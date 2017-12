Cuando la esperanza sanaMetas asistenciales. ¿Por qué es controversial el pago por performance?Izquierda, derechos y redistribuciónOtra vez : “El Poder”Julio Gil DíazUn motivo para comerTerminar con la violencia de género depende de todosUn año sin la ViejaParaguay reclama atenciónSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaVale, es bueno, recordar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Espejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaLas redes sociales.UPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asamblea# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasado¿Quiénes son los verdaderos esquizofrénicos?Ponderaciones, pulidos y manoseos¿Cadena perpetua o cadena perpetua de fracasos?El clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yo¿Algo huele mal en Maldonado?Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática

El Ministro Murro ratificó su posición sobre el proyecto de ley de cincuentones y sostiene que “hay mucho terrorismo de cifras"

05.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, concurrió a la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados para informar sobre la diferencias con los gremios empresariales sobre el reclamo ante la OIT. A la salida opinó sobre el proyecto de ley sobre 'cincuentones'.

El Ministro utilizó los mismo términos que el diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez. Este ya había opinado diciendo que se estaba ante un terrorismo de números sobre los costos de la reforma que beneficiaría a un 70.000 cincuentones con ingresos mayores $50.000.

Para Murro el proyecto está bien y reclamó el apoyo al Presidente de la República una vez más "hay que respetar el compromiso que asumió el presidente de la República" dijo.

En el Frente Amplio no hay acuerdo. Asamblea Uruguay y el Nuevo Espacio están firmes en no votar el proyecto de ley así como vino del Poder Ejecutivo. Este martes era el día pactado para tratar el proyecto en diputados. No se pudo tratar por la falta de acuerdo interno en la bancada del Frente Amplio.

Por su parte, Pablo Ferreri, subsecretario del Ministerio de Economía, dijo que el costos de esta reforma, según cálculos del MEF es de US$3.600 millones. Por su parte el ministro Murro expresó, con cierta ironía, que "Nunca he visto hablar tanto como en estos días sobre costos a 50 años".

También este martes el PIT-CNT convocó una marcha hacia el Parlamento en apoyo al proyecto del ley y en contra de la AFAPs.

Murro también desacreditó las opiniones en contra del proyecto sobre cincuentones diciendo que se compraban cosas indebidamente y haciendo una llamado a la disciplina política.