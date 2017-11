Tengo ganas de tener un presidenteQué sucede cuando los pacientes graban sus conversaciones con los médicos# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoNo es un problema policial¿Quiénes son los verdaderos esquizofrénicos?Ponderaciones, pulidos y manoseos¿Cadena perpetua o cadena perpetua de fracasos?Unidad es la palabraCarta de Sancho Panza a WilsonEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoTrampeando a la esperanza¿Algo huele mal en Maldonado?Finlandia es un país muy especial¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la MatemáticaLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésPalabras que sobran, palabras que faltanOtras literaturas: Mario BaritéUn circo de mentiras contra ASSE

Tengo ganas de tener un presidente

Esteban Valenti

27.11.2017

Cada semana hay una nueva movida, se lanzan al ruedo diversas candidaturas desde todos los partidos inclusive se seleccionan candidatos a intendentes a través de consultorías en recursos humanos y una costosa campaña publicitaria fuera de la fecha legal.

Están en todo su derecho, o casi..., así como nosotros, los electores tenemos el mismo derecho de enumerar nuestras aspiraciones a dos años de las futuras elecciones nacionales. Nosotros también tenemos derechos a tener ganas.

No se trata de hacer un juego de ilusiones, un concurso de vanidades y de perfecciones para los futuros gobernantes, eso no es política, es simplemente sacarse las ganas, sabiendo que la formulación no tiene ninguna importancia, es malabarismo. Hablemos en serio.

Partamos de la base de la situación en la que quedará el país, las grandes tendencias en la región y en el mundo y sobre todo que cada uno expresará sus aspiraciones de acuerdo a su ideología, a su visión política y que no hay un traje cortado a la medida para todos los candidatos.

Imaginemos dos años de este camino en leve pero sostenido crecimiento del 2% al 3% anual del PBI y su impacto en la sociedad uruguaya de acuerdo a lo que ha venido sucediendo hasta ahora. No es un mal panorama, depende de cuales sean nuestras aspiraciones.

Si el Uruguay se propone seguir por este proceso de gradualidad administrada, usufructuando del impacto de los primeros años de los cambios progresistas y ajustando la marcha con juicio y prolijidad, es un tipo de presidente, es una mentalidad, es una cultura dominante que hay que prolongar.

Si por el contrario se quiere un cambio de frente muy claro, con otras prioridades sociales, económicas y políticas, y medir simplemente la brusquedad del cambio, todos sabemos en qué filas y con qué perfiles hay que elegir. No son los míos.

Los electores no hacen tantas especulaciones sobre ajedrez político, sobre juegos de alianzas se definen por cosas robustas, concretas, que tengan que ver con sus vidas y que le den la mayor confianza y tranquilidad y posibilidades de progresar. Aunque hoy la política se haya desvalorizado sobre el impacto que tiene en la vida de las personas, las familias y las empresas y entidades, al final en el fragor de la campaña algún imán funcionará. No tan potente como antes, pero los uruguayos iremos a votar. Obligados en algunos casos, pero iremos a votar. Lo que no quiere decir que no exista la posibilidad de votar en blanco o anulado. Veremos.

Hechos todos estos circunloquios, vayamos al grano, mejor dicho al o, a la presidente.

Yo quisiera un/a presidente al que no lo elija por descarte, por ser el menos malo. El Uruguay no se merece esa opción.

Quiero un/a presidente con un nuevo impulso para los cambios, para afrontar cambios que no se han concretado en otros gobiernos y que son claves para el progreso del país en estos nuevos tiempos. Un/a presidente que se le anime a las corporaciones, se llamen como se llamen. Funcionarios públicos, asociaciones empresariales, sindicatos, entidades corporativas de cualquier tipo, aparatos del estado y de presión de diversa índole y, se le anime porque convoque a las fuerzas más amplias, más positivas y abiertas de la sociedad uruguaya, sabiendo que las otras, las que combaten por su pequeña trinchera de confort y míseros privilegios son muy potentes. Incluso las que confunden sus intereses con los de la nación.

Un/a presidente que no haya sido desgastado por años y años de explicarnos que ha sucedido y porque las cosas no se han podido hacer, un presidente que se le anime a las tres grandes transformaciones pendientes de la sociedad uruguaya:

A una profunda reformas del Estado uruguayo, en serio, pensando en el ciudadano, en la eficiencia, en el pueblo y no en el aparato y su interminable perfil de beneficiarios. Y para eso se necesita audacia, coraje y convocar al pueblo y a la sociedad civil.

Una profunda, seria y participativa reforma de la educación, desde la prioridad de secundaria, que no derrumbe todo lo que se ha hecho, pero que no se detenga ante los muros de la burocracia educativa y las corporaciones de diverso tipo. Un reformador democrático y persistente, que fije junto a la sociedad metas claras y posibles, pero ambiciosas. Es un perfil no fácil en el Uruguay.

