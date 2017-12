Jerusalén, la manzana de la discordiaLos desaparecidos.El Sistema Político uruguayoCuba necesita un poco de frivolidadJubilaciones, pensiones, seguridad social (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los cincuentones, una roca en el zapato del paísJerusalem, la verdadUn gran paso adelanteUPM no es solamente el cambio de nombre BOTNIA. Tampoco es simplemente celulosa.Cuando la esperanza sanaMetas asistenciales. ¿Por qué es controversial el pago por performance?Otra vez : “El Poder”Julio Gil DíazUn motivo para comerTerminar con la violencia de género depende de todosUn año sin la ViejaParaguay reclama atenciónSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaEspejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaUPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asamblea# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yo¿Algo huele mal en Maldonado?Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejano

Aclarando

Representante PIT CNT en el BPS. Terminar con las AFAPs

08.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress) Ramón Ruíz representante del PIT CNT en el Banco de Previsión Social (BPS) dejó muy claro que el objetivo final del proceso de la ley de los cincuentones es la liquidación de las AFAPs. Se publican en el portal del PIT CNT

"Las instancias de diálogo, negociación y discusión sobre la seguridad social y especialmente, la solución para los trabajadores perjudicados por las AFAPs, se miden minuto a minuto. En el propio seno del gobierno, así como en el ámbito parlamentario, los intercambios son cada vez más públicos y notorios. Desde la perspectiva de los trabajadores, la soluciòn para los trabajadores perjudicados por las AFAPSs "no fue un acuerdo sobre la base del costo". En tal sentido se explica que el proyecto del presidente Tabaré Vázquez "es para atender una injusticia que se generó en 1996". Previamente a la realización de una conferencia de prensa este mediodía en el propio BPS, el director Ramón Ruiz había señalado en relación a la solución a los cincuentones que "si la desafiliación ahora o al jubilarse, el costo es el mismo" y que "el costo no es el problema".

"En la conferencia de prensa de hoy se anunció las características de la movilización sin paro de este martes. Si bien no habrá una instancia definida de paro, cada sindicato resolverá las medidas que entienda pertinente adoptar para lograr acompañar la medida de la central, que se extenderá desde las 12 hasta las 15 horas y que tendrá como punto central una alocución de un representante de la central y otro de la ONAJPU a las 14 horas en el edificio Anexo del Palacio Legislativo"

"El representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social adelantó esta mañana que será una movilización de calidad y no se ha focalizado en la cantidad. Asimismo, fustigó duramente algunas declaraciones públicas que acusaban a los trabajadores de querer discutir "solamente" el tema de los cincuentones"

"Durante mucho tiempo hemos reclamado diálogo sobre la seguridad social y así hemos reclamado diálogo, también hemos reclamado cambios sobre una agenda integral y no un diálogo parcial porque (en tal caso) los resultados serían muy acotados y terminan siendo parches y no una solución integral para la seguridad social" aseguró"

"Ruiz dijo que lamentablemente no hubo condiciones para ese diálogo porque hubo otras prioridades, "preocupaciones mayores para algunos actores" y no hubo posibilidad de diálogo. "Nosotros no queríamos discutir solamente el tema de los cincuentones" sino por ejemplo la demografía, los topes máximos y mínimos, sobre las exoneraciones, sobre la informalidad, entre otros puntos. "Lamentablemente al no haber espacio para discutir esas cosas quedamos en una situación no deseada por los trabajadores y los jubilados que es discutir solamente el tema de los cincuentones. Y cuando uno discute un tema solo es imposible analizar otros temas que no se quiso introducir como algunos aspectos referidos a la equidad y resulta que ahora nos dicen que este proyecto (del Poder Ejecutivo) atenta contra la equidad. Pero cuando planteamos la asignación universal para todos los niños ¿dónde estaba la equidad en ese momento? En este sentido, el director del BPS en representación de los trabajadores también remarcó sobre la devolución del Fonasa o las exoneraciones fiscales donde jamás se hizo alusión a la equidad. "¿Está bien que las AFAP recauden más de 100 millones de dólares por año y que más del 50% de esa recaudación sea ganancia? ¿Dónde está la equidad cuando hablamos de estas empresas que son de las más poderosas del Uruguay?" inquió.

