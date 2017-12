Julio Gil DíazUn motivo para comerTerminar con la violencia de género depende de todosUn año sin la ViejaParaguay reclama atenciónSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaVale, es bueno, recordar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Espejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaLas redes sociales.Una licuadora ideológica. Polémica sobre una nota en Brecha sobre mi libro El clavo en el sillón.UPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asambleaQué sucede cuando los pacientes graban sus conversaciones con los médicos# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasado¿Quiénes son los verdaderos esquizofrénicos?Ponderaciones, pulidos y manoseos¿Cadena perpetua o cadena perpetua de fracasos?El clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoTrampeando a la esperanza¿Algo huele mal en Maldonado?Finlandia es un país muy especialReclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la MatemáticaLa imprescriptibilidad, asunto político

Un candidato de ultraderecha radical es el único competidor con Lula en las encuestas rumbo a las elecciones de 2018

03.12.2017

SAN PABLO (Uypress) - Las elecciones presidenciales en Brasil están previstas para el domingo 7 de octubre de 2018. Según las encuestas, al día de hoy, un ex militar, defensor de la dictadura, es quién aparece como rival del Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

Se llama Jair Bolsonaro y es un exmilitar paracaidista de 62 años que ha sido diputado federal de discreta actuación. A menos de un año de las elecciones presidenciales, ya es segundo en las encuestas. Por sus salidas de tono es comparado a menudo con Donald Trump o con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.

Ha sido condenado a indemnizar a una diputada. A ella le dijo que no la violaba porque no se lo merecía por fea. También debió reparar a comunidades afrodescendientes a las que les dijo "No sirven ni para procrear".

También desafía abiertamente a los medios y a la Justicia "No serán la prensa ni el Tribunal Supremo quienes van a decirme cuáles son mis límites".

Bolsonaro marca un 17% de intención de voto para las elecciones de octubre de 2018. En marzo solo llegaba a 9%. Por su parte Lula lidera los sondeos con un 35%.

Bolsonaro tiene 5 millones de seguidores en Facebook. Se estima que el 60% de sus electores tienen menos de 34 años. También tiene un rechazo del 33%, según Datafolha.

En una nota de El País de Madrid se consigna que "Su discurso de que "el mejor delincuente es el delincuente muerto" engancha a millones de brasileños atemorizados por la violencia cotidiana de un país con más de 60.000 asesinatos al año. El derechista radical también capitaliza el odio que una parte del país, sobre todo en la clase media, ha cultivado contra Lula".

Dice el sociólogo Celso de Barros para El País que "cuando el diputado comenzó a destacarse en las encuestas, cualquier candidato tradicional aplastaría a Bolsonaro. "Si la política brasileña funcionase mínimamente, él sería solo un contrapunto cómico de la elección de 2018, pero no tenemos una situación normal".