Siguen derivaciones de investigaciones de Nisman

Cristina Kirchner: juez la procesó y pide prisión

07.12.2017

BUENOS AIRES (Uypress) — El juez Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Como la exmandataria ocupa una banca en el Senado, el juez solicitó el desafuero para poder proceder a detenerla, lo que debe ser resuelto por la cámara.

Cristina Fernández suma así su cuarto procesamiento federal, que se produce apenas horas después del procesamiento de quien fuera uno de los hombres fuertes del kirchnerismo -candidato a vicepresidente de Scioli- Carlos "Chino" Zannini.

Además de este, ya están detenidos otros acusados de la causa: el ex secretario Carlos Zannini, el ex piquetero Luis D'Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente de origen libanés "Yussuf Khalil. Bonadio también procesó al ex canciller Héctor Timerman.

El procesamiento se origina en las denuncias del fiscal Alberto Nisman, que fuera encontrado muerto en enero de 2015, a horas de tener que presentar una denuncia contra la entonces jefa de Estado. El juez Bonadio, al procesarla, la acusó de montar un "plan criminal orquestado" junto al ex canciller Héctor Timerman, diseñado para "dotar de impunidad" a los ciudadanos iraníes que tenían captura internacional pedida a Interpol por el atentado a la AMIA.

Según da cuenta Clarín, la ex presidenta y los ex funcionarios de su gobierno fueron acusados por el fiscal Gerardo Pollicita el 7 de setiembre, de "encubrimiento agravado" por tratarse el atentado a la AMIA de un delito declarado de lesa humanidad y debido a que por su rol de funcionarios públicos, generaron "un impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento a los deberes de funcionario público".

El "plan criminal" según la Justicia, estuvo "destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní" imputados por el atentado a la sede local de la AMIA. Este "encubrimiento" les permitió "eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina, en desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado".

Para la Justicia la principal responsabilidad del "accionar criminal denunciado" recae sobre Cristina Kirchner, pero alcanza a sus principales funcionarios de entonces: Zannini, Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro Abbona, Timerman, Juan Mena y Andrés, Larroque, entre otros.