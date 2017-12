¿Ganó Piñera o perdió la izquierda?Desguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?El ComitéEcuador: la educación que legó CorreaLos desafíos que nos deja el 2017Pasaron diez años...Cumbre de la OMC en Buenos AiresLa educación nos necesita a todosEntre Dios y la Casa BlancaNazismo y cristianismoSaque usted sus propias conclusionesGarantíasTelómeros. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Honduras se mete vada vez en más honduras.El País reescribe la historiaEl programa del cambioSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalem, el mundo y la pazJerusalén, la manzana de la discordiaEl Sistema Político uruguayoCuando la esperanza sanaOtra vez : “El Poder”Julio Gil DíazSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaEspejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaUPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asamblea# Metoo salpica a la Academia SuecaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el Solís

Desguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?

Carlos Visca

20.12.2017

Hacer las cosas según la normativa y transparencia en los procedimientos facilita el análisis de los mismos y evita los malos entendidos e identifica a los responsables desde arriba hacia abajo, evitando que la cadena se rompa por el eslabón más débil.

Al revisar viejos apuntes sobre el desarrollo de la industria naval y en el item desguaces me encuentro con un viejo proyecto para crear un centro de capacitación para el desarme y desguace de buques aplicando la normativa nacional e internacional haciendo incapie en la seguridad laboral y trazabilidad de los elementos contaminantes y su deposición final.

Este proyecto tenia como base el desarme y desguace de buques militares dados de baja empezando con las lanchas Clase Vigilante tratando de corregir lo ocurrido con la ROU "Comodoro Coe" desde el principio al fin en la conducción del desguace.

Desarrollando la idea de replantear el proyecto que tiene un fuerte componente integrador civil y militar con el objetivo de capacitar y crear nuevos puestos de trabajo que luego serian un gran apoyo al desarrollo de la industria naval. Porque desarmando y desguazando también se aprende a construir.

Al consultar en la web donde me imagine que debería aparecer alguna pista sobre las dos lanchas Clase Vigilante ROU "15 de Noviembre" y "25 de Agosto" que fueron dadas de baja y esperaban ser desarmadas y posteriormente desguazadas siguiendo el camino de la ROU "Comodoro Coe", la búsqueda fue infructuosa.

Con esta idea y antes de plantearla públicamente se me ocurre ver la situación en se encontraban los buques dados de baja, consulto a personal en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y la Armada, no me supieron aportar una pista legal sobre el tema.

Luego siembro mi inquietud haciendo público lo que estaba buscando, la voz del muelle se escucha.

Después de la siembra y si uno la cuida tiene una buena cosecha, pero hay que separar la paja del trigo y los otros sub productos guardarlos para luego utilizarlos.

Realizo algunas averiguaciones, empezó a picar la curiosidad, primero información abierta en Google por el historial del sitio donde estaban amarradas a la espera de su destino final y surge una cronología interesante e ilustrativa, aparece el balizador fluvial ROU "ORION" construido pero que nunca navego y que actualmente sigue en el astillero con una sala de máquina y flotabilidad con un destino incierto, se espera que hacer con él: ¿quién es el responsable de que no se concrete el proyecto? La carrera funcional si avanzo desde que comenzó la construcción.

Que se puede decir de la tarea del reflotamiento y desguace de las dos lanchas como se ven en las fotos, surge la primera pregunta: ¿cómo se fueron a pique y quien era el responsable?, la que sigue ¿El desguace se estaba llevando con todas las reglas y procedimientos que regulan el enajenamiento de bienes del estado al otorgarse a privados?, teniendo en cuenta que es un muelle militar donde ingresa una empresa privada con su personal y medios ¿como se controla?, ¿donde consta en que se va a utilizar el producto de la enajenación de estos bienes del estado y como se llego a ello? Y hay un sinnúmero más de preguntas ya hechas y que dejaron muchas interrogantes.

Los hombres pasan los problemas quedan, y como es parte del oficio se hace bien la plancha.

En la Armada hay muchísimas tareas que se pueden realizar con los recursos que se cuentan racionalizando los medios y ahorrando en pasaportes.

Y el próximo desguace, ¿será el de la Armada y su personal al seguro de paro hasta que no se termine de reglamentar la ley Marco de Defensa Nacional, para lograr un verdadero funcionamiento militar y administrativo de la fuerza?

A modo de ilustrar el resultado objetivo, los elementos gráficos que aparecen Google Earth y algunas fotos adjuntas hacen una composición del tema.

