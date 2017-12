Inicio | Política Te encuentras en:

Mujica vaticinó que la modalidad de discrepar públicamente en el Frente Amplio “llegó para quedarse”

27.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El senador Mujica ratificó que no será candidato. Admitió que recibirá presiones “pero la vejez no es solo una cuestión de arrugas” expresó. Sobre las discrepancias por los medios de la interna del Frente Amplio sostuvo que es una modalidad que “llegó para quedarse”.

Mujica realizó declaraciones una vez finalizada la última sesión del senado de 2017. Fue crítico con la realidad que tiene el Frente Amplio y la forma de exponer sus discrepancias internas "por momentos el Frente deja de ser partido". Dijo que "cuando se es oposición no tiene gran importancia, pero no existe partido, no es posible el funcionamiento de un partido si quienes lo representan y en algún momento tienen discrepancias, no tienen la capacidad de comerse un sapo y respetar la decisión del partido".

El ex presidente también opinó sobre algunos aspectos de la próxima campaña electoral "no se puede encausar una campaña electoral pidiendo que la gente vote el investment grade o por el equilibrio fiscal" y agregó que son temas importantes pero que "no le llegan a la subjetividad de la gente".