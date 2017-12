Otra vez : “El Poder”Julio Gil DíazUn motivo para comerTerminar con la violencia de género depende de todosUn año sin la ViejaParaguay reclama atenciónSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaVale, es bueno, recordar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Espejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaLas redes sociales.Una licuadora ideológica. Polémica sobre una nota en Brecha sobre mi libro El clavo en el sillón.UPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asambleaQué sucede cuando los pacientes graban sus conversaciones con los médicos# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasado¿Quiénes son los verdaderos esquizofrénicos?Ponderaciones, pulidos y manoseos¿Cadena perpetua o cadena perpetua de fracasos?El clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoTrampeando a la esperanza¿Algo huele mal en Maldonado?Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la MatemáticaLa imprescriptibilidad, asunto político

Otra vez : “El Poder”

Luis Fernández

03.12.2017

Generalmente por nuestra experiencia y por textos o películas estamos acostumbrados a representarnos "el poder" en forma grotesca, generalmente lo asociamos a uniformes, pérdidas de libertades físicas, etc.

En España la gente se "cree libre" y lo más triste es que se "siente libre".

Luego de la muerte de Franco (1975) este país experimentó aquél "destape", que no fue sólo en el acortamiento de las polleras de las mujeres o de las palabrotas en los medios.

En los 80 España fue "descubierta" por alemanes e ingleses fundamentalmente, que empezaron a vacacionar en este país. Sólo existía el clima y las playas. Como en matemáticas, eso es "condición necesaria, pero no suficiente"; se necesitaban hoteles para albergar esas "avalanchas". Crecieron las empresas de construcción, a lo largo y ancho de España y también una palabra que rima: "corrupción". La "lógica" establece que los hoteles deben estar cerca del agua y si es en la playa, mejor aún.

En España hay mucho suelo "rústico" o "protegido". Es decir que allí no se puede construir, por razones paisajísticas y/o medioambientales. El pasaje a "urbanizable" de un suelo, dependía de los gobiernos autonómicos, cuyas sedes a veces estaban lejos de esos lugares. Como eso se prestaba (y ocurría) a cosas "turbias" en oficinas burocrátcias, los Ayuntamientos reclamaron tener esa potestad y se votó la "Ley del suelo".

¿A que lo adivinas? Las "cosas turbias" se trasladaron a los Ayuntamientos y el cemento comenzó a levantarse en muchos lados. Además del personal de los hoteles y servicios de transportes, el cemento se fabrica y manipula con obreros, con muchos obreros. Alguna gente se trasladó de unas zonas de España a otras, pero también muchos llegaron de otras tierras. Estos también duermen, comen, se visten, se divierten, etc. Este fue otro "destape", el económico.

Muchos denunciaban la corrupción, pero también muchos estaban en otra cosa.

Lo viví en persona. En 2003, ya iban casi 20 años del "boom". Fui a un mayorista de artículos eléctricos, le pedí varios teléfonos de sus principales clientes y a la semana estaba trabajando como "ayudante de electricista".

Los Ayuntamientos aumentaban ingresos con sus impuestos y construían obras de infraestructura (siempre con la tolerada corrupción)

Pero esas empresas que comenzaron construyendo hoteles, y luego casitas para los trabajadores; como buenos capitalistas emprendedores, quisieron maximizar su ganancia. A esa altura muchos españoles beneficiados con ese "boom de la construción" y toda la actividad consecuente, quisieron también vivir en mejores casas. Entonces apareció un "socio": la banca. Los bancos compraban predios y casas viejas. Contrataban directamente a las empresas, y luego financiaban las viviendas con hipotecas a 30 años. Y esto fue creciendo

Volví a Uruguay en 2007, apenas se oían los primeros crujidos de la caída.

En 2008 se vino todo abajo y explotó la "burbuja inmobiliaria".

El asunto es que los bancos tampoco iniciaron el "jueguito" con dinero de sus reservas, ellos también habían pedido prestado a la banca internacional. Como la gente empezó a quedarse sin trabajo y /o directamente a volver a sus países (los inmigrantes), los bancos a su vez se endeudaron con la banca internacional en 50 mil millones de €

La banca internacional, debe ser sino la cabeza, el cerebro del PODER.

Las reservas de España eran más o menos esa cifra. Rápidamente el PODER "convenció" a dirigentes del PP y del PSOE, que lo mejor sería que España "salvara a los bancos". En realidad salvó al PODER de esa deuda incobrable. Los bancos se quedaron con los papeles de las hipotecas y muchas viviendas vacías. A veces rematan algunas, otras las alquilan, o revenden, luego que los juicios los declaran dueños nuevamente.

Hace unos días se supo que sólo 10 mil, de los 50 mil millones de euros España habrá de recuperar.

Hoy no tiene casi reservas y está con enormes líos para pagar las Pensiones, por ejemplo. Se recorta Sanidad, Educación, Seguridad, etc.

La manipulación de los medios es feroz. La radio no la escucho, veo alguna tertulia donde hay algún representante de Podemos que dice algo coherente. El resto es distracción y fútbol (que también es una gran distracción)

Es una minoría la que ve a la polítca como factible transformadora de la realidad.

Casi no hay noticias sobre las distintas secretarías de Estado. Los díálogos en el Congreso, carecen de la profundidad mìnima, de algún modo son parte de la "puesta en escena".

Los bien intencionados de Podemos están hoy totalmente encapsulados por los medios y por esta nueva realidad siquiátrica del Independentismo.

Creo además que hay un porcentaje importante de población que cree que si vota a Podemos la cosa será peor con el Poder "en contra". ¡Como si hoy le favoreciera en algo!. El Poder ya ha logrado imponerse por el miedo. ¿Queda claro,no? NO es temor a ir preso o ser muerto.

Es temor a que el poder se vaya a vengar, sino se le vota, y entonces va a quitar más todavía.

¿De qué se trata entonces?

De que no existe ni se vislumbra ningún tipo de poder popular. No me refiero al militar, mucho más simple, no se puede parar una fábrica!!

Esta es la enorme indefensión que hoy rige en España y tal vez en Europa. Por eso crecen los ultra de derecha o los loquitos del independentismo.

Por último. No saben los uruguayos lo que tienen en el FA.

La mayor política estratégica que casi nadie ha reconocido, ni siquiera adentro del FA, es la de haberse desvinculado del FMI.

Luis Fernández

