Bitácora. Año XVI, Nro. 715: Defender a Gramsci. (En polémica con Hugo Burel)

16.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 14 titulando en su portada: 'Defender a Gramsci. (En polémica con Hugo Burel)'.

Escriben en este número:

Martín Alonso Zarza, Jörn Boewe, Adelina Escandell i Grases, Belén Fernández, Christophe Guilluy, Nadia Hijab, Tim Jackson, Francisco Parra, Sam Pizzigati, Michael Roberts, Johanes Schulte, Esteban Valenti







Defender a Gramsci. (En polémica con Hugo Burel)

Por Esteban Valenti



"La indiferencia es el peso muerto de la Historia". Gramsci

El diario El País publicó el domingo 10 de diciembre una interesante nota de Hugo Burel, “Ganarle a Gramsci”. En un mundo político e intelectual donde es tan difícil encontrar interlocutores para polemizar, me parece un enfoque agudo y que toca un tema muy importante, el de la hegemonía cultural en la sociedad uruguaya.







Beatriz Sánchez, excandidata presidencial del Frente Amplio. “Se inicia un nuevo ciclo político en Chile. La gente sí quiere cambios”

Por Francisco Parra



“Una persona así no puede gobernar”. Eso les dijo Beatriz Sánchez (Viña del Mar, 1970) a los militantes del Frente Amplio de Chile este lunes 4 de diciembre, tres semanas después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el derechista Sebastián Piñera fue el candidato más votado seguido del oficialista Alejandro Guillier. En solo unos meses, esta conocida periodista dejó su puesto como presentadora del programa Combinación Clave, en Radio La Clave, para convertirse en una de las figuras más relevantes de la política nacional, sorprendiendo a todos con un impresionante 20% en los comicios. Quedó fuera de la carrera por suceder a Michelle Bachelet, pero con una posición esperanzadora para su joven formación. Es la primera vez que la tercera formación en votos logra entrar en el Congreso con tanta fuerza –20 diputados y un senador– desde el retorno a la democracia.







Como detener un plan fiscal amañado para los ricos

Por Sam Pizzigati



La Tierra no se agita cuando los legisladores de Washington, DC ejercen una de sus habituales votaciones sobre la “reforma” fiscal. Pero a veces la historia cambia, y la próxima votación prevista sobre la versión del Senado del plan fiscal republicano podría ser uno de estos raros momentos en los que la historia realmente cambia a mejor.







Francia: Macron no saldrá de ésta sólo con los ganadores. Entrevista.

Por Christophe Guilluy



Teórico de la “Francia periférica”, ChristopheGuilluy comenta los seis meses de presidencia de Macron y desmenuza la forma en que las clases populares gestionan, obligadas pero hábilmente, la problemática del multiculturalismo. Le interpela AnneRosencher para el semanario parisino L´Express.







¿Hablar sobre la realidad, es adoctrinar?

Por Adelina Escandell i Grases



Leemos en una publicación: “La única investigación judicial en Catalunya sobre presunta incitación al odio en una escuela por parte de profesores relacionados con el “procéssobiranista”, continua abierta. El titular del juzgado de instrucción 1 de la Seud'Urgell ha interrogado el pasado martes a ocho profesores de tres centros de la localidad investigados por un delito de incitación al odio, porque, presuntamente, fomentaron el acoso a un hijo de guardias civiles y por sus comentarios a clase sobre las cargas policiales del 1 de octubre, cosa que los profesionales niegan”.







¿Auge o crisis?

Por Michael Roberts



La semana pasada, la OCDE publicó su último Panorama Económico Mundial.

Los economistas de la OCDE estiman que “la economía mundial está creciendo a su ritmo más rápido desde 2010, con una recuperación cada vez más sincronizada entre los distintos países. Este esperado giro al crecimiento global, gracias a las políticas de estímulo, va acompañada de un aumento sólido del empleo, una moderada recuperación de la inversión y un relanzamiento del crecimiento del comercio”.







¿Podemos prescindir del crecimiento? Entrevista

Por Tim Jackson



Para salvar el planeta, hay que contaminar menos y por tanto consumir menos. Pero, ¿seremos capaces de ello? Sí, responde el economista Tim Jackson. Pues, a partir de un cierto nivel de renta, el sentimiento de ser feliz deja de aumentar y acaba incluso por disminuir.







Después de la bomba H de Jerusalén de Trump: ¿Qué opciones tienen los palestinos?

Por Nadia Hijab



Se convocan protestas en todo el mundo contra la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Al hacerlo, Trump ha prescindido de detalles como los límites y las fronteras - de hecho, del propio derecho internacional - y ha repetido una vez más la promesa hueca del compromiso de EE UU de facilitar “un acuerdo de paz duradero.”







La “limosna” de los famosos: el “regalo” de un sistema despiadado

Por Belén Fernández



Cuando la estrella de cine George Clooney se casó con la abogada especialista en derechos humanos y símbolo de la moda AmalAlamuddin en Venecia en 2014, la página web EntertainmentTonight declaró: “La caridad ha sido la verdadera ganadora de esta celebración nupcial multimillonaria”.







Desigualdad, corrupción, populismo y derechos humanos

Por Martín Alonso Zarza



Los daños estrictamente económicos son una pequeña parte del total porque la corrupción, a través de sus efectos inmediatos y colaterales, es un fenómeno social total que puede representarse metafóricamente en la figura de la hidra.







La lucha de los trabajadores alemanes de Amazon por un contrato justo podría transformar el sector a escala global

Por Jörn Boewe y Johanes Schulte



Rosa Luxemburgstiftung

El sindicato alemán de servicios Ver.di lleva más de cuatro años luchando por un contrato justo en las plantas de distribución de Amazon. La compañía ha sufrido casi 200 jornadas de huelga, la última de ellas con cientos de trabajadores parando al mismo tiempo en diferentes localidades en plenas vacaciones de Pascua. Esta batalla se ha convertido en una de las más duras y prolongadas en toda la historia moderna de los conflictos laborales en Alemania. Y seguramente no acabará pronto.







