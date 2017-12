Inicio | Columnas Te encuentras en:

UPM no es solamente el cambio de nombre BOTNIA. Tampoco es simplemente celulosa.

Jorge Balseiro Savio

06.12.2017

Escribir no es solamente sentarse delante de la página en blanco. Hay que investigar sobre qué se va a escribir.

Significa mucho más.

Basta recorrer internet y encontrarse con un panorama que Uruguay debería estudiar, y muy bien.

Y los "contras" investigar antes de decir sandeces.

Qué es, a grandes rasgos, UPM: The Biofore Company



UPM cuenta con aproximadamente 19.600 empleados y sus ventas superan los 10.000 millones de euros (2015), y es la empresa matriz de Biofore Company.



Negocios basados en la fibra y la biomasa, así como las materias primas y los productos reciclados y reciclables, constituyen los pilares de la actividad de UPM.



Pero, la integración de la industria forestal y la bioenergía para crear un futuro sostenible

La empresa se esfuerza por crear nuevas oportunidades de crecimiento que se basan en la innovación y el desarrollo continuo de los productos. UPM opera en seis áreas de negocio: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Europa y Norteamérica) y UPM Plywood.



UPM tiene presencia en 65 países y dispone de plantas de producción en 13. Las acciones de la empresa cotizan en la bolsa de Helsinki, NASDAQ OMX. La labor de UPM en la construcción de un futuro sostenible se ha reconocido de forma constante no solo mediante premios, sino también por otras organizaciones.



Hace tres años decíamos

Y allí nos referíamos a que los autos de madera preparan su regreso

El auto ecológico está construido sobre una estructura que utiliza pulpa de madera y madera terciada e incluso funciona con combustible elaborado a partir de corteza, troncos y ramas.



Los autos de madera -como el recordado Ford LTD Country Squire de 1982 - podrían estar preparando un regreso triunfal.

Esto, porque la papelera finlandesa UPM-Kymmene Oyj exhibirá un prototipo totalmente funcional en el salón del automóvil de Ginebra, en marzo próximo.



El auto ecológico está construido sobre una estructura que utiliza pulpa de madera y madera terciada e incluso funciona con combustible elaborado a partir de corteza, troncos y ramas.



Según publica Bloomberg, no se trata simplemente de una maniobra promocional, ya que la compañía de Helsinki desarrolló tecnología que hace de la madera una opción posible para la industria automotriz.



El concepto Biofore de UPM, que utiliza productos estándar, está pensado para cumplir con las normas europeas de seguridad en materia de colisiones e incendio y ofrece todas las comodidades de un auto convencional.



"El mundo del desarrollo sostenible no es algo que una vaya a poder elegir; es algo que viene", dijo Juuso Konttinen, vicepresidente de nuevos negocios de UPM, en una entrevista a Bloomberg. El diseño del auto es todavía un misterio y solo será revelado en marzo.



Pero no se detiene allí la marcha de UPM.



UPM comienza hace unos años, la producción comercial de biocombustible en Finlandia

La nueva biorrefinería de la compañía, es la primera del mundo en producir diésel renovable en base a madera.

UPM comenzó la producción comercial de diésel renovable en base a madera a escala industrial en la ciudad de Lappeenranta, Finlandia. Con una capacidad de producción de 120 millones de litros de diésel UPM BioVerno al año, la nueva biorrefinería es la primera del mundo en su tipo.



"La biorrefinería de Lappeenranta representa una inversión innovadora y significativa para la actual transformación del sector forestal, hecho que nos sigue posicionando a la vanguardia de la industria", dijo Heikki Vappula, vicepresidente de UPM.



El diésel BioVerno se produce del aceite crudo de resina de madera, un excedente de la producción de la pasta de celulosa que proviene, en su mayoría, de las plantas de UPM en Finlandia. En comparación al diésel tradicional, el diésel BioVerno reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80%. Asimismo, funciona con todos los motores diésel al igual que con el tradicional.



La construcción de la biorrefinería de Lappeenranta comenzó en 2012 e implicó una inversión de 175 millones de euros, sin capitales públicos. Su construcción empleó aproximadamente a 200 personas durante dos años y empleará directamente a casi 50 personas e indirectamente a 150.



UPM ya cuenta con un acuerdo de ventas con NEOT (North European Oil Trade), una organización de ventas de combustibles y productos de biocombustibles.



No es nada más que un par de pantallazos. Quizás para provocar a los escribas a investigar el tema-

Porque Biofore es un nuevo concepto en la industria que UPM ha creado para describir el futuro de la compañía basado en la integración de las industrias biológica y forestal. ...



Fore refiere al bosque y a la empresa como líder de la nueva industria forestal.

Bio representa la orientación hacia el futuro, las soluciones sostenibles y el desempeño ambiental de excelencia. Fore refiere al bosque y a la empresa como líder de la nueva industria forestal.



Hoy, la compañía Biofore, y liderar la industria con innovación, responsabilidad, seguridad y operaciones sostenibles.

El pensamiento Biofore está presente en el trabajo diario. Además de la pulpa en sí misma, una planta de celulosa moderna es un tesoro oculto en base a madera, que posibilita la producción de materiales renovables innovadores, biocombustible y energía de biomasa.



Además de señalar el futuro, el concepto de Biofore habla sobre nuestro objetivo de hacer más con menos. La eficiencia en el uso de las materias primas y la energía permite optimizar costos, así como el cuidado del medioambiente.



No cabe duda que en los últimos diez años, ha mejorado significativamente los procesos de producción de nuestras plantas de celulosa y desarrollado nuevos procesos para minimizar el impacto ambiental en términos de agua, clima y materia prima.



UPM Raflatac es un proveedor líder mundial de soluciones de etiquetado autoadhesivo. Nuestros films y papeles se utilizan para el etiquetado informativo y de productos en una gran variedad de usos, desde productos farmacéuticos y de seguridad a aplicaciones de bebidas y alimentación.Los films y papeles laminados de UPM Raflatac se entregan en rollos y hojas. Nuestros clientes disponen de impresoras grandes y pequeñas, y se centran en proveedores de embalaje y de impresión rollo a rollo. También proporcionamos productos en hojas para impresoras offset y serigráficas de la industria gráfica, ofrecidas por distribuidores de papel en Europa.



Uruguay bien que podría conversar estos temas.

Insistir. Estudiar mercados, posibilidades. Mano de obra. Inversiones.



En ICI nos jactamos que hace poco más de un par de años, antes de que s resolviera una segunda planta, tocáramos al oido de algunas autoridades de la empresa, esa posibilidad. Fue entonces biocombustibles.

No obtuvimos la menor respuesta... O algunos dubitativos...



Hoy volvemos a hacerlo pero ya en voz fuerte.

Pero además para barajar espstemas que la gente de UPM maneja: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper Europe y North America y UPM Plywood... Y referencias con Sustainable foresting, EU Eco-label, Printing paper, Packaging paper, Bio energy, Water energy, Wood, Plywood, Pulp, Paper training, Printing training, Self adhesive labels, Printcity Member, Paper recycling, Newspaper, Finepaper, Magazine paper, Biofuels

"Bio" refleja un método de cara al futuro, productos sostenibles y una administración medioambiental excepcional. "Fore" tiene que ver con el sector forestal y el avance de la empresa hacia la vanguardia del desarrollo de productos forestales.



Hay para recorrer internet un buen rato...

Y no sentarse a calentar una silla y asaltar sitios con carencias informativas



El resto... el resto es silencio.



