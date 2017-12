Saque usted sus propias conclusionesGarantíasTelómeros. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La derecha y su PropagandaHonduras se mete vada vez en más honduras.La dictadura en VenezuelaEl País reescribe la historiaEl programa del cambioSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalem, el mundo y la pazCon el país de rehénJerusalén, la manzana de la discordiaEl Sistema Político uruguayoJubilaciones, pensiones, seguridad social (Abordando eso gris, que parece la teoría).UPM no es solamente el cambio de nombre BOTNIA. Tampoco es simplemente celulosa.Cuando la esperanza sanaOtra vez : “El Poder”Julio Gil DíazTerminar con la violencia de género depende de todosParaguay reclama atenciónSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaEspejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaUPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asamblea# Metoo salpica a la Academia SuecaUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yo¿Algo huele mal en Maldonado?Alejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el Solís

La derecha y su Propaganda

William Marino

14.12.2017 07:14

Esto lo leía por ahí, en una página de solo frentistas militantes: “Yo no me rio me preocupo. Ojo con la derecha. Se quedaron sin referentes políticos y lo saben. Ni el cuquito, ni el guapo, menos el pelado y los colorados. El pi y ap no existen."

"No tienen futuro. Solo los medios y la derecha del estilo de ese productor se hace complejo y peligroso por varias razones. La primera es que en general, no tenemos parlamentarios que den la pelea públicamente. Segundo que no sabemos, por la falta de unificar un discurso central, pelear a nivel de comunicación. Lo nuestro es como si fuésemos guerrilleros, aparecemos por puchos. NO estamos decididos a defender el gobierno. Si somos sus fiscales para eso si, para ser casi oposición, pero debemos cambiar el chip, la peor derecha está en la puerta".

Lo escrito antes está en una página frentista, en forma textual y lo comparto. Es más creo que la inmensa mayor de los frentistas acompaña dicho razonamiento. Pero, siempre hay un pero, NO es lo mismo información, que es lo que realiza el Gobierno a que la fuerza política realice una propaganda defendiendo la posición del Gobierno. Hoy al vecino, al ciudadano común le interesa más el tema de la seguridad; el trabajo y su salario. No quiere perder su confort apostando a una mejor vivienda. La salud y educación, no dejan de preocupar. Muchos de los frenteamplistas, se quejan pues no comprenden porque el Frente Amplio dejo de realizar agitación y propaganda, porque el Frente Amplio desapareció de las calles, dejando todo ese espacio a la derecha. Mientras la derecha realiza todos los días un nuevo ataque, pues aunque sea el mismo, le cambia el formato, los adorna un poco y vuelve nuevamente para ver cómo nos divide, como nos ventajea, como nos marca la cancha, como nos marca la agenda. La peleas internas de nuestra fuerza politica, provocadas en su inmensa mayoría, por lo que se dice o dijo, podría decir o insinuar, se parecen más a una guerra de guerrillas provocada por la derecha, uno aparece y ataca luego se retira para ver que "daño" realizo. La derecha cuenta con prensa escrita, canales de TV, radios AM y FM, tienen algunas emisoras comunitarias, revistas, semanarios, están presentes en las redes sociales, los dirigentes de las cámaras empresariales siempre están dispuestos a dar sus aportes, en bien de su clase social, tirando patadas contra la izquierda en general y el Frente Amplio en particular. Sus cerebros pensantes, esos que crean y encaran en lo diario, por donde atacar al Gobierno, son los "tanques pensante" o como a muchos les gusta llamar: los laboratorios de ideas. Ellos no solo son fábrica de ideas y argumentaciones, también estudian, proponen y ejecutan. Luego ven como va reaccionando la gente.

¿Quién lanzo el tema del tarifazo? Por todos los medios de comunicaciones lo vimos. Los análisis de porque ese aumento es para recaudar estaba en todos los medios de comunicación, los mismos no resistirían el menor análisis, en un debate político. Un tema que está arriba de la mesa en este momento es el de "los cincuentones", donde se le pide al Gobierno que le solucione un tema heredado de los blancos y colorados. Todo nos lleva a pensar que detrás de todo esto está la derecha más siniestra, pues los causante de este embrollo, que mucho nos costara en dinero, pero más en curar heridas que dejan abiertas estas discusiones provocadas desde afuera de la fuerza política. Y el tema de la Caja Militar, que tiene y se rige por muchas leyes creadas por los propios militares para favorecerse a ellos mismos. La derecha ya está instalando el tema que es un ataque de revanchismo del Frente... Pero también en los temas de seguridad, se plantea el ataque desde varios ángulos. Se pretende asaltar un ómnibus en La Unión y paran las líneas de ómnibus que van al Cerro. El vecino nos ataca, los medios de comunicación, incluyendo a las redes sociales, atacan a los delincuentes de pero más atacan al pobrerío que vive en el Cerro. El barrio Marconi es un barrio difícil y problemático, como muchos de Montevideo. Una joven madre deja "olvidado" a su bebe en una policlínica y realiza una denuncia con toda una gran fantasía en su cabeza. Según los medios de comunicación dicha joven dio con lujos de detalle: Camioneta cuatro por cuatro de tal color, manejada por una persona de tal característica. De inmediato se publica en las redes y eso se multiplica de una manera infernal, aun en las redes de los frenteamplistas, pero de inmediato se dice en la radio y TV. Todo esto se realiza de una manera bastante ordenada que deja mucho que pensar. Aunque cuando la niña aparece y que todo es producto de "un olvido de su madre". Todo se para y se deja de hablar del tema por arte de magia. Esto nos muestra como la derecha, de este mundo cambiante en su manera de pensar, ha logrado desarrollar un formidable aparato "propagandístico" con la que manipula y forma la opinión pública. Con cosas como esta la derecha se ha ido apropiando nos ha ido "robando" de nuestro léxico palabras que deben de ser de uso cotidiano de la izquierda. La derecha jamás puede hablar de: democracia, cambios sociales, justicia, tarifazos, honor, disciplina política, tal vez la próxima palabra que nos quiera robar es Militancia.

Podríamos de seguir con muchos temas puntuales, que la derecha nos va marcando, aunque estoy de acuerdo con quien me dice que solo el marcar a la derecha y no decir u opinar sobre lo que hace el Frente, es malo. En muchas ocasiones ya lo he dicho el Frente Amplio, carece hoy día de una secretaria de Propaganda y agitación acorde a los tiempos que corren. Nos fuimos de las calles, de ellas arriamos nuestra Bandera. Los colores del Frente Amplio el Rojo, Azul y Blanco ya casi no se ve, ni aun en aquellos barrios que consideramos frenteamplistas. Lo que se imprime se trata que la bandera o colores, pasen casi desapercibidos, cuando los tiene. Eso es una política de arriba no de las bases, es algo que sucede. Por eso cuando se quiere salir, nos cuesta marcar la cancha. Se habla mucho pero se sale muy poco a las calles. Por desgracia hoy la propaganda, tiene cabeza de comunicación, que no es lo mismo que cabeza de Propaganda. Se debe de salir más al mano a mano, el dar la cara y decir YO SOY frenteamplista. Yo me juego por el cuarto Gobierno en la calle, no detrás de un escritorio. Debemos de tener claro que sin propaganda y agitación no hay Frente Amplio y sin Frente Amplio, no hay cambios sociales.