Foto: Telesur

ANTE EL PARLATINO

Mujica en Panamá: “La evasión fiscal es el cenit de la corrupción”

25.11.2017

PANAMÁ (Uypress)- El ex presidente José Mujica dijo este viernes en Panamá que la evasión fiscal es el cenit de la corrupción y que depositar fondos en paraísos fiscales sabotea el desarrollo social de los países.

"La evasión fiscal contemporánea es el cenit de la corrupción porque es una negación de recursos solidarios" y dificulta la puesta en marcha de políticas públicas de carácter social, aseguró el ex mandatario en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), ubicado en la capital panameña.

Mujica, quien ofreció el discurso de apertura de la XXXIV Asamblea Ordinaria del Parlatino, dijo que la corrupción "es tan vieja como el mundo" y "no es solo patrimonio de Latinoamérica", sino que es un mal que afecta a todos los países.

"Es muy difícil tener instituciones fuertes y solventes con estados que tienen debilidad fiscal. Sin embargo, es más difícil fiscalizar a los sectores más ricos que tienden a evadir y a influir en las decisiones políticas", apuntó.

El ex gobernante, quien el jueves recibió el título de Doctor honoris causa en la Universidad de Panamá, alertó de nuevo de que la democracia está amenazada en Latinoamérica por la desigualdad económica y que puede llegar a convertirse en una plutocracia.

"La concentración excesiva de la riqueza tiende a transformase en concentración de poder político indirectamente", aseguró.

Sin embargo, indicó que la corrupción no se puede combatir con tiranía y que "es mejor pagar el precio de la irresponsabilidad que amordazar a la sociedad".

Para Mujica, la solución a la corrupción radica en un cambio cultural, ya que la cultura capitalista ha potenciado el carácter egoísta del ser humano y ha fomentado la idea de que "vamos a ser más felices cuanta más plata tengamos".



Apoyo al proceso colombiano

En otro orden, José Mujica pidió a los latinoamericanos hacer "todo lo posible" para que prospere la paz en Colombia porque el continente no se merece más guerras, sino "mercado y esperanza".

"La paz no es un documento firmado, no es un trabajoso acuerdo, no es solo una organización armada que silencia los fusiles, no es un gobierno que se compromete a un conjunto de prerrogativas. Implica un larguísimo proceso de reconstrucción de una sociedad que no conoce el valor de la paz", dijo Mujica.

El ex gobernante encabeza junto al ex presidente del Gobierno español Felipe González el mecanismo de verificación y acompañamiento internacional para la implementación del acuerdo de paz.

"A pesar del acuerdo firmado hay resistencia política enorme y mucha gente que dice que no es la paz, pero no es la paz porque existen prejuicios, existen intereses, dolor, miedo. No es tarea fácil para Colombia construir la paz y además algunas tensiones regionales le ponen lo cascos", reconoció el ex mandatario.

Mujica pidió a los países de la región hacer "todo lo posible" a favor de la paz en Colombia "para poder auto determinarnos como latinoamericanos".

"Pido colaboración porque América precisa mercado, precisa esperanza, no precisa guerra", insistió.

El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron hace un año, el 24 de noviembre de 2016, un acuerdo de paz para poner fin al conflicto armado más largo de Latinoamérica.

Sin embargo, un año después, la antigua guerrilla convertida ahora en la formación política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) reclama incumplimientos del acuerdo por parte del Gobierno, que a su vez argumenta que el posconflicto avanza pese a las dificultades.

