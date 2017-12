Salud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?La izquierda y las políticas regresivasJerusalem, el mundo y la pazCon el país de rehénJerusalén, la manzana de la discordiaLos desaparecidos.El Sistema Político uruguayoCuba necesita un poco de frivolidadJubilaciones, pensiones, seguridad social (Abordando eso gris, que parece la teoría).Un gran paso adelanteUPM no es solamente el cambio de nombre BOTNIA. Tampoco es simplemente celulosa.Cuando la esperanza sanaOtra vez : “El Poder”Julio Gil DíazUn motivo para comerTerminar con la violencia de género depende de todosUn año sin la ViejaParaguay reclama atenciónSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaEspejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaUPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asamblea# Metoo salpica a la Academia SuecaUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yo¿Algo huele mal en Maldonado?Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeBrou- El conflicto inventadoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísLas sorpresas de ser orejano

Cincuentones

Astori: “Nunca amenacé con irme”

13.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — El ministro de Economía, Danilo Astori, negó haber manejado públicamente la posibilidad de su renuncia si no se arribaba a una solución que él aceptara en el tema de los cincuentones.

En declaraciones a Subrayado, el ministro Danilo Astori se mostró "contento" con la solución alcanzada por la bancada del Frente Amplio para atender la situación de los denominados "cincuentones". Astori también insistió en la necesidad de reducir las ganancias de las AFAPs.

"Aquí en el Ministerio estamos muy contentos y satisfechos con el resultado del trabajo", dijo el Ministro en declaraciones a Subrayado. Según el jerarca el nuevo acuerdo permitirá generar un ahorro del 35% del costo total, lo que equivale a unos 1.300 millones de dólares.

Astori resaltó que el ahorro representa "mucho dinero" que "el país podrá destinar a recursos y necesidades programáticas y sociales muy evidentes, como educación, salud y vivienda".

El ministro manifestó su conformidad por haber incorporado en el proyecto la reconsideración de las comisiones de las AFAP. Astori apuntó que "hay una enorme dispersión entre las más cara y la más barata, un 169% de diferencia".

A pesar de ello, el ministro Astori aseguró su "apoyo al sistema mixto de seguridad social", que combina los aportes al BPS con el ahorro personal recibido por las AFAP. "Este sistema salvó a la seguridad social de un colapso", enfatizó.

Astori aclaró que "nunca" amenazó con renunciar a su cargo si no se introducían las modificaciones solicitadas por su sector en el proyecto sobre cincuentones. "El 'si no se hace lo que yo quiero me voy' no me gusta en política y no lo practiqué nunca. Me parece que una cosa es la firmeza para seguir adelante buscando un acuerdo y otra es amenazar con la renuncia", puntualizó.

Astori también se refirió a su futuro electoral, asegurando que "no hay una decisión tomada" y dijo que no tomará esa decisión "antes del año que viene". Respecto a las declaraciones de José Mujica sobre su posible retiro de la política, afirmó estar "convencido" de su veracidad.

