¿PROBLEMA LEGAL O MORAL?

Prostitución legal o abolicionismo. Discusión que divide al feminismo.

19.12.2017

MADRID (Uypress) - Un video supuestamente a favor de las mujeres prostitutas reaviva el enfrentamiento entre feministas abolicionistas y las que pretenden regulaciones y efectiva protección estatal.

Dos mujeres madrileñas grabaron un video, bajo el hastag #HolaPutero, donde expresan sus convicciones contra la prostitución. En un tono entre cínico y fuerte, pero con un definido convencimiento, exponen sus argumentos en lo que denominan "la campaña contra la prostitución que nadie se atreve a hacer".

#HolaPutero

Las autoras fundamentan sus razones en denunciar la presunta esclavitud a la que se enfrentan todas las prostitutas. Pero este hecho se enfrenta a las reivindicaciones que hacen las mujeres que efectivamente ejercen la prostitución.

Esta es la eterna pugna dentro del feminismo sobre la prostitución entre quienes aspiran a su abolición por considerarla denigrante y quienes buscan su regularización y desestigmatización.

Consigna Código Nuevo que la escort independiente Martina Delaterra sintió decepción, ira y tristeza tras visionar los 3 minutos y 46 segundos de un vídeo que considera plagado de “falacias” y que las cataloga de “mercancías”, de “esclavas” y de “mujeres de segunda” y de “usar y tirar”. Porque piensa que la realidad de lo que ella, y mucha gente, llama ‘el empleo más antiguo del mundo’ se aleja mucho de esta batería de estigmas capaces de socavar sus ya escasos derechos laborales. “Yo no me siento ni mercancía, ni esclava, ni nada. Al contrario. Gracias a mi profesión mi hija estudia en un buen colegio y tenemos una calidad de vida óptima”, cuenta indignada.

Lo que también alegan las mujeres como Martina es que el sexo que ellas practican llega después del consentimiento, de muestras de respeto y de haber establecido un trato igualitario con el cliente. “La prostitución es un acuerdo hecho en un momento de ocio entre un señor y nosotras. Nunca hacemos nada que no se haya pactado. Siempre puedes decir no. Y, si no te sientes cómoda, eres libre de marcharte”, añade.

Lejos de ser una campaña que refleje su cotidianidad, ellas consideran que al poner la atención en el cliente no han hecho más que atacar indirectamente a las propias trabajadoras sexuales. El mensaje “no consumas prostitución” deja entrever una intención que podría perjudicar a un incontable número de mujeres: prohibirla. “Sin cliente no hay dinero. Sin él, los precios bajan y se negocia peor… ¿el único beneficiario? El cliente”, sostiene Paula Vip, escort e integrante de la Asociación de Profesionales del Sexo, Aprosex.

Haber comenzado el vídeo alegando que su objetivo es condenar la trata, hubiese propiciado a que la indignación entre las trabajadoras del sector fuese menor. Martina no tiene ninguna duda de que en ese caso se habría sumado a su causa porque ella también condena la esclavitud. Aunque, al carecer de un discurso constructivo, muchas otras ni siquiera habrían manifestado ni un ápice de aceptación. “¿Este vídeo ayuda a las víctimas de trata? En absoluto. Solo las victimiza más, las estigmatiza más y las hace más vulnerables”, denuncia Paula.

Compañía, cariño y conversación son algunos de los beneficios que dicen que aportan, más allá del sexo, a viudos, personas con diversidad funcional, divorciados y a otros que solo quieren pasar un rato agradable. Personas que provienen de mundos dispares intentando satisfacer un mismo deseo: sentir el calor de otro cuerpo, explican las dos trabajadoras sexuales.

Por mucho que #HolaPutero apele a la solidaria con las mujeres, las entrevistadas creen que la verdadera sororidad se palpa en las asociaciones de trabajadoras sexuales. Entre compañeras que se escuchan las unas a las otras para superar juntas el dolor sentido durante los días en los que fueron víctimas del tráfico de mujeres. Aunque, como precisa Paula, siempre desde la fuerza y el empoderamiento. No desde una aparente superioridad e incomprensión.

Argentina: Prostitutas facturan sus trabajos sexuales

Una campaña de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) hizo saltar la duda: en caso de ser legal, ¿cómo se facturarían los trabajos sexuales? Ellas responden.

[entrevista realizada por Zoomin Latam]

Este colectivo de trabajadoras sexuales viene reivindicando su trabajo y exigiendo reconocimiento estatal para lograr, entre otros derechos laborales y jubilatorios, la promulgación de una ley que hace años espera ser discutida.

En ese contexto surge este proyecto (que se autodefine como feminista autónomo y autogestivo) de entrevistas a Trabajadoras Sexuales para “visibilizar y compartir sus vidas y su oficio de manera empoderada y alegre que permita expresar voces usualmente acalladas”.

[Realizadores: Mai Staunsager, Diego Tamayo Gutierrez y Leonor Silvestri, en conjunto con AMMAR.]