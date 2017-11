A la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoNo es un problema policial¿Quiénes son los verdaderos esquizofrénicos?Ponderaciones, pulidos y manoseos¿Cadena perpetua o cadena perpetua de fracasos?Unidad es la palabraDespués de la guerra de Corea. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Carta de Sancho Panza a WilsonQue diferente era ser de izquierdaEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoTrampeando a la esperanza¿Algo huele mal en Maldonado?“Más unidos que nunca”Finlandia es un país muy especial¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeCuando los comportamientos de los médicos comprometen el contrato socialEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísClinton y Astori; ¿sin sex appeal, no hay nada..?Las sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática¿En qué momento se jodió Catalunya?La imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésPalabras que sobran, palabras que faltanPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalOtras literaturas: Mario BaritéUn circo de mentiras contra ASSE

Bitácora. Año XVI, Nro. 712: Tengo ganas de tener un presidente

25.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 27 titulando en su portada: 'Tengo ganas de tener un presidente'.

Jordi Borja, Lino Camprubí , Daniel Escribano, Àngel Ferrero, Carlos Girbau, RobUrie,Harold Meyerson, Alejandro Nadal, Michael Roberts, Emmanuel Todd, Daniel Toledo, Esteban Valenti, Rafia Zakaria







Tengo ganas de tener un presidente

Por Esteban Valenti



Cada semana hay una nueva movida, se lanzan al ruedo diversas candidaturas desde todos los partidos inclusive se seleccionan candidatos a intendentes a través de consultorías en recursos humanos y una costosa campaña publicitaria fuera de la fecha legal. Están en todo su derecho, o casi…, así como nosotros, los electores tenemos el mismo derecho de enumerar nuestras aspiraciones a dos años de las futuras elecciones nacionales. Nosotros también tenemos derechos a tener ganas.







Los mariscales de Silicon Valley

Por Rafia Zakaria (TheBaffler)



Los dueños de Internet --Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft-- hacen negocio con la guerra antiterrorista vendiendo los datos de millones de usuarios.



El 26 de marzo de 2016, un parque infantil de Lahore, Pakistán, sufrió un ataque terrorista que acabó con la vida de gran cantidad de niños y sus padres; juguetes y zapatitos quedaron desparramados junto a diversas partes del cuerpo y fragmentos quemados de ropa. A cientos de miles de kilómetros de allí, en Palo Alto, California, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, entró en su perfil de Facebook, que aglutina a millones de seguidores en el imperio de su red social.







La izquierda independentista ante las elecciones de la Moncloa

Por Daniel Escribano y Àngel Ferrero



Entre el 1 de octubre y el 27 de septiembre

Tras semanas de incertidumbre en torno a la aplicación o no de lo previsto en el apartado cuarto del artículo cuarto de la Ley del Parlament de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación, el pasado 27 de octubre el Parlament aprobó la resolución de constitución de la República catalana “como estado independiente y soberano”, al tiempo que instaba al gobierno catalán a “dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”. El mismo día, el gobierno español, en aplicación extensiva del artículo 155 de la Constitución española, emitió cinco reales decretos por los que destituía al presidente, los consejeros y más de un centenar de altos cargos de la Generalitat de Catalunya, asumía, unilateralmente y por autodesignación, el gobierno catalán, disolvía el Parlament y convocaba elecciones para el próximo 21 de diciembre.







Unión Europea: La lista de la vergüenza

Por Carlos Girbau



Hace unas fechas, el prestigioso periódico alemán Der Taggespiegel publicó una lista con los 33.293 nombres de las personas migrantes fallecidas en su intento de llegar a Europa para poder alcanzar refugio. Solo en 2016, la cifra alcanzó las 7872 personas, la inmensa mayoría, ahogadas al intentar cruzar el mar Mediterráneo.







La izquierda vuelve a empezar de nuevo

Por Rob Urie



Hace veinte años, el optimismo en torno al desarrollo de internet –por parte del Ejército estadounidense (ARPA/DARPA (1)) a través de canales de comunicaciones controlados por las empresas de telecomunicaciones estadounidenses–, era sobre el surgimiento de un nuevo espacio público donde las ideas podrían ser comunicadas libremente y la democracia florecería. Los años subsiguientes han visto un cambio de orientación desde el demos hacia la aglomeración empresas-Estado desde donde proviene lo que es crecientemente un sistema profundamente ejemplificador de control social.







Valor, clases y capital: La conferencia de Materialismo Histórico 2017

Por Michael Roberts



La conferencia anual de la revista Materialismo Histórico (MH) en Londres se centró en la revolución rusa, así como en el 150 aniversario de la publicación del volumen I de El Capital de Marx. Por mi parte, me concentré en las presentaciones sobre el segundo tema más que sobre el primero.







