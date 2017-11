Tengo ganas de tener un presidenteQué sucede cuando los pacientes graban sus conversaciones con los médicos# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoNo es un problema policial¿Quiénes son los verdaderos esquizofrénicos?Ponderaciones, pulidos y manoseos¿Cadena perpetua o cadena perpetua de fracasos?Unidad es la palabraCarta de Sancho Panza a WilsonEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoTrampeando a la esperanza¿Algo huele mal en Maldonado?Finlandia es un país muy especial¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la MatemáticaLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésPalabras que sobran, palabras que faltanOtras literaturas: Mario BaritéUn circo de mentiras contra ASSE

Qué sucede cuando los pacientes graban sus conversaciones con los médicos

Homero Bagnulo y Carlos Vivas

27.11.2017

La creciente utilización de los teléfonos celulares en nuestra vida diaria ha determinado cambios trascendentes en diversos aspectos de nuestra convivencia.

Frecuentemente se ha violado la intimidad de las personas, ya sea grabando conversaciones en forma maliciosa sin que los interlocutores estén advertidos de que esto está sucediendo, y se han filmado situaciones que pueden tener impactos negativos en el futuro de quien está siendo filmado. Esto también ha llegado a la relación médico-paciente y diversos autores han publicado consideraciones que merecen un cuidadoso análisis. El Dr.Glyn Elwyn, quien desde hace algunos años se dedica a este tema, publicó diversos artículos en prestigiosas revistas medicas, el último de los cuales acaba de aparecer en JAMA en el pasado mes de agosto. Se comunican en dicho artículo datos que bien haríamos en tener en cuenta: en una encuesta a pacientes, el 15% de los mismos indicaron que habían grabado una consulta clínica en forma secreta, sin que el médico conociera que el hecho estaba ocurriendo. Otro 11% de los encuestados manifestó conocer a alguna persona que había realizado una acción similar. Con el avance en las tecnologías de los celulares no parece desubicado suponer que estas situaciones se incrementarán a breve plazo. Más aun, un 35% de los encuestados reconocieron que han considerado grabar una consulta en el futuro, si se les da permiso. La experiencia que tenemos en nuestro medio es de familiares de pacientes que han grabado el informe que se les brinda en relación al diagnóstico probable, el tratamiento propuesto y el pronóstico.

Lo que nos parece necesario aclarar, es que en el mismo hecho de grabar las entrevistas del médico, ya sea por el paciente o por los familiares del mismo, se deben distinguir dos situaciones bien distintas. Una es la grabación maliciosa , durante la cual no se le advierte al médico que dicha acción se está llevando a cabo. Detrás de esto se encuentra una pérdida de confianza en la relación médico-paciente. Muy a menudo dicha grabación se traslada a otras personas que supuestamente pueden tener un mayor conocimiento de la afección en causa o se buscan contradicciones entre los distintos médicos tratantes de un mismo paciente. Incluso es posible que dicha grabación se comparta con algún médico conocido del paciente y su familia y al que no le importa opinar respecto de una situación que no conoce en profundidad. Otro elemento a tener en cuenta es que en oportunidades el paciente no conoce que la familia está actuando en forma maliciosa. Frecuentemente el médico informante advierte que algo fuera de lo usual está ocurriendo; hay una cierta tensión que se percibe.

Bien distinta es la situación de una grabación bien intencionada, cuando la familia o el mismo paciente, solicita autorización para grabar la información que le vamos a aportar. La razón más común para esto, es para trasmitirlo en una forma lo más fiel posible a algún familiar que no ha podido concurrir o , muy frecuente en nuestro país, que vive en el exterior. Y también se solicita la posibilidad de grabar por parte de pacientes o familiares añosos que temen no entender bien, ya sea por la cantidad de información aportada en un breve lapso o, (a tener siempre cuenta) por problemas de audición.

Los médicos debiéramos considerar que en oportunidades puede ser beneficioso que los pacientes y sus familiares graben las entrevistas. Es el caso de las afecciones en que las recomendaciones son complejas y múltiples. Al repetir la grabación es muy posible que el paciente pueda cumplir mejor nuestros requerimientos. También es necesario reconocer que hay ciertas palabras, a partir de las cuales se bloquea la comprensión, tanto del paciente como de los familiares. Cuando se hace un diagnóstico de cáncer es muy posible que esto pueda ocurrir. Lo mismo que cuando se habla de mortalidad o de invalidez, o de incurabilidad. De allí que la grabación de la entrevista, si utilizamos adecuadamente la estrategia, puede también ser una ayuda en el tratamiento y la aceptación de la enfermedad por parte de nuestros interlocutores. Consideramos con el Dr. Elwyn, que no debemos oponernos sistemáticamente a la grabación de la entrevista ya que puede ser de utilidad en varias situaciones. Lo que es necesario distinguir es la grabación maliciosa de las otras situaciones planteadas.

Es posible que una estrategia útil a futuro sea preguntarles a los pacientes, en determinadas situaciones, si prefieren o no grabar la consulta o el informe que se brinde a los familiares. Actualmente en Estados Unidos hay una estrategia que ya tienen más de 8 millones de usuarios, que se denomina "Open Notes" por la cual los pacientes pueden ingresar en forma remota a su propia historia clínica, e incluso aportarle datos que ellos consideran relevantes y que deben figurar en las misma. Esto ha obligado a los médicos a cambiar parcialmente su lenguaje, pero también ha aumentado significativamente la satisfacción de los pacientes.

Frente a todos estos elementos que hemos presentado, nos parece importante concluir que las instituciones sanitarias, deberían desarrollar pautas para el comportamiento de médicos, pacientes y familiares frente a la posible grabación, la primera de las cuales debiera ser en nuestra opinión, que si bien el paciente tiene derecho a grabar la información que recibirá, esto debe ser puesto en conocimiento del médico y contar con la autorización del mismo. Los médicos no deberíamos oponernos a los desafíos que nos están presentado las nuevas tecnologías.