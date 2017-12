Entre Dios y la Casa BlancaNazismo y cristianismoSaque usted sus propias conclusionesGarantíasTelómeros. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La derecha y su PropagandaHonduras se mete vada vez en más honduras.La dictadura en VenezuelaEl País reescribe la historiaEl programa del cambioSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalem, el mundo y la pazCon el país de rehénJerusalén, la manzana de la discordiaEl Sistema Político uruguayoUPM no es solamente el cambio de nombre BOTNIA. Tampoco es simplemente celulosa.Cuando la esperanza sanaOtra vez : “El Poder”Julio Gil DíazTerminar con la violencia de género depende de todosSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaEspejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaUPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asamblea# Metoo salpica a la Academia SuecaUn gran dilema se cierne sobre Alemania y EuropaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el Solís

CONFLICTO

AEBU considera "insuficientes" las propuestas del BROU

16.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Todas las corrientes internas de AEBU, el sindicato bancario, coinciden en considerar insuficientes las propuestas del Directorio del Banco República (BROU) para superar el larguísimo conflicto motivado por la reestructura del banco estatal.

El próximo lunes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizará intento de acercar a las partes. El sindicato le pidió al director de Trabajo, Jorge Mesa, que en los hechos actúe como mediador.

AEBU se propone que, en la asamblea prevista para el 21 (habrá un paro de 24 horas para buscar que haya una amplia concurrencia) votar alguna fórmula que suponga una solución para terminar con una confrontación que algunos reconocen que genera desgaste en el sindicato.

Lo ocurrido esta semana supone una unificación de posturas, al menos coyuntural, de las distintas vertientes del gremio bancario, ya que las listas 17 y 98 venían enfatizando que no se podían rechazar de plano las propuestas oficiales y debían redoblarse esfuerzos para cerrar el enfrentamiento.

El jueves el Consejo de Banca Oficial de AEBU consideró que la más reciente propuesta del Directorio "no era de recibo", fundamentalmente porque en ella no se asumían compromisos concretos. Gonzalo Pérez, integrante de la 98, dijo a El País: "Pedimos que algún tipo de servicio quedara en el Mercado Modelo. Y pedimos concursos para vacantes pero (el banco) en ningún momento menciona la cantidad de cargos a llenar. Pedimos un mínimo de 200 y el banco propone 150. Se ha venido renovando la plantilla, pero hay un grupo importante de compañeros que están por encima de los 55 años".

El promedio de edad en el banco es elevado como consecuencia, en parte, de que no hubo ingresos entre 1992 y 2007. También considera este grupo que las tareas de estudio de balances tendrán que volver a ser realizadas por personal del banco. "Otro de los temas que más nos preocupa son las tercerizaciones porque la redacción de la propuesta es demasiado laxa", agregó.

Evalúan que, tras la presencia en el Parlamento esta semana del ministro de Economía Danilo Astori, quien aseguró que la reestructura del banco estatal "no tiene marcha atrás" y que es "inexorable", ya será muy difícil revertir el cierre parcial de algunas dependencias previstas para el 1 de enero ya que no se votó una moción de rechazo a la reestructura. "No vemos una alternativa para que el BROU retire esta propuesta", reconoció Pérez.

Para la 98, se debe buscar una salida al conflicto rápidamente. "Hay gestiones de todo tipo que están buscando abrir una alternativa para salir de esta situación que sería altamente negativo que se prolongue. Se está empezando a notar en algunos compañeros un proceso de desgaste desde septiembre a la fecha", admite Pérez.

La agrupación "Coordinación para el Cambio", que es la minoría mayor en el Consejo de Banca Oficial, considera que el banco "no ha cambiado un ápice", dijo a El País Lorena Lavecchia, que, como Pérez, integra el consejo. "Es que no hay nada en lo que ellos están planteando. Están pasando la misma propuesta. Estamos buscando qué negociar y cómo y el Directorio no se mueve un ápice. Siguen sin explicar por qué tienen que cerrar Mercado Modelo. (..) Nos dicen que podemos colaborar en cómo se hacen los cierres", señaló.

Para la sindicalista hay también objeciones para hacer al BROU desde el punto de vista de la transparencia porque, por ejemplo, hay un director (Pablo Moyal) que estaría vinculado a la firma Stavros Moyal que es auditora externa de la red Abitab y que realiza corresponsalía financiera para el banco estatal.

"El banco elige a quién atender en detrimento de grandes sectores de la población que ahora están obligados a trabajar con bancos por la ley de inclusión financiera. No los estamos atendiendo presencialmente. Les damos las tarjetitas de débito y los mandamos a las redes de cobranza a las que les pagamos casi US$ 1 millón al mes", se quejó.

"No es una propuesta (la del BROU) que ninguna agrupación pueda llevar a la asamblea. Son palabras, palabras, palabras. Hay una falta de credibilidad en el Directorio. Si no se respeta el convenio colectivo, no se cumple lo firmado, mucho menos se cumplirá algo que está en condicional. No queremos un conflicto de todo el verano, pero si la gente lo quiere, lo vamos a hacer", avisó.

Leonardo Batalla, de la agrupación 17, consideró que "necesitamos que todos los usuarios del BROU no importa dónde vivan, tengan el mismo acceso al crédito y a los servicios financieros", y que las propuestas de la institución, hasta ahora, no garantizan eso.

El Consejo de Banca Oficial de AEBU busca una declaración explícita de apoyo del Consejo Central de AEBU para así solicitar un compromiso claro de respaldo del Pit-Cnt. El presidente de AEBU, Pedro Stéffano, ha criticado las ocupaciones de oficinas del BROU realizadas durante el conflicto. Este viernes afirmó que "todavía no se decidió el tema, estamos en un impasse, comparto mucho de las cosas que se están reclamando, no así la manera en que se están reclamando".

jwl