“Nuestro sistema universitario ha perdido su capacidad emancipatoria”. Entrevista

Por Emmanuel Todd



Declaraciones al semanario francés Mariannerecogidas por Bertrand Rothé y HervéNathan

Marianne: En su último ensayo, Oú en sommes-nous?, afirma usted que la crisis de las democracias en los países avanzados no es en primer lugar producto de las desigualdades de ingresos o de patrimonio, como dicen los economistas, sino ante todo consecuencia del bloqueo del sistema educativo. ¿Cómo llega usted a esta conclusión?







Cambio climático: faltan 19 años

Por Alejandro Nadal



La capacidad de la atmósfera para almacenar gases de efecto invernadero sin que se desencadene un proceso catastrófico de cambio climático es limitada. Es algo así como una cuota fija que puede ser cuantificada. Si esa cantidad es rebasada como resultado de las emisiones anuales (globales) de gases de efecto invernadero (GEI) el calentamiento podría alcanzar magnitudes verdaderamente dramáticas. Como el tiempo de residencia en la atmósfera de los distintos gases invernadero es muy largo, es importante tomar en cuenta el efecto inercial del acervo de gases acumulado y no sólo las tasas de emisiones anuales.







EE UU: El derrumbe del Partido Republicano en las zonas de la periferia

Por Harold Meyerson



Hace tres años, cuando se presentó para el Senado de los EE.UU. contra Mark Warner, el demócrata en el escaño, el político republicano Ed Gillespie se llevó por un estrecho margen el extenso condado de Loudoun, semiperiférico, semi-exurbano [de más allá de la periferia suburbana], en torno a Washington, D.C. Anoche, presentándose a gobernador [para el estado de Virginia] contra el demócrata Ralph Northam, perdió por un porcentaje de 20 puntos.







Fin de un ciclo para Catalunya y también para España

Por Jordi Borja



La confrontación bloque independentista versus bloque estatal no lleva a ninguna parte excepto para excitar las emociones sociales de unos y otros y la incapacidad política de entender al otro. Creo que sería conveniente que cada bloque analice sus errores y excesos y también intentar entender las razones de los otros. En el caso del independentismo me parece indispensable replantear no solo su estrategia también su propia naturaleza. ¿El bloque independentista es la mejor manera de progresar en Catalunya? Por lo visto no hay ni una mayoría social ni una fuerza política suficientes para avanzar hacia la independencia y menos aún a corto plazo. Se necesita ampliar un conjunto de actores políticos y sociales en Catalunya y también aliados en España. La consulta o referéndum y el diálogo con el otro en lugar de la represión como la actual puede ampliar considerablemente la mayoría catalanista (independentista y no independentista) y los sectores progresistas y de izquierdas. Sería lógico que así fuera ante las inminentes elecciones catalanas.









Gramsci en Francolandia: tecnocracia, populismo y territorio

Por Lino Camprubí



Los ingenieros y científicos fueron intelectuales orgánicos del franquismo en el sentido que él le daba al término. Esto obligó a repensar su obra en la España tecnocrática y nos obliga a repensar la teoría gramsciana.



Antonio Gramsci ha vuelto a volver. Y cada vez que reaparece se le lee de manera distinta. Una vuelta de tuerca inesperada sería aplicar sus ideas al estudio histórico del franquismo, ¡y a ver qué pasa! Antes de meterse a ello conviene sin embargo refrescar su idea del intelectual orgánico, uno de los pilares de su filosofía política y clave para repensar el lugar del militante comunista en la lucha revolucionaria del Príncipe Moderno: el Partido (comunista, se entiende).







La caída de la mujer más rica de África

Por Daniel Toledo



El despido de Isabel dos Santos de la petrolera angoleña Sonangol pone fin a la etapa más próspera y corrupta de la historia del país.



El recién elegido presidente de Angola, João Lourenço, se ha atrevido a hacer el movimiento que muchos esperaban y unos pocos temían: ha apartado de la presidencia de la petrolera estatal Sonangol a la todopoderosa Isabel dos Santos, hija del expresidente Eduardo dos Santos, en el poder durante 38 años, hasta el pasado 26 de septiembre. Además de ser un golpe a pecho descubierto al centro mismo del engranaje de poder en la antigua colonia portuguesa, las preguntas que quedan abiertas en las mentes de los angoleños son claras: si João Lourenço se ha atrevido a dar semejante derechazo a Isabel dos Santos, ¿quién será el siguiente?, ¿es cierto que el nuevo presidente ha llegado para cambiar las cosas?

