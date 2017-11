Solo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaVale, es bueno, recordar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Espejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaLas redes sociales.Una licuadora ideológica. Polémica sobre una nota en Brecha sobre mi libro El clavo en el sillón.UPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asambleaQué sucede cuando los pacientes graban sus conversaciones con los médicos# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoNo es un problema policial¿Quiénes son los verdaderos esquizofrénicos?Ponderaciones, pulidos y manoseos¿Cadena perpetua o cadena perpetua de fracasos?Carta de Sancho Panza a WilsonEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoTrampeando a la esperanza¿Algo huele mal en Maldonado?Finlandia es un país muy especial¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la MatemáticaLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésPalabras que sobran, palabras que faltanOtras literaturas: Mario BaritéUn circo de mentiras contra ASSE

Las redes sociales.

William Marino

30.11.2017

"No somos infalibles, pero tampoco somos vendedores de humo. Tenemos una estrategia de país que vamos desarrollando a lo largo de los anteriores y el actual gobierno. Estamos cumpliendo el programa de gobierno. Lo que acabo de decir es una realidad incontrastable". Tabaré Vázquez.

Esto lo dijo nuestro Presidente, al dar a conocer que se había llegado a un pre acuerdo con la UPM. Esto forma parte de la información que da el Poder Ejecutivo. Si bien el tema de UPM se viene discutiendo hace ya bastante tiempo, se realizaba en el mayor de los secretos, lo central y lo colateral. Si tomamos como colateral el tema de las vías para el "nuevo tren", el tema medio ambiental, lo sindical, lo que se necesita en cuanto a especialización para realizar el trabajo, antes durante y después de instalada la planta.. Todo esto trajo un gran revuelo dentro de la fuerza política, más que nada con aquellos de los trascendidos. Unos de acuerdo, otros no, siempre hablando de UPM, los puestos de trabajo, según se dice serán de calidad y con sueldos, mayor a la media de promedio. La cifra entre 4 y 8 mil. Seguro que el Uruguay y el mundo ha ido cambiando. No debemos de olvidar que los Rosados cerraron AFE, en beneficio del transporte carretero. Hoy solo para reconstruir y afirmar las vías entre Paso de los Toros y Montevideo, la inversión tiene que ser de unos 1.000 millones de dólares. Por ahí también vendrán los trenes de pasajeros. Por eso también hay muchos enojados.

Todo esto comenzó el día de los inocentes, del año 87, con la aprobación por parte de la Asamblea General de la ley Forestal N* 15.939 que fue promulgada el 9 de febrero del año siguiente. La discusión fue grande y fuerte, los intereses económicos del campo, mayor aun. Mucha agua siguió corriendo por debajo de los puentes, pero el mundo siguió su curso al igual que el Uruguay. En aquel momento la forestación de montes en todo el Uruguay apenas pasaba las 30.000 hectáreas, hoy hay más de 1.300.000 hectáreas, con dos procesadoras de celulosas que dan cientos de empleos directos y se dice que son varios miles los empleos indirectos. Todos los grandes cataclismos que se decía que vendrían, producto de la instalación de estas dos procesadoras, luego de 10 años sigue casi igual que antes de la llegada de los millones de "arbolitos" y el Gobierno dice que se viene la tercera.

Pero los tiempos de las comunicación cambiaron, antes, en 1987 las Redes sociales no existían, hoy si. Hoy es más fácil saber lo que realmente sucede. Las redes para algunas cosas sirven, para otras dejan mucho que desear, más que nada quiénes son sus usuarios. Por que decimos esto, pues los frenteamplistas de todo pelo y color, en su inmensa mayoría tienen Facebook, están en páginas, en blog, en Twitter, correos electrónicos, en los celulares el WhatsApp es cosa corriente. Pero nuestros "enemigos" políticos e ideológicos, tienen todo eso y muchos más, pues ellos son los dueños del 90 % de los medios de comunicación, llámese prensa escrita, oral o TV. Esa parte de información-propaganda es a lo que se refería el asesor político de la derecha, posiblemente asesore a los blancos, el ecuatoriano Jaime D. Barba en su libro" El arte de ganar". El decía: "el electorado está compuesto por soñadores con sueños racionales que se movilizan emocionalmente. Las elecciones se ganan polarizando al electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno. Es clave estudiar al votante común, poco informado, ese que dice "no me interesa la política". La derecha es nuestra enemiga, es esa derecha la que integran "el pibe banderita", "el guapo", "el billetera mata galán" y "el sin apellido", ellos son los que comienzan esa ronda de mentiras o verdades a medias en el Parlamento, luego esto se largara en las Redes Sociales y es ahí donde muchos de nuestros "nuevos" militantes en Redes comenzaran a insultar a diputados, senadores y Ministros responsables. En varias páginas de Facebook, con nombre del Frente Amplio, se les dice y califica con lo más bajo a muchos compañeros dirigentes frentistas. A ellos se los puede calumniar y difamar, por propios y ajenos. Dentro de ellos hay muchos frentistas. Pero nos olvidamos que este equipo económico de Gobierno, estas políticas económicas de Gobierno son las que nos han permitido llevar 13 años de crecimiento económico. De bajar de casi un 20 % de desocupación a un 7.5 %. De bajar la inflación manteniéndola por debajo del 8 %. Que las jubilaciones en los 13 años de gobierno del Frente, siempre subieron más que la inflación. De la inversión en Salud, educación y seguridad. Podría seguir con una lista muy larga de lo realizado por los gobiernos del Frente Amplio, que han sido una continuidad de sus diferentes Programas, tantos nacionales como departamentales. Por eso es lamentable que dichos compañeros a los que muchos conozco, han dejado de ir a sus comités porque allí nada se discute o se discuten solo "boludeses", al parecer queda mejor insultar sin argumentos políticos. Pero en algunas cosas se pueden tener razón, más que nada en aquello de que no hay propaganda para entregarle al Militante, al vecino.

Para finalizar quiero decir algo que no es mío, NO recuerdo de donde lo saque. "Somos infinitamente más vulnerables y podemos perder mucho mas con los accidentes informáticos, los espionajes, los hackers y los difamadores profesionales que antes de existir esas maravillas técnicas y esas tecnologías". Con las Redes Sociales solo, no vamos a ningún lado, es mas debemos de volver de inmediato a nuestras viejas técnicas, es decir salir a la calle a escuchar y charlar con el vecino.