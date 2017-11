Tengo ganas de tener un presidenteQué sucede cuando los pacientes graban sus conversaciones con los médicos# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoNo es un problema policial¿Quiénes son los verdaderos esquizofrénicos?Ponderaciones, pulidos y manoseos¿Cadena perpetua o cadena perpetua de fracasos?Unidad es la palabraCarta de Sancho Panza a WilsonEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoTrampeando a la esperanza¿Algo huele mal en Maldonado?Finlandia es un país muy especial¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la MatemáticaLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésPalabras que sobran, palabras que faltanOtras literaturas: Mario BaritéUn circo de mentiras contra ASSE

# Metoo salpica a la Academia Sueca

Hebert Abimorad

27.11.2017

El hashtag #metoo, #yotambién ha invadido las redes sociales a partir de los presuntos casos de acoso sexual del productor de cine Harvey Weinstein. Varias celebridades se han unido a la campaña después que la actriz Alyssa Milano sugirió a las víctimas a denunciar y relatar lo que les pasó para poner en discusión esta problemática social.

Una de las primeras en unirse al movimiento fue Lady Gaga que ya había confesado en otras oportunidades que fue víctima de abuso sexual, Patricia Arquette, Rosario Dawson, Evan Rachel Wood, Gabrielle Union, Lea Thompson, Suki Waterhouse, Meryl Streep, Kate Winslet, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Emma Watson, entre muchos otras, también escribieron en sus redes sociales #MeToo.



La actriz America Ferrera, compartió en su perfil de Instagram la experiencia que sufrió cuando apenas tenía 9 años. " No se lo conté a nadie y viví con la vergüenza y la culpabilidad, como que si yo fuera responsable de las acciones de un hombre adulto. Tuve que verlo durante mucho tiempo. El me sonreía y me saludaba y yo cuando pasaba a su lado siempre lo hacía corriendo. La sangre se me helaba... rompamos el silencio hermanas para que las siguientes generaciones no tengan que pasar por esta mierda".



En uno de los países donde el pedido de la actriz golpeó con fuerza es Suecia. Desde el mundo del espectáculo hasta sindicatos han sido sacudidos, lo que ya ha obligado a renuncias a sus cargos de personalidades conocidas.



La Academia Sueca, la prestigiosa institución que otorga el Premio Nobel, dio a conocer que estudia denuncias de violaciones y acoso sexual a 18 mujeres por parte de un hombre vinculado a la entidad. La secretaria permanente, Sara Danius se mostró consternada por las recientes informaciones.



Todos los testimonios se describen en un largo artículo en el periódico Dagens Nyheter.

Algunas de las mujeres han elegido aparecer con nombres y fotos , como las escritoras, Gabriella Håkansson y Elise Karlsson, así como la periodista Lena Ten Hoopen, otras en el anonimato.





De este hombre, el fotógrafo J. C. A . esposo de Katerina Frostenson que ocupa el sillón 18 de la

Academia Sueca, se dice que es el decimonoveno miembro por sus estrechos vínculos con la

institución, recibe la financiación de un local céntrico donde a menudo se reúnen figuras

de la vida cultural de Estocolmo.



Varios de los abusos de los que se le acusa se han llevado a cabo en dos apartamentos propiedad de la Academia, en París y Estocolmo, deberían haber tenido lugar entre 1996 y 2017, escribe

Dagens Nyheter, que también habló con personas que pueden testificar que se remonta a los años

ochenta.



"Durante más de veinte años, las mujeres de la cultura sueca han hablado de él pero nada ha

sucedido", dice una de ellas en el artículo.

Las afectadas prefirieron callar antes que arriesgar sus carreras, debido a la relación tan estrecha que el acusado mantiene con editores, productores, directores y compositores de primer nivel.

Los abusos estaban precedido por la amenazas de que verían "su carrera destruida", perderían becas y serían excluidos de los lugares más importantes si contaban lo sucedido. "Su poder era difícil de medir, pero se siente. No sé qué consecuencias tendría realmente si lo acusaba. No podía correr el riesgo ", dice una de las mujeres en el periódico DN.



Tras una reunión especial, el jueves por la tarde, la Academia Sueca, por medio de su secretaria

Sara Danius, anunció que rompe todos los vínculos con el acusado, entre otros la financiación del

local de actividades culturales y la responsabilidad del cuidado del apartamento en un barrio

céntrico de París.



La institución pondrá en marcha una investigación interna para saber si el acusado ha tenido alguna

influencia, directa o indirecta, en la atribución de premios, becas o financiación de alguna otra

naturaleza.





La ministra de Cultura, Alice Bah Kuhnke, lamentó haberle concedido en 2015 la medalla de la

Orden Real de la Estrella Polar, reservada a los miembros de la familia real sueca o a

personalidades extranjeras por sus servicios al país.



J. C. A, el acusado, no quiere comentar sobre los cargos en su contra. "Por favor, no

quiero responder estas preguntas. Y lamento que se escriba sobre tales cosas. Pensé que era

mejor periodista ", le dijo al reportero de DN. En un texto posterior, en sms, escribe que niega toda

acusación.

