppur si muove¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeCuando los comportamientos de los médicos comprometen el contrato socialEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoDe “ focas “, fachos y traidoresAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísClinton y Astori; ¿sin sex appeal, no hay nada..?Las sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática¿En qué momento se jodió Catalunya?La imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésPalabras que sobran, palabras que faltanPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalOtras literaturas: Mario BaritéUn circo de mentiras contra ASSE

Unidad es la palabra

William Marino

23.11.2017

El domingo 19 se realizaron en Chile, las elecciones para elegir Presidente, Senadores y Diputados. A la presidencia se presentaron ocho candidatos. Dos relacionados con la derecha y cinco con la izquierda.

En forma individual gano Sebastián Piñeda con el 36.6 % del partido de la derecha "Vamos Chile", el otro candidato de la ultra derecha, vinculado al régimen de Pinochet es José A. Kast con el 7.8 %. Total: 44.4%. Por el lado de la izquierda, se presentan: el que se ubico en segundo lugar, Alejandro Guillier 22.7 %, de Nueva Mayoría; Beatriz Sánchez 20.4 % del Frente Amplio; Carolina Goic 5.9 % del Partido Demócrata Cristiano; Marcos E. Ominami 5.7 % Partido Progresista y el quinto que llega al 0.5 %. Total: 55 %. Votaron el 46 % del total de 14.308.151 en Chile y 39.137 en el exterior. Debemos decir que la votación no es de carácter obligatorio. Pero si esta pasara a la historia por ser la primera vez que votan los chilenos residentes en el exterior. Otra cosa interesante es lo que manifiesta Piñeda, que el gano en casi 300, de las 365 comunas en que se divide el país. La derecha gano en las zonas más pobres y en las más ricas de la capital. En estos distritos la votación llego a más del 65 % y allí Piñeda alcanzo el 57 % y Guillier el11 %.

Al presentar números así, fríos, vemos un ganador: la DERECHA. Un gran perdedor: la UNIDAD. El otro gran perdedor fueron las encuestadoras, que apostador con sus encuestas a la derecha, donde se daba ganador a Piñeda con un 45 % y a Kast con casi un 10%. En la izquierda a Beatriz Sánchez le daban un 9 %. Lo otro interesante, es que decían que la votación no llegaba al 40 %. El lector es el que debe de ver como se dan las cosas, pues son los que "pretender digitar" y crear tendencias. Los hechos cantan, en Uruguay 2014, España, Inglaterra y ahora en Chile por solo nombrar algunas, las encuestas le erraron muy feo. Pero este tema de las encuestadoras, en mi concepto poco me "interesa", lo que si me interesa es el tema de la UNIDAD. ¿Con 20 años de dictadura y varios años más de una "democracia tutelada", NO aprendieron nada?

Luego de las elecciones, con todas las cartas a la vista se comienza a observar los dichos de los diferentes candidatos. José Kast, de ultra derecha, admirador de Pinochet dice: "voy a dejarlo todo para que NO salga la izquierda". La candidata Carolina Goic, presidenta del P.D.C. dijo:" es claro que existe un descontento en la ciudadanía, la gente quiere un cambio y ello ha sido capitalizado por el Frente Amplio. También es claro que se mantiene la molestia con los partidos, y por cierto que como D.C. no hemos sido capaces, a pesar de los esfuerzos de representar adecuadamente el anhelo de la ciudadanía". De los candidatos de centro-izquierda, fue la primera en decir que apoyaba a Guillier, el próximo 17 de diciembre. En el P.D.C. muchos militantes de ese sector dicen que no se siente atraído el candidato de Nueva Mayoría. En tanto la candidata del Frente Amplio, Carolina Sánchez, manifestó que ella no es dueña de los votos, por lo tanto no se reunirá con Guillier. Espera que antes de fin de mes se realice una votación "on line", entre sus 30.000 adherentes para decidir a quién apoyan. La diputada electa, Ximena Ossanson, opina "que Nueva Mayoría NO escucha al ciudadano común. Por eso la gran abstención. Este grupo representa a la derecha social, como Piñeda a la económica". La Presidenta Bachelet, en una de sus tantas recorridas por todo Chile, realizada dos días después de las elecciones, a un centro primario de salud en la Villa La Pincoya dijo: "los ciudadanos han dicho con su voto que quieren que sigan avanzando las transformaciones que les permita tener una mejor calidad de vida". Ella apoya al candidato de Nueva Mayoría.

En Chile, la derecha se jugaba casi todos sus boletos, pues decían "que Bachelet es una populista, que quiere estatizar, dándole poca participación a los capitales privados". Por eso el interés de que ganara Piñeda, hombre de la derecha que daría gran participación al capital privado. Al día siguiente la bolsa y los mercados de capitales sintieron lo que podemos decir la derrota de la derecha, que se ve más en todo su esplendor en la representación en la cámara de Senadores y de Diputados. En ambas cámaras la derecha está en minoría. Pero aun así es su deseo que gane Piñeda, pues ellos dicen que si la izquierda fue fragmentada, estará también dividida en el Parlamento. La derecha en Chile, en Uruguay y en el mundo entero, es siempre la misma, trabaja para dividir a la izquierda, trabaja con grupos de ultraizquierda. No es un problema generacional, es un problema de avanzar con un programa común. Avanzar, lento pero seguro, seguir avanzando, trabajando en lo que nos une, no en lo que nos separa. Trabajar con la gente, con el ciudadano común. Hoy aquí la derecha está trabajando para dividir el Frente. Trabaja en la "calle", pero mucho más en las redes sociales, donde muchos frenteamplistas entran en el juego del insulto y el maltrato hacia compañeros de militancia de toda una vida. Eso es una de las cosas que hicieron en Chile, en Argentina, Brasil, Bolivia y hoy lo realizan aquí. Por aquello de divide y reinaras.