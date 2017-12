La dictadura en VenezuelaEl País reescribe la historiaEl programa del cambioSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalem, el mundo y la pazCon el país de rehénJerusalén, la manzana de la discordiaLos desaparecidos.El Sistema Político uruguayoCuba necesita un poco de frivolidadJubilaciones, pensiones, seguridad social (Abordando eso gris, que parece la teoría).Un gran paso adelanteUPM no es solamente el cambio de nombre BOTNIA. Tampoco es simplemente celulosa.Cuando la esperanza sanaOtra vez : “El Poder”Julio Gil DíazTerminar con la violencia de género depende de todosUn año sin la ViejaParaguay reclama atenciónSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaEspejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaUPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asamblea# Metoo salpica a la Academia SuecaUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yo¿Algo huele mal en Maldonado?Alejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el Solís

CONFESIONES

Salma Hayek, 5 fuertes revelaciones de acoso

HOLLYWOOD - La actriz mexicana cuenta su tormento al lado del magnate Harvey Weinstein. “Harvey fue también mi monstruo”, expresó en The New York Times.

La actriz mexicana Salma Hayek aceptó su “cobardía” en un principio. Sin embargo, el día de hoy a decidió no guardar más silencio.

Salma lo contó en un artículo en las páginas de opinión de The New York Times, en el que relata la “pesadilla” que sufrió a manos de Weinstein (productor de cine y cofundador de la productora The Weinstein Company) cuando trabajó con él en la producción de la película Frida, la producción cinematográfica soñada por Salma Hayek, donde además de dar vida a Frida Kahlo, fungió como productora.

“Harvey Weinstein fue también mi monstruo”, se titula el artículo escrito del puño y letra de Salma Hayek, en el que admite que ha tardado mucho en sumar su voz a las que denunciaron los presuntos abusos del productor por miedo a tener que contar lo que le sucedió y por haberse creído que formaba parte de su pasado.

1. Las proposiciones indecentes

Tras lograr con mucho esfuerzo que Weinstein aceptara respaldar su proyecto de hacer una película sobre Frida Khalo, la actriz cuenta que el poderoso productor empezó a acosarla sexualmente.

“Poco me podía imaginar que llegó mi turno de decir no”, señala.

“No a abrirle la puerta a todas horas en la noche, hotel tras hotel, locación tras locación, donde aparecía inesperadamente, incluyendo una locación donde yo estaba haciendo una película en la cual él ni siquiera estaba involucrado”.

A continuación relata todas las cosas a las que le dijo que no.

“No a tomar una ducha con él; no a dejar que me mirara mientras yo tomaba una ducha; no a dejar que me diera un masaje; no a dejar que un amigo suyo desnudo me diera un masaje; no a dejarle que me practicara sexo oral; no a desnudarme con otra mujer; no, no no, no…”.

2. Amenaza de muerte

Tras sus repetidas negativas, Salma Hayek asegura que Harvey Weinstein dio rienda suelta a su “ira maquiavélica” en la que alternaba momentos dulces con ataques de furia.

En una ocasión, tras otro rechazo, la amenazó de muerte.

“Dijo las aterradoras palabras ‘te mataré y no creas que no puedo’”, recuerda la actriz. “En sus ojos no era una artista, ni siquiera una persona. Era una cosa: ni siquiera alguien, sino un cuerpo”.

3. La forzó a desnudarse con otra actriz

En medio del rodaje de Frida en México, tras supuestamente ponerle enormes obstáculos y exigencias profesionales, asegura que Harvey Weinstein la amenazó con cancelar el proyecto si no le agregaba una escena de cama en la que ella, que encarnaba a la pintora, se desnudaba con otra mujer.

“Tuve que decir que sí”, reconoce.

“Por primera y última vez en mi carrera, tuve un ataque de nervios”.

Tuvo que tomarse un tranquilizante para poder rodar la escena, pues no paraba de llorar, le faltaba el aire y no dejaba de vomitar.

4. Temor a ser violada

Asegura que probablemente el hecho de que era amiga de personas cercanas a Harvey Weinstein como el director Robert Rodríguez, el director Quentin Tarantino o el actor George Clooney la salvó de ser violada.

5. Olvidar

Tras luchar para que el productor finalmente distribuyera en los cines la película, que acabó ganando varios Oscar, Salma Hayek reconoce que se tragó el orgullo y se quiso olvidar de todo lo que le había pasado.

“Cuando lo veía socialmente, sonreía y trataba de recordar su parte buena”.

La reconocida actriz mexicana termina el texto denunciando que el ecosistema que ha permitido actuaciones como la de Harvey Weinstein se debe a que la mujer ha sido “devaluada” en la industria del cine.

“Los hombres acosaban porque podían. Las mujeres, en esta nueva era, hablan porque finalmente podemos”.