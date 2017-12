¿Ganó Piñera o perdió la izquierda?Desguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?El ComitéEcuador: la educación que legó CorreaLos desafíos que nos deja el 2017Pasaron diez años...Cumbre de la OMC en Buenos AiresLa educación nos necesita a todosEntre Dios y la Casa BlancaNazismo y cristianismoSaque usted sus propias conclusionesGarantíasTelómeros. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Honduras se mete vada vez en más honduras.El País reescribe la historiaEl programa del cambioSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalem, el mundo y la pazJerusalén, la manzana de la discordiaEl Sistema Político uruguayoCuando la esperanza sanaOtra vez : “El Poder”Julio Gil DíazSolo un compromiso político efectivo podrá erradicar el hambre y la malnutrición: El Plan CELAC y su vigenciaEspejo latinoamericano: Bolivia o el vaticinio de una tercera CubaUPM: negociación secreta, democracia a oscurasLa asamblea# Metoo salpica a la Academia SuecaA la oposición uruguaya sólo le queda el pasadoEl clavo en el sillón o el silencio de los inocentesYa no la busques, no la busco yoAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el Solís

El Frente Amplio fracasó en tratar el impuesto a la jubilaciones militares en 2017

20.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El Frente Amplio, nuevamente, no tiene el voto 50 en la Cámara de Representantes. El diputado Darío Pérez, Liga Federal 1813, consideró que este es un “tema de conciencia” y ratificó que no votará el proyecto, que ahora se evalúa en el oficialismo volver a tratarlo en 2018.

El diputado Jorge Pozzi, Nuevo Espacio, coordinador de la bancada del Frente Amplio, informó que ya no existe la posibilidad de tratar el proyecto en esta legislatura. No avanzaron las posiciones que dividen al diputado Pérez con el resto de su bancada.

Darío Pérez no solo no estuvo dispuesto a votar el proyecto sino que agregó que no lo votaría ni aunque se estableciera la obligatoriedad por manda político.

"Es un tema de conciencia" dijo Pérez en declaraciones a El País y agregó "Por la santa unidad de acción me banqué votar cosas con las que no estaba conforme; pero la situación, y el no ser tenidos en cuenta en el caso del Banco República, me llevan a tomar esta determinación".

El proyecto de ley busca disminuir el déficit de la caja Militar que en este 2017 será de US$480 millones, pero el diputado Pérez considera que el proyecto de ley es inconstitucional.

