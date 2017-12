Los desaparecidos.El Sistema Político uruguayoCuba necesita un poco de frivolidadJubilaciones, pensiones, seguridad social (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los cincuentones, una roca en el zapato del paísJerusalem, la verdadUn gran paso adelanteUPM no es solamente el cambio de nombre BOTNIA. Tampoco es simplemente celulosa.Cuando la esperanza sanaMetas asistenciales. ¿Por qué es controversial el pago por performance?Otra vez : “El Poder”Julio Gil DíazUn motivo para comerTerminar con la violencia de género depende de todosUn año sin la ViejaParaguay reclama atenciónSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaEspejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaUPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asamblea# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yo¿Algo huele mal en Maldonado?Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejano

INTERNA EN CRISIS

Astori “pisa fuerte”: Está dispuesto a renunciar, asumir la banca en el Senado y no votar el proyecto de “cincuentones”

08.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- La continuidad en el cargo, del ministro de Economía, depende de que no se vote como está el proyecto de ley para los cincuentones y, si se considera igual en Diputados, renuncia, asume como senador y no lo vota.

La renuncia sobrevuela y es un escenario posible si la bancada oficialista no hace caso a la advertencia de no gastar US$ 3.700 millones en el pago a cincuentones. "El gobierno tiene que corregir el error producto del cálculo que se hizo", señaló una fuente astorista consultada por El País en referencia a los US$ 2.500 millones que había calculado primero el Banco de Previsión Social (BPS).

La solución que presentó el astorismo para enmendar el error de cálculo fue rechazada por los demás sectores del Frente Amplio. No están dispuestos a colocar un tope en las jubilaciones para que se cobre un 20% menos. Esa propuesta no la lleva nadie.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) planteó que la persona pueda elegir al momento de jubilarse su paso de las AFAP al BPS, algo que también había sido manejado por el Nuevo Espacio. Los comunistas quieren que se apruebe el proyecto tal como fue remitido al Parlamento por el presidente Tabaré Vázquez, la Lista 711 también y el Partido Socialista está en la misma línea. La única diferencia es que los socialistas están dispuestos a negociar que la tasa a pagar sea del 90% en lugar de 80%, como propone Astori.

La negociación está estancada a pesar de las múltiples reuniones bilaterales entre sectores que se celebraron este jueves. Anoche Astori se reunió con Asamblea Uruguay para analizar su situación dentro del gobierno y participantes indicaron que la situación "es compleja". Aunque no habló específicamente de su renuncia, Astori reconoció que pasa por un momento delicado dentro del gobierno.

Fuentes astoristas indicaron a El País que en este tema, Astori está dispuesto a ir "hasta el final". Eso implica dejar el cargo si es necesario y asumir su banca en el Senado y no votar la iniciativa de Vázquez. Además, tanto Asamblea Uruguay como el Nuevo Espacio están dispuestos a desafiar la disciplina partidaria del Frente Amplio y votar en contra de la iniciativa -si no hay cambios- desacatando el mandato político.

Como directiva a su sector, Astori pidió seguir negociando para lograr que finalmente se modifique la iniciativa que se encuentra en debate. este viernes se citará a una nueva reunión de la comisión bicameral que analiza el tema. En tanto, la dirección de Asamblea Uruguay se volverá a reunir el mañana para analizar la situación.

Como si fuera poco y en medio de las negociaciones por el tema de los cincuentones, las declaraciones del presidente del Frente Amplio Javier Miranda al semanario Búsqueda generaron malestar en diferentes sectores del oficialismo. Según dijo, "es una burrada política" el debate y perfilismo generado a la interna de la coalición de izquierda.

