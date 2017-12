Los cincuentones, una roca en el zapato del paísJerusalem, la verdadUn gran paso adelanteUPM no es solamente el cambio de nombre BOTNIA. Tampoco es simplemente celulosa.Cuando la esperanza sanaMetas asistenciales. ¿Por qué es controversial el pago por performance?Otra vez : “El Poder”Julio Gil DíazUn motivo para comerTerminar con la violencia de género depende de todosUn año sin la ViejaParaguay reclama atenciónSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaVale, es bueno, recordar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Espejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaLas redes sociales.UPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asamblea# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasado¿Quiénes son los verdaderos esquizofrénicos?¿Cadena perpetua o cadena perpetua de fracasos?El clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yo¿Algo huele mal en Maldonado?Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática

Foto: internationalpress.jp

Propuesta de edil frenteamplista

Junta de Rocha pidió pena de muerte para violadores, pero luego reconsideraron votación

06.12.2017

ROCHA (Uypress) — Por iniciativa de un edil del sector frenteamplista Asamblea Uruguay, que conduce el ministro Danilo Astori, la Junta de Rocha votó una resolución pidiendo la pena de muerte para “violadores y asesinos de niños”. La votación fue 24 en 27. Luego fue reconsiderada.

El edil Mario Sacía, del Frente Amplio (Asamblea Uruguay) fue el responsable del planteamiento. "Voy a solicitar el apoyo del Cuerpo, para enviar a las demás Juntas del país, para que me apoyen o no, y posteriormente enviarlas al Parlamento. No va a ser el edil Sacía, ni la Junta Departamental de Rocha; va a ser el país que va a enviar una nota al Parlamento, pidiendo la pena de muerte para violadores y asesinos de niños", dijo el edil, según consta en el acta de sesiones de la Junta a la que accedió el diario El País.

La propuesta del legislador departamental rochense tuvo el apoyo de 24 de sus 27 colegas presentes en sala, tanto del oficialismo como de la oposición. Sin embargo, este martes, a pedido de la Mary Núñez, también del Frente Amplio (Espacio 609), se reconsideró el tema y salió negativo por 28 en 30.

"Hoy quiero hablar de un caso que ha permanecido en la sociedad, que es el caso de los niños, estos que asesinos y violadores les sacaron la vida, les sacaron todo, les sacaron la adolescencia, les sacaron el futuro. En estos momentos están enterrados en un cajón en estado de deterioro, se están pudriendo, mientras los pichis están desayunando de mañana, almorzando al mediodía, haciendo gimnasia de tarde y cenando en la noche", había dicho Sacía, según informó Valeria Gil en nota para El País.

El edil frenteamplista sostuvo que el Código Penal "debe cambiar de una vez por todas para los asesinos y violadores de niños, porque son niños. Ellos no hacen una cosa de estas con mayores de edad, conmigo por ejemplo, o con cualquiera acá".

En declaraciones al citado matutino el edil Sacía dijo que no se arrepiente de su planteo, pero dejó en claro que es su opinión personal y no la del Frente Amplio. "Sigo pensando lo mismo, pero el partido el al que pertenezco no tiene la misma visión que yo y a ellos les debo mis disculpas; estamos en democracia y mi opinión tiene que ser respetada", sentenció el edil.