"Ramón Ruiz sostuvo que "al PIT-CNT no se le puede decir que esté defendiendo a trabajadores de altos salarios". "Nosotros no vetamos temas de discusión" subrayó. "Nunca dijimos que íbamos a arreglar el tema de los cincuentones y nos íbamos a cruzar de brazos, nunca dijimos que el tema de los cincuentones no tenía costo, siempre lo dijimos, aún antes del proyecto de ley de Poder Ejecutivo". En un punto duro de su intervención, Ruiz dijo que "el ministro de Economía no quería discutir este tema y ahora lo quiere discutir, ahora parece que sí se quiere discutir, entonces decimos, hubo un tiempo para movilizarnos, para proponer y ahora es tiempo de cumplir, de concretar y hay muy poco espacio para la negociación" enfatizó"

"Nosotros vamos paso a paso" y "mañana hay movilización" señaló. Según Ruiz, el minuto a minuto es cambiante y determinante en cuando a los escenarios posibles de futuro. Empero, remarcó que "los trabajadores no hemos cambiado el discurso". El director del BPS fustigó algunas declaraciones públicas recientes. "Soportando con mucha paciencia y tolerancia que se nos acuse que somos nosotros los que queremos discutir solamente el tema de los cincuentones cuando fuimos nosotros los únicos que reivindicamos discutir de manera integral los temas de seguridad social".

Carlos Clavijo: "¿Ahora hablan de equidad?"

"El integrante del Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT) en el BPS, Carlos Clavijo, dijo al Portal del PIT-CNT que los trabajadores "respaldamos el proyecto del Presidente Tabaré Vázquez, hecho por el Poder Ejecutivo ya que ese proyecto tiene consenso social y político porque el proyecto presentado al Parlamento lo firman todos los ministros, inclusive los ministros que (ahora) están en contra por el costo". Clavijo refutó los argumentos economicistas del costo del proyecto y especialmente fustigó el manejo de los números con distinto criterio según el interés. En este sentido, ejemplificó que cuando se habla del déficit de la Caja Militar "se habla por año sin embargo cuando hablan del proyecto de ley de los cincuentones se habla de 50 años, es decir, los números se miran de diferente manera y eso nos preocupa mucho. Asimismo, interpeló a quienes hablan del costo de la solución para los trabajadores "¿por qué no hablan de las comisiones de las AFAPs que son màs de 100 millones de dólares por año? y de eso nadie lo habla" sostuvo"

"Clavijo dijo al Portal que el PIT-CNT que la postura de los trabajadores es plantarse firme en la defensa del proyecto del Poder Ejecutivo. Reiteró la disposición a un diálogo amplio y frontal sobre el futuro de la seguridad social "porque este sistema no aguanta más". En relación a quienes alegan "equidad" a la hora de las soluciones contraponiendo intereses de los trabajadores perjudicados por las AFAPs con otros sectores de la sociedad que requieren recursos, Clavijo enfatizó que "si vamos a hablar que hay que atender a los colectivos más vulnerables entonces ¿por qué el Ministerio de Economía le recortó muchísima plata al Sistema de Cuidados? que es donde se afinca la pobreza y esos mimos ahora dicen que la plata de los cincuentones la enfocarían en la pobreza lo cual es una contradicción". Según Clavijo, "el ahorro individual ha fracasado en todo el mundo y nosotros decimos que la seguridad social tiene que ser solidaria, universal y sin lucro, y para eliminar el lucro hay que eliminar a esas empresas porque sin lucro no van a estar en este sistema" sentenció. "Este sistema actual viene fracasando como en todo el mundo y no lo quieren reconocer los mismos que lo votaron el 1995. Son coherentes con lo que hicieron en ese momento, pero por esos que levantaron la mano en aquel momento tenemos los problemas que tenemos ahora y los que vamos a tener a futuro".