Tengo ganas de tener un/a presidente que promueva naturalmente nuevos debates que le den vitalidad a la vida política, cultural y social del Uruguay y no que se reiteren y se arrastren los mismos temas, los mismos límites actuales. Algo nuevo, con los riesgos y las posibilidades de lo nuevo.

Un/a presidente que no surja de surfear las encuestas, de tubos de probeta del marketing político y de tratar de interpretar la anti-política, que en definitiva, es un tipo de política, de las peores.

Quiero una nueva ronda de transformaciones de fondo, estructurales y que el límite no sea el equilibrio perpetuo. Para hacer tortillas hay que romper huevos, hay que romper el statu quo y eso en el Uruguay actual es un reclamo casi imposible. Lo asumo, pero por ello mismo le deseo con mucha fuerza. Si los límites nos los imponemos nosotros mismos, renunciamos al progreso, al avance, a explorar nuevos momentos de cambios en serio.

Necesito un/a presidente que convoquen a su entorno a los más capaces, a los más preparados y bien lejos de las cuotas chacareras a como dé lugar y sobre todo alejar a los burros de capirote o a los incapaces. Un/a presidente en dialogo permanente con la sociedad civil precisamente para combatir los corporativismos y en estrecha relación con los intelectuales, los creadores, los innovadores, los estudiosos. Sé que puede sonar a la definición original de "aristocracia" de Platón y Aristóteles, pero en realidad es mucho más terrestre, la política en el Uruguay necesita elevarse intelectualmente y culturalmente y la intelectualidad necesita embarrarse más en la vida de la nación.

Necesitamos un país abierto al mundo en el sentido más profundo, más amplio, el de las ideas, el de las experiencias, el de las corrientes de avanzada - que son pocas - asumiendo que el Uruguay tiene amplias posibilidades, precisamente por sus particularidades, por ser el país con la mayor superficie productiva de tierra por habitante en un mundo que va a consumir cada día más alimentos. Y que eso no es fuerza bruta de la naturaleza, eso es tecnología, inteligencia, planificación y mucho riego.

Los cambios culturales a veces suenan volátiles a coartadas para no afrontar de pecho los problemas más hondos del alma nacional. Me voy a referir a cosas culturales concretas que deben expresarse desde la primera magistratura, primero a un cambio del concepto tiempo que nos trae mal a los uruguayos, necesitamos apurarnos un poco, bastante, marchar en todas las cosas a otro ritmo y mejorando la calidad, por lo tanto avanzar en la combinación de trabajo, esfuerzo, inteligencia y sensibilidad.

Cambio cultural en promover mucho más todas las expresiones de solidaridad concreta que como valores y como iniciativas sociales existen en el Uruguay y hacerlo como antídoto concreto contra las islas de barbarie que existen en otra parte de nuestra sociedad, la violencia y la intolerancia.

Cambio cultural y no solo empresarial es promover las cooperativas en serio, las diversas formas de cooperación en la producción de bienes, servicios, cultura y potenciar todas sus capacidades en forma constante. Se necesita plata, pero muy bien planificada, muy bien apoyada en potenciar las capacidades y no en volearla para postergar los fracasos. Las cooperativas también necesitan una sociedad que las proteja, que las apoye, que las asuma como su creación.

Una combinación entre cambios de políticas, de cultura y de rumbo de una sociedad es el manejo de los indicadores sociales. Necesito un/a presidente que asuma desde antes y sobre todo durante su mandato que ya alcanzamos el núcleo duro y resistente de la pobreza y que sin unja combinación eficaz y potente de los cuatro frentes de ataque no lograremos derrotarla. Casa, educación, trabajo incluso asumiendo que hay que derrotar no solo la pobreza material sino la pobreza espiritual de aceptar vivir sin trabajar y por último, la salud de calidad e integral.

Un/a presidente que asuma que tenemos problemas graves, duros de roer, que requieren un fuerte liderazgo y jugarse al límite porque del otro lado hay fuerzas muy poderosas que en todo el mundo hace mucho que han superado los límites, como la delincuencia, el crimen organizado. Y que tenga entre sus prioridades explícitas la lucha más frontal y despiadada contra la inmoralidad, la amoralidad y la corrupción en todas sus expresiones.

Es posible que me queden muchas cosas pendientes y que algunos crean que en vísperas de las fiestas esta es una carta a los reyes magos, es probable, pero prefiero seguir exigiendo y sobrepasando los duros límites de esta realidad que entregarme atado de pies y manos a conservar el poder, a aplaudirlo porque me conviene y a perder por el camino ese rasgo fundamental de la izquierda, pedir, exigir siempre mucho más allá de lo aparentemente posible. Sobre todo cuando se trata de la vida concreta y bien terrenal de mis compatriotas.

Puede parecer el reclamo de un Picasso, yo me arriesgo.