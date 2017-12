Cuando la esperanza sanaMetas asistenciales. ¿Por qué es controversial el pago por performance?Izquierda, derechos y redistribuciónOtra vez : “El Poder”Julio Gil DíazUn motivo para comerTerminar con la violencia de género depende de todosUn año sin la ViejaParaguay reclama atenciónSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaVale, es bueno, recordar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Espejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaLas redes sociales.UPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asamblea# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasado¿Quiénes son los verdaderos esquizofrénicos?Ponderaciones, pulidos y manoseos¿Cadena perpetua o cadena perpetua de fracasos?El clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yo¿Algo huele mal en Maldonado?Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática

BUSCANDO LEGITIMIDAD

Chavismo condiciona acuerdo a suspensión de sanciones y reconocimiento de la ANC

CARACAS (Uypress) - El chavismo afirmó que no accederá a elecciones ni acuerdo político con la oposición, si no se retiran las sanciones económicas. También reclaman el reconocimiento de legitimidad para la Constituyente. El 41% se expresa por “ninguno”.

Últimas encuestas: PSUV con el 35% de las preferencias, la oposición tiene a su favor 22% y la opción “ninguno” se los lleva a todos por delante con 41%.

[Jorge Rodríguez en las negociaciones de Santo Domingo. @picture-alliance/AA/Stringer]

DW consigna que el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, declaró este lunes (04.12.2017) la suspensión del tema electoral en la mesa de diálogo político con la oposición hasta que se retiren las sanciones económicas impuestas al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Venezuela no va a ir a un evento electoral ni va a lograr un acuerdo ni va a firmar ningún acuerdo con la oposición venezolana hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del Tesoro de Donald Trump y frente a las autoridades españolas, canadienses y de otra índole", dijo el ministro, en alusión a las medidas tomadas por varios Gobiernos contra la llamada revolución bolivariana.

Rodríguez, que también es uno de los emisarios oficialistas en el proceso de negociación política, aseguró que el chavismo no va a firmar "ningún acuerdo" con la oposición hasta que se cumpla esta condición.

Rodríguez reiteró que las sanciones impuestas por Washington y otros países occidentales han dificultado al Gobierno realizar compras en el exterior de productos básicos como alimentos y medicinas, algo que se habría traducido en escasez y penurias para la población como un mecanismo para debilitar la popularidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Ha sido una verdadera campaña brutal contra Venezuela, trataron de taparlo diciendo que eso eran unas sanciones contra unos funcionarios venezolano. No, no, son sanciones dirigidas a tratar de impedir que Venezuela adquiera sus medicamentos, sus alimentos, los insumos que requiere su industria", insistió.

El chavismo y la oposición vienen de celebrar la semana pasada un primer encuentro en República Dominicana con el fin de alcanzar un acuerdo de convivencia con el acompañamiento del país anfitrión y seis Gobiernos de la región. Se espera que en la próxima reunión del 15 de diciembre pueda producirse un acuerdo definitivo.

Jorge Rodriguez también indicó que la oposición tendrá que aceptar la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para alcanzar el acuerdo de convivencia, algo a lo que la oposición se ha negado.

Sin embargo, el integrante de la comisión opositora en las negociaciones, Luis Florido, aseguró este lunes que las "bases están sentadas" para llegar a acuerdos con el Gobierno. "Así como no hubo un acuerdo al final están sentadas las bases para que el próximo 15 de diciembre se pueda arribar a acuerdos a favor del país, al menos ese es el deseo de los venezolanos, reitero, que quieren cambio", dijo.

Florido pidió a los venezolanos "entender" que los procesos de negociación son "delicados" y que espera que se "respete" a la comisión opositora que viajó a Santo Domingo.

El integrante del partido Voluntad Popular (VP) defendió que el encuentro con el Gobierno "nos interesa a todos: a los que están de acuerdo, a los que no y a los que con razón son escépticos". Florido reveló que durante los dos días de reuniones el ambiente entre las partes fue "de total respeto", pero, añadió "también de mucha firmeza" de parte de la representación de la MUD.

El proceso de diálogo cuenta también con la observación de los ministros de Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, y Nicaragua, Denis Moncada, así como del ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, y del ministro de Finanzas de San Vicente y Granadinas, Camillo Gonsalves.

Nuevas caras en la oposición

Según informa Contrapunto, tomando datos de la encuestadora Hinterlaces, el empresario de la famosa Empresas polar, Lorenzo Mendoza, ganaría primarias de la oposición.

El segundo lugar, en unas eventuales primarias opositoras, lo ocuparía Henri Falcón, aseguró el encuestado Oscar Schémel. Si la política económica sigue tal como va el presidente Maduro no gana las elecciones, afirmó

Los datos son de la encuestadora Hinterlaces, dirigida por el analista Oscar Schémel, quien los compartió con un grupo de periodistas durante el foro Perspectivas organizado por la Cámara de Comercio Venezolano-Argentina y realizado el jueves 30 de noviembre. Las cifras fueron obtenidas en el estudio sobre el Clima Socioemocional de Venezuela al 21 de noviembre, con encuestas en unos 1.500 hogares según precisó el analista.

