Jerusalem, el mundo y la paz

Ana Jerozolimski

En medio de la tormenta actual, hay varios puntos que recalcar.

- Gran parte de la responsabilidad por la violencia actual la tiene el mundo, por su reacción al discurso del Presidente Donald Trump.

Una cosa es discrepar políticamente, lo cual es más que legítimo, y otra fue la reacción casi unánime de advertencia sobre los "peligros" del reconocimiento de Jerusalem como capital de Israel porque "cobrará víctimas". Con eso se dio legitimidad de antemano a las reacciones violentas del lado palestino a las que en la práctica se estaba entendiendo como ineludibles, como si la "provocación" de Trump no les dejara otra opción que salir a atacar .

Ese es el trasfondo de las once balas disparadas el domingo por la noche hacia un ómnibus de pasajeros junto al asentamiento de Ofra en Cisjordania, ataque no terminó en tragedia porque el vehículo estaba blindado. Y ese es también el trasfondo del acuchillamiento de un guardia civil de seguridad el domingo en la estación central de Jerusalem, cuyo estado aún es grave. El terrorista que lo atacó había escrito poco antes en Facebook que "Jerusalem está en el corazón y en la sangre"....Linda forma de expresar amor por Jerusalem.

- Se ve como detonante de la violencia el discurso de Trump pero...¿acaso el terrorismo comenzó ahora? ¿El mundo ha olvidado todo lo que ocurre desde hace años? El problema de fondo cuando de los más radicales se trata es el deseo de destruir a Israel. El tema central no es la discusión sobre tales o cuales fronteras, sino la existencia misma de Israel.

Una nueva prueba de que los terroristas buscan continuamente la forma de lanzar atentados, fue el túnel subterráneo neutralizado este domingo de mañana por el ejército israelí. Cavado por Hamas desde la Franja de Gaza, se adentraba ya unos cientos de metros en territorio soberano de Israel, cerca del kibutz Nirim. A fin de octubre se había descubierto otro, también en territorio israelí, cavado desde Gaza por el Jihad Islámico. ¿Eso también es culpa de Trump?

- Cabe preguntarse por qué el mundo abraza la exigencia palestina de que Jerusalem oriental sea la capital de su futuro Estado independiente, aunque nunca lo fue ya que nunca hubo un Estado palestino, pero no se acepta con la misma naturalidad que Israel pueda tener la suya en Jerusalem occidental.

Cabe recordar que hasta 1980 numerosos países tenían sus embajadas en Jerusalem, reconociéndola como lo que fue siempre, la capital del Estado. Cuando Israel promulgó aquel año la Ley de Jerusalem-totalmente innecesaria por cierto porque no aportaba nada nuevo y simplemente fue una reiteración declarativa de la situación existente en el terreno- el Consejo de Seguridad aprobó una resolución ordenando a la comunidad internacional retirar sus embajadas de Jerusalem en espera de un acuerdo entre las partes sobre el estatuto final de la ciudad. Fue allí que todos se mudaron. Los últimos, Costa Rica y El Salvador, que durante mucho tiempo siguieron en Jerusalem.

El traslado de las embajadas no cambiaba el estatuto de Jerusalem como capital de Israel.

- Hay aquí un doble juego, de parte de los palestinos pero también de aquellos en la comunidad internacional que tienden a congraciarse con sus posturas automáticamente: si realmente lo justo es que haya un estado palestino independiente en las así llamadas fronteras del 67, con Jerusalem Este como capital ¿acaso eso no significa automáticamente que Jerusalem occidental es la capital de Israel?

Es que...rebobinemos y recordemos: las fronteras del 67 a las que los palestinos hacen referencia, son las que existían desde el fin de la guerra de independencia de Israel en 1949, o sea las líneas del alto el fuego, hasta la conquista en junio del 67 por parte de Israel de la Jerusalem que había quedado del lado jordano. A raíz del ataque jordano al entonces naciente Israel, Jerusalem quedó dividida:al oeste de la línea del armisticio, en manos de Israel, que declaró esa parte su capital el 5 de diciembre de 1949, y al este de esa línea, en manos de Jordania, que nunca la declaró su capital. Esa era la situación hasta 1967.

En resumen: la exigencia palestina de un Estado en las fronteras del 67 con Jerusalem oriental como su capital, incluye implícitamente Jerusalem occidental del lado israelí como su capital. Entonces ¿por qué los palestinos no lo reconocen abiertamente? ¿Y por qué el mundo no dice nada al respecto?

- Mucho se habla estos días de la "violación del Derecho Internacional" por parte de Trump con su reconocimiento. No está de más recordar que en lo relacionado a Jerusalem, fue el mundo árabe quien violó el Derecho internacional ya en 1947, cuando rechazó la resolución 181 de la Asamblea General que determinaba la creación de un Estado judío y otro árabe, con Jerusalem como entidad bajo régimen especial, lanzándose a la guerra contra el entonces naciente Estado de Israel.

- La violación del Derecho internacional fue también lo que se hizo en la Jerusalem bajo dominio árabe entre 1948 y 1967, cuando no se permitió el acceso de los judíos al Muro de los Lamentos que quedó del lado jordano y se destruyeron sinagogas y lápidas del cementerio judío del Monte de los Olivos. El principio sagrado de la libertad de cultos es respetado por Israel desde que conquistó la Ciudad Vieja en junio de 1967. Todo aquel que estuvo personalmente en Jerusalem lo vio con sus propios ojos.

A modo de conclusión, intentamos no sólo polemizar sino también hallar los posibles rayos de luz en medio de la oscuridad: el discurso de Trump dejó abierta la puerta a un eventual acuerdo entre israelíes y palestinos sobre las futuras fronteras definitivas de Jerusalem. Seguramente habrá no pocas discusiones al respecto entre las partes, cuando vuelvan a negociar, lo cual ahora lamentablemente parece muy lejano. Es más que probable que haya muchas dificultades cuando llegue el momento y que también del lado israelí haya quienes se opongan a cualquier tipo de concesión, recordando lo que pasó en la Ciudad Vieja cuando no estaba en manos de Israel. Pero hay de qué hablar. Los barrios de población árabe en la parte oriental, nada tienen que ver con el legado judío . No es en ellos que se pensó durante milenios al orar "el año próximo en Jerusalem".

Pero se equivocan quienes creen que se acerca la paz aceptando que no se reconozca que Jerusalem es el corazón de Israel y el pueblo judío. Eso sólo alienta a los extremistas que creen que automáticamente hay que aceptar sus exigencias.

El secreto para poder avanzar hacia la paz, está en que ambas partes sean realistas. Si los palestinos creen que sus exigencias son siempre aceptadas, cuando ni siquiera se sientan a hablar, tras años y años de rechazar propuestas presentadas por gobiernos menos conservadores que el de Netanyahu, eso no ayudará a un esfuerzo de paz. En eso el mundo puede ayudar si cambia de actitud y no irradia de antemano comprensión a cada expresión de ira palestina.