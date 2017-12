Jerusalén, la manzana de la discordiaLos desaparecidos.El Sistema Político uruguayoCuba necesita un poco de frivolidadJubilaciones, pensiones, seguridad social (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los cincuentones, una roca en el zapato del paísJerusalem, la verdadUn gran paso adelanteUPM no es solamente el cambio de nombre BOTNIA. Tampoco es simplemente celulosa.Cuando la esperanza sanaMetas asistenciales. ¿Por qué es controversial el pago por performance?Otra vez : “El Poder”Julio Gil DíazUn motivo para comerTerminar con la violencia de género depende de todosUn año sin la ViejaParaguay reclama atenciónSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaEspejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaUPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asamblea# Metoo salpica a la Academia SuecaAnte el horror, tampoco se puede cobrar al gritoUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yo¿Algo huele mal en Maldonado?Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejano

Cincuentones: Según Sendic “tiene que primar lo que es justo y no cuánto cuesta”

10.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- En un video oficial de la lista 711, el ex vicepresidente Raúl Sendic, establece que no puede primar la discusión de si cuesta o no cuesta, tiene que primar si es justo o no.

"Es cierto que hay que analizar los costos, pero cuando se trata de hacer justicia, de darle al que tiene un problema con el que se ha sido injusto, con el que no se le han reconocido sus derechos, darle lo que son sus derechos, sus necesidades, no puede primar la discusión de si cuesta o no cuesta, tiene que primar si es justo o no es justo. En este caso, todos reconocemos que es justo", afirmó el ex vicepresidente Raúl Sendic.

Sendic dijo que la lista 711 propuso la creación de un fondo previsional para que sea gestionado por el Estado: "podría ser una buena experiencia si estamos pensando en reformar el sistema".

"Tampoco es un problema que estemos a favor o en contra de las AFAP ¿por qué no se pueden cuestionar? ¿Por qué no podemos analizar si tienen que seguir o no? Hagamos esta experiencia utilicemos esos recursos para la infraestructura que el Uruguay necesita", agregó.

