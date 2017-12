Otra vez : “El Poder”Julio Gil DíazUn motivo para comerTerminar con la violencia de género depende de todosUn año sin la ViejaParaguay reclama atenciónSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaVale, es bueno, recordar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Espejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaLas redes sociales.Una licuadora ideológica. Polémica sobre una nota en Brecha sobre mi libro El clavo en el sillón.UPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asambleaQué sucede cuando los pacientes graban sus conversaciones con los médicos# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasado¿Quiénes son los verdaderos esquizofrénicos?Ponderaciones, pulidos y manoseos¿Cadena perpetua o cadena perpetua de fracasos?El clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoTrampeando a la esperanza¿Algo huele mal en Maldonado?Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la MatemáticaLa imprescriptibilidad, asunto político

Inicio | Política Te encuentras en:

Foto archivo

ACUERDOS

Mujica afirmó que el acuerdo por los 'cincuentones' ya está laudado y reiteró su apoyo a Danilo Astori

03.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - En declaraciones realizadas en Cerro Largo, el ex presidente, y hoy senador, José Mujica, afirmó que el acuerdo por el proyecto de ley sobre los 'cincuentones' está logrado. También se manifestó favorable a la candidatura de Danilo Astori para las elecciones en 2019.

Mujica no detalló el acuerdo sobre cincuentones pero si lo afirmó en declaraciones que recogió Radio Uruguay. Todo parece indicar que las propuestas de modificación al proyecto de ley realizadas por el astorismo serán apoyadas por el MPP.

También el ex presidente elogió a Danilo Astori y según su opinión es un buen candidato para el Frente Amplio en 2019.

Mujica descartó nuevamente que él fuera a ser candidato y comentó "Hay gente en este país, no mucha, que me odia". Agregó Mujica "Es gente que contribuye a traer divisas y eso, y son parte del país, y me odian. Me odian. Pero el país los precisa porque los que yo más defiendo dependen en materia de trabajo y en muchas cosas de esa gente".

Sobre Astori, dijo "es un candidato seguro, no va a hacer ninguna cosa rara. No les gustará, será muy profesor, todo lo que quieras, pero no va a precipitar ningún descalabro tampoco".