En caso de que la oposición hiciera primarias y Mendoza decidiera participar, sumaría a su favor más de 20% de las voluntades. Le sigue, en segundo lugar, el exgobernador de Lara, Henri Falcón, con 14%. El tercer puesto lo ocupa el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, con 13%. En la cuarta posición -siempre de acuerdo con Hinterlaces- se encuentra el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, con 7%. Y en el quinto lugar se coloca el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, con 5%.

[Henri Falcón sería, después de Mendoza, el segundo candidato de la oposición. Foto: Anthony AsCer Aparicio]

Maduro candidato

Esta semana el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, confirmó que el presidente Nicolás Maduro será el candidato presidencial del oficialismo en las elecciones de 2018.

Schémel anticipó que, si la política económica sigue como está, el mandatario no triunfará en los comicios. Por lo pronto, necesita al menos 2 millones de votos que no tiene. En su criterio, el presidente sabe que si las elecciones se realizan en diciembre de 2018 no las ganaría, y por eso el Gobierno quiere adelantarlas.

Sin embargo, eso implica que no habrá cambios en la política macroeconómica, anticipó el encuestador. En estas condiciones, “esto no aguanta un periodo más”, advirtió, porque la situación es realmente dramática.

Maduro, de acuerdo con los estudios de Hinterlaces, está muy mal valorado en cuanto a su capacidad gerencial y desempeño económico, pero es el candidato más apreciado en lo que se refiere a la preocupación por los pobres.

Si el jefe del Estado reacciona e implementa correctivos en la economía, y la oposición sigue dividida, el chavismo se recuperará para los comicios presidenciales, argumentó el encuestador. El principal adversario del oficialismo, ahora, es el descontento.

Adelantar las presidenciales

Según Oscar Schémel, 64% de la población está de acuerdo con adelantar las elecciones presidenciales. Si ello ocurre, los comicios podrían realizarse el 5 de marzo, cuando se conmemoran los cinco años del fallecimiento del presidente Hugo Chávez.

Schémel aseguró que en el país se está constituyendo un nuevo centro político, alejado de los extremos de la oposición y los del Gobierno, que anhela orden, eficiencia, progreso y desarrollo. Ese centro político quiere “una oferta superior”, que no niega lo bueno que se ha hecho en el chavismo sino que promete mejorar y corregir los errores.

Los venezolanos “respaldan el modelo” socialista pero quieren que sea eficiente, y por eso apuntan hacia la economía mixta, analizó el presidente de Hinterlaces.

Los datos de Hinterlaces suministrados por Schémel muestran que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acapara 35% de las preferencias frente a un 22% de la oposición, pero sobresale la opción “ninguno” con el 41% de las expresiones.

Venezuela: frigoríficos vacíos y largas filas

Buscando comida en bolsas de basura

En los países ricos, los ecoactivistas buscan comida en los contenedores de basura de los supermercados para protestar contra el consumismo. En Venezuela, sin embargo, son las circunstancias las que obligan al la gente buscar comida en las bolsas de basura.

Refrigeradores vacíos

Unas pocas latas semivacías, agua, y nada más. Así se ven muchos refrigeradores en Venezuela. La comida es subvencionada por el Estado, pero por la baja en los precios del petróleo, el gobierno ya no puede pagar las importaciones de alimentos.

El hambre está en todas partes

"Hambre" se puede leer sobre este muro en Caracas. Y por debajo: "dictadura". Venezuela se encuentra en una profunda crisis política y económica. El país está desde hace meses al borde de la bancarrota. EE.UU. impuso sanciones desde que el Parlamento fue derrocado para instituir una Asamblea Nacional Constituyente, afín al presidente.

Organizaciones humanitarias tratan ayudar

Aunque Venezuela es rica en tierras cultivadas, importa gran parte de sus alimentos. Debido a la hiperinflación y los bajos precios del petróleo, las importaciones de alimentos se han vuelto costosas. Muchos supermercados siguen vacíos. El mercado negro está en auge, pero hay precios horrendos. Las organizaciones de ayuda como Caritas apenas pueden cubrir las brechas de suministro.

Larga cola para un poco de maíz y aceite

Donde puede haber comida a precios asequibles, las colas son largas. Quien quiera conseguir algo, debe alinearse temprano en la mañana. El gobierno de vez en cuando vende alimentos básicos a precios reducidos, pero los críticos acusan al presidente Maduro de favorecer a sus seguidores en la venta de estos alimentos.

¿La siguiente crisis humanitaria?

Se dice que el venezolano promedio perdió nueve kilos el año pasado. Muchos padres se abstienen de las comidas para al menos poder alimentar a sus hijos. Los países vecinos temen que la situación en Venezuela pueda llevar a la próxima gran crisis de refugiados. En Colombia ya puede haber medio millón de venezolanos. (Autor: Mara Bierbach)

