El Comité

William Marino

20.12.2017

El sábado 18 de noviembre, el COMITÉ Nuevo Paris Norte, que lleva el nombre de un luchador social del y por el barrio, Gerardo de León, decidió realizar la despedida del año el 16 de diciembre.

Si bien se decidió en una "asamblea" donde éramos 5 compañeros, marchamos "pa delante". Somos pocos y tal vez no somos los mejores, si somos los más consecuentes, somos los que seguimos creyendo en la Militancia. En la charla con el vecino, en la organización barrial, somos los que cada vez que llueve nos "embarramos los pies", somos la caja de resonancia del vecino en lugares políticos, que ellos no llegan. El Comité, es el que ve el diario vivir de vecino, sus necesidades, sus alegrías y tristezas.

La distribución de tareas, tal vez por ser pocos, no fue fácil. Este Comité cuenta en sus padrones con unos 2.800 adherentes, el la última elección a padrón abierto votaron algo más de 200 adherentes. Su territorio de influencia es muy grande en extensión, por lo tanto había que meter pata. Con el correr de los días se realizaron, "sin la ayuda de nadie", unos 2.500 volantes, un pasacalle y una cartelera. NO nos dio para más. Luego vino la parte de salir a visitar a los vecinos. Salimos con una lista de 30 y llegamos a menos de la mitad, pues el vecino, el amigo, el adherente, tenía planteos que realizar y había que escuchar. Planteos buenos y malos, quejas y más quejas, porque cosas realizadas que estaban bien las podíamos haber realizado mejor. Cosas que no habíamos realizado, temas de basura, alumbrado saneamiento, locomoción, podas, en fin gran variedad de temas. En vecino se alegraba por nuestra visita, porque para ellos somos la cara de cercanía de nuestra fuerza política, el Frente Amplio. Tal vez en total visitamos unos 25 compañeros, ya ante el planteo de vecino de temas como seguridad, educación, limpieza, iluminación de las calles, nosotros le decíamos que habíamos invitado a visitarnos a ediles, concejales, diputados, senadores y muchos dirigentes sectoriales. Aunque la visita como siempre nos dejo, segun opinión de algún compañero lo más importante: "como andan en la vida esos compañeros que en algún momento caminaban a nuestro lado en la Militancia". Nuestra propaganda, e invitación a participar en la despedida del 2017 y bienvenida del 2018, también llego a las redes sociales, pagina del Comité y coordinadora, WhatsApp y todo eso que los jóvenes saben usar. Invitamos con un simple volante a ediles, concejales, diputados, senadores y muchos dirigentes sectoriales.

El sábado a las tres de la tarde ya estábamos en el Comité, día de calor y por momentos creíamos que se venía la lluvia, pero se aguanto. A las cinco todo pronto, parrilla pronta con chorizos y morcillas, pizza, faina, las bebidas refrescantes, servilletas, platos, vasos, todo pronto. Faltaba lo más importante el vecino, el amigo, el Militante, a las 17 y 30 éramos cinco, que fracaso!!!. De pronto comenzaron a llegar como en las películas a la uruguaya a las 18 éramos mas de veinte y a la 19 más de treinta. Del susto los que más estamos en el Comité, los que creemos en el vecino pasamos a la alegría. Las banderas, en especial una gigante, flameaban, los autos y vehículos pasaban y tocaban bocina, saludando a esta hermosa reunión de confraternidad que se realizaba en la vereda que allí es muy amplia. Nuestro papel de anfitriones y hombres orquesta, pues debíamos estar en todo, charlando, dando la bienvenida a todos, los que venían bien y mal vestidos, los que venían a pie o en auto, en bicicleta o en bus, todos fueron bien venidos, la conversación entre vecinos y amigo había comenzado, en esta reunión distendida, sin oradores ni discursos preparados. Era una reunión de UNIDAD y disfrute, entre amigos y vecinos. Vino un compañero, vecino que no logra salir de las drogas y me dijo: "me voy estoy mal vestido, recién vengo de requechar, vengo más tarde, pero siempre cuenten conmigo". Al que hace tiempo no veíamos cuatro jóvenes entre los 12 y 19 años, charlaron entre ellos y a la vez dijeron con voz fuerte, "el Frente nos tiene olvidado" Un compañero y su compañera, nos decían que esperaban la llegada de nuestros referentes políticos para plantear entre otras cosas, el tema de alumbrado y de basura. Fue en momentos que recibíamos un mensaje de Gabriel Otero, avisándonos que no odia llegar pues se encontraba bastante lejos en una reunión. En ese momento se recibió a dos dirigentes de la Coordinadora que vinieron a saludar. La rueda estaba hecha, la charla entre compañeros de los más diversos sectores, que daban su opinión sobre los cincuentones, el tema de Sendic, tropas en el exterior unido al tema de la Caja Militar. Tampoco estuvo ausente el tema seguridad, pues a nosotros nos robaron el local una vez pero los intentos fueron varios, aunque lo peor lo sufrieron los vecinos que vieron el asesinato de una señora de 70 años que mataron a las 8 de la mañana cuando salía con una bolsa con comida para los perros. El asesino era del barrio. La educación no estuvo ausente y las opiniones eran encontradas, quedamos en realizar una nueva charla con ese tema, en una fecha a fijar. Un vecino, joven él, que resultara elector concejal vecinal, nos cuenta todo lo relacionado con el Carnaval 2018, diciéndonos que tal vez podamos contar nuevamente con un tablado en el club deportivo de la zona. A las diez de la noche, con el tiempo amenazante, nos retiramos, con la idea de: "Tarea cumplida"

El balance es bueno, el barrio respondió. En lo político en cuanto a dirigentes que visiten el barrio, fue malo, aunque al decir de un vecino, "en la despedida del año que vienen están todos, pues se aproxima el año electoral".