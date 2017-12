Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XVI, Nro. 714: La izquierda y las políticas regresivas

09.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 11 titulando en su portada: 'La izquierda y las políticas regresivas'.

Escriben en este número:

José Antequera, Margalit Fox, Alessandre Leogrande, Mark Mazower, Rosa Pereda, Sergi Raventós, Michael Roberts, Miguel Salas, Javier Suazo, Giorgio Trucchi, Esteban Valenti, Augusto Zamora R.









Por Esteban Valenti



Partamos de la base que una política regresiva genérica es la que hace retroceder las cosas y los procesos, pero de manera más específica es la que redistribuye la riqueza sacándole a los que menos tienen y dándoselo a sectores de mayores recursos. En el entendido que la izquierda tiene en sus objetivos fundamentales una distribución de la riqueza, no hay política más negadora de los principios de izquierda, que la regresiva.







Venezuela: Entre el combate a la corrupción y reelección presidencial

Por Aram Aharonian



El caballito de batalla contra la corrupción ha servido para los poderes fácticos de nuestros países, en especial de aquellos con gobierno progresistas, como estrategia para forzar la implosión del sistema político pero, en el caso de Venezuela, también parece servir para afianzar al gobierno de cara a la próxima campaña presidencial.







¿El neoliberalismo funciona?

Por Michael Roberts



Noah Smith es un blogger habitual de economía de la principal corriente keynesiana y escribe regularmente para Bloomberg. Hace poco, titulaba un artículo “Los mercados libres han mejorado más vidas que cualquier otra cosa antes”. Y defendía el argumento bastante habitual de que el capitalismo ha sido en realidad un gran éxito a la hora de mejorar la vida de miles de millones de personas en comparación con cualquier modo de producción y de organización social anterior y que, hasta donde alcanza a ver, seguirá siendo el 'mercado líder' para los humanos seres.







El porqué de una respuesta tan apagada a su centenario: La Revolución Rusa y su legado

Por Mark Mazower



El conocido historiador inglés radicado en los Estados Unidos reseña algunos libros de reciente aparición sobre la historia rusa y soviética.







Suicidios y crisis económica ¿Se puede romper esta relación?

Por Sergi Raventós



Con motivo del VIII Congreso Internacional de Bioética celebrado los pasados días 23 y 24 de noviembre en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, Sergi Raventós presentó la siguiente comunicación.







Noviembre 1917- La democracia en el socialismo

Por Miguel Salas



Recordad que de aquí en adelante

sois vosotros mismos los que administráis el Estado.

Nadie os ayudará si no os unís por impulso propio

y si no cogéis en vuestras manos todos los asuntos del Estado.

(Lenin)



La toma del poder por una nueva clase social es el momento cumbre de todo proceso revolucionario y, al mismo tiempo, solo es el inicio de la titánica tarea de crear una nueva sociedad. Cuando la burguesía se adueñó del poder, en la revolución francesa o americana, previamente había conquistado buena parte de la base económica de la sociedad, sin embargo, para la revolución obrera adueñarse del poder era la condición previa para empezar a cambiar las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la sociedad. El nuevo gobierno representativo de los soviets tuvo desde el primer día una tarea inmensa.







Italia: El retorno de Belluscone

Por Alessandre Leogrande



Cuando en 2014, después de años de gestación, se estrenó Belluscone, Una historia siciliana, de Franco Maresco, un film sumamente inactual sobre eso que podríamos llamar la ruptura antropológica berlusconiana sucedida en Sicilia y en Italia, una ruptura antropológica que atraviesa – bien que de modos diversos – al subproletariado de la Vucciria [barrio del mercado en Palermo] o las fiestas de barriada en las que enloquecen los neomelódicos [género de canción napolitana o siciliana] tanto como la burguesía de la Avenida de la Libertad [calle importante de Palermo], muchos dijeron que se trataba de una película sobre el pasado. Poco más que un ejercicio de arqueología, desde el momento en que Berlusconi ya estaba políticamente acabado en 2011, fuera del Senado desde 2013, y no era más que una ruina en la Italia del renzismo triunfante. “¿Quién se llamaría hoy berlusconiano?”, preguntaban los críticos de Maresco y – su otra vertiente – buena parte de nuestros políticos, subidos al carro del nuevo vencedor o parados en el borde.







Honduras: La respuesta al fraude electoral

Por Giorgio Trucchi y Javier Suazo



Honduras nos duele. En su pasado reciente le tocó sufrir un golpe de Estado, persecución y criminalización de la protesta, asesinatos selectivos, saqueo de territorios y bienes comunes, corrupción e impunidad. Y ahora un fraude electoral que roza la desfachatez y que está llevando el país al borde de una grave crisis política y social.







Jerry A. Fodor (1935-2017), el filósofo que sondeó las profundidades de la mente

Por Margalit Fox



Jerry A. Fodor, uno de los filósofos más importantes de la mente, que utilizó el funcionamiento de la tecnología informática del siglo XX para replantear viejas preguntas sobre la estructura de la cognición humana, murió el 29 de noviembre en su casa de Manhattan, Nueva York. Tenía 82 años. La causa fue una complicación de la enfermedad de Parkinson y un derrame cerebral reciente, según su esposa, Janet DeanFodor.







No te pongas Dostoievski. De las novelas y de la crítica

Por Rosa Pereda



La lectura de la obra de Virginia Woolf Las mujeres y la literatura, una colección de ensayos y críticas de libros recién aparecido, me ha producido un curioso sentimiento de identificación, particularmente sus reseñas publicadas en prensa, que yo, que no soy especialista en la líder de Bloomsbury, no conocía. En primer lugar, escribe de lo que le gusta, que hay mucho crítico que lo hace para machacar lo que no le gusta.







Entrevista a Luz Gómez, profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Filología Árabe



Por José Antequera



“El yihadismo no solo se extendió con Bin Laden, también con la Liga Islámica creada por Arabia Saudí”.







China-EE.UU.-Rusia, la nueva batalla del Pacífico

Por Augusto Zamora R.



El pasado noviembre, los presidentes de China y EE.UU. realizaron sendas giras por el Sudeste Asiático, que incluyeron una cumbre bilateral en Beijing, en un episodio más de la creciente rivalidad entre las dos potencias en el nuevo corazón económico del planeta. La pugna surge de una ecuación básica.









