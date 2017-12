Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XVI, Nro. 713: Izquierda, derechos y redistribución

02.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 4 titulando en su portada: 'Izquierda, derechos y redistribución'.

Escriben en este número:

Fernando Atria, Jordi Arcarons, Andrés Cabrera, Equipo El Desconcierto,Naomi Klein, David Mandel, Andreu Navarra, Yolanda Quintana, Daniel Raventós,Clara Serra,Ricardo Torres Pérez, Esteban Valenti







Izquierda, derechos y redistribución

Por Esteban Valenti



Si se observan los debates en la izquierda, incluyendo la uruguaya, se notará un desplazamiento cada día más marcado y evidente: se discute poco o nada de redistribución de la riqueza y de la renta y se habla mucho de nuevos derechos. Como si una cosa compensara la cada día más grave falta de ideas en cuanto a los cambios estructurales del capitalismo.







Chile: ¿hacia un nuevo escenario electoral, a pesar de la abstención? Dossier

6 claves para entender el nuevo escenario político que dejaron las elecciones

Por Equipo El Desconcierto, Andrés Cabrera, Fernando Atria



La irrupción de la ultraderecha, la aparición del Frente Amplio, las duras negociaciones que se vienen en el futuro Congreso y el debacle de las encuestas. El mapa político del país cambió definitivamente y en El Desconcierto te lo explicamos.







Sobre algunas críticas a la renta básica incondicional: ¿miedo a la libertad?

Por Jordi Arcarons, Daniel Raventós yLluís Torrens



La renta básica (RB) sigue despertando exponencialmente el interés de todo tipo de personajes. Estaríamos dispuestos a admitir que el hecho de que se hable tanto ya es bueno. Aunque sea en contra. Porque si la calidad de la crítica es buena, ¡qué duda cabe que ayuda a perfilar los argumentos propios favorables a la RB! Pero desafortunadamente no todo es tan simplón. En fechas recientes han aparecido algunos artículos en distintos medios que pensábamos que sería mejor dejarlos disfrutar de la paz de los muertos, pero algunos amigos y amigas nos han pedido que valía la pena contestar por ser representativos de una forma de entender la RB más o menos extendida. Unos están escritos por algunos autores de la izquierda política (aceptémoslo para no entrar en aspectos que nos despistarían del objetivo) y otros de la derecha. Vamos a comentar dos, de características muy distintas.







Naomi Klein, al ataque contra Trump. Entrevista

Por Naomi Klein



Hace diez años en La doctrina del shock [Paidós, Barcelona, 2007] demostraba usted cómo un capitalismo del desastre aprovecha grandes traumatismos para hacer que se apliquen reformas económicas o sociales, presentadas como tantas terapias de choque. Con Esto lo cambia todo [Paidós, Barcelona, 2015], analiza usted por qué el cambio climático supone la última crisis hasta la fecha en ser objeto de este género de explotación. En su nuevo ensayo, Decir no no basta [Paidós, Barcelona, 2017], desvela la estrategia de Donald Trump. El presidente norteamericano ¿es producto de la doctrina del shock o es el mismo un productor de “shocks”?







El legado de la Revolución rusa de Octubre: “Se atrevieron”

Por David Mandel



Cien años después, la cuestión del legado histórico de la Revolución de Octubre sigue sin ser sencilla para los socialistas: el estalinismo pudo echar raices menos de una década después de la Revolución y la restauración del capitalismo encontró poca resistencia popular setenta años después. Uno puede, por supuesto, señalar el papel fundamental del Ejército Rojo en la victoria contra el fascismo, o que la rivalidad entre la Unión Soviética y el mundo capitalista abrió el espacio para las luchas antiimperialistas, o también que la existencia de una enorme economía nacionalizada y planificada consiguió una moderación de los apetitos capitalistas. Aun así, incluso en dichas áreas, el legado está lejos de estar exento de ambigüedades.







Empobrecer al pueblo cubano, para que sea más libre

Por Ricardo Torres Pérez



Un año ha transcurrido desde las elecciones que llevaron a un nuevo inquilino a la Casa Blanca. Algunos de los peores pronósticos sobre el previsible giro en la política hacia Cuba se han hecho realidad. Esta vez, sin embargo, nos parecemos un poco más al resto del mundo. El caos que se ha instalado en la política exterior de Estados Unidos, no toca solo a Cuba o algunos de los que no son considerados amigos, sino que también llega a sus aliados.







Kevin Spacey y el debate sobre el acoso sexual

Por Clara Serra



El trabajo del actor, como los de Newton o Faulkner, no debe ser juzgado, censurado o eliminado. Debe poder ser admirado sin sentir que eso nos hace cómplices de sus acciones o sus delitos.







Gramsci y su circunstancia

Por Andreu Navarra



‘La historia de una familia revolucionaria’, escrita por un nieto del intelectual, se zambulle en las entrañas del entorno doméstico de su abuelo.







Hackers rusos, ciberguerra y el conflicto en Cataluña

Por Yolanda Quintana



¿Qué pruebas existen de la actividad ofensiva rusa en el ciberespacio? ¿Se han reproducido estas operaciones en España aprovechando el conflicto catalán? Al CNI no le consta.









