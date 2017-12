Inicio | Política Te encuentras en:

Una vez consumado “el fracaso” de la censura a Bascou, diputado Olivera (AN) analiza proponer la renuncia de Heber

28.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Los integrantes de Todos, liderado por Luis Lacalle Pou, propusieron suspender a Bascou en sus derechos partidarios, hasta que el Poder Judicial pronuncie un fallo definitivo o hasta que el Directorio adopte otra resolución.

Se basaron, para este planteo, en el voto particular de una de las integrantes de la Comisión de Ética, Carmen Asiarín, que entendió que la "Jutep reveló hechos nuevos, cuya relevancia para conmover nuestro anterior pronunciamiento radica en el hecho de no haber sido reportados por Bascou".

Sin embargo, gracias a los votos del sector liderado por Jorge Larrañaga, Alianza Nacional, el Directorio mantuvo la sanción inicial de apercibimiento para el intendente. Según todas las fuentes nacionalistas consultadas por La Diaria, ninguno de los dirigentes defendió al jerarca, pero los argumentos de este sector se basaron en el informe en general de la Comisión de Ética del PN, que dice que "no hay en el informe de la Jutep ningún elemento relevante que haga conmover" su opinión vertida el 31 de octubre de 2017.

A pesar de que la discusión por la sanción a Bascou fue tensa, lo que más molestó a los dirigentes de los dos sectores fue la posición del diputado Nicolás Olivera (Alianza Nacional) que cuestionó "fuerte y feo" al presidente del Directorio, Luis Alberto Heber (Todos), según aseguraron varios integrantes del Directorio. En declaraciones a la diaria, Olivera dijo que "la conducta de Heber no es compatible con la presidencia del Directorio", por lo que analizará un pedido de renuncia. "Esto pasará por algún tamiz del sector y lo voy a conversar con el senador Larrañaga en enero", dijo el diputado, y agregó: "Al senador Heber le es difícil separar su condición de presidente del Directorio de su condición de miembro de un sector". "Como presidente solicitó en dos oportunidades informes a la Comisión de Ética, que es parte de la institucionalidad partidaria, y en las dos ocasiones la comisión se expresó de la misma forma. Es evidente que se cobra al grito, es una suerte de linchamiento", sostuvo. Sobre el accionar del intendente dijo: "En el Directorio en ningún momento se defendió a Bascou. Todos somos contestes en que determinados comportamientos del intendente no se ajustaron a la norma ética y por eso fue condenado en su momento con una sanción [de apercibimiento]; pero lo que no puede pasar, porque es parte de un principio básico del derecho de defensa de las personas, es que se juzgue dos veces por los mismos hechos".

Sin embargo, otros dirigentes de Alianza manifestaron su discrepancia con Olivera. El diputado Jorge Gandini fue tajante: "No comparto las declaraciones de Olivera, ni me representan". El legislador coincidió con otros integrantes de Todos, quienes señalaron a la diaria que Olivera no es un integrante frecuente del Directorio. "No ha estado participando de las sesiones del Directorio", sostuvo. "El segundo informe de la Comisión de Ética, que Olivera dice que no correspondió, lo pidió Alianza Nacional. Este segundo informe fue el que fundamentó que no votáramos un aumento de la sanción, entendimos que la misma institucionalidad que reclamamos al principio es la reclamamos ahora". Gandini aseguró a la diaria que si la Comisión hubiera sugerido la suspensión, él la habría votado. "Si no se respaldara a la Comisión de Ética, esta se debería disolver y establecerse que la ética del PN va a responder a la Jutep", declaró. Sobre Heber, afirmó: "El presidente del directorio hizo todo lo que tenía que hacer; incluso viajó a Soriano, sin que lo acompañáramos desde Alianza, a encarar a la Departamental en una larga y dura reunión".

Por su parte, el diputado Omar Lafluf (Alianza Nacional) sostuvo que "en lo personal" hubiese acompañado la censura, pero no lo hizo porque respetó la disciplina sectorial. Sobre el Directorio afirmó que no lo cuestiona: "De ninguna manera se puede cuestionar la manera en la que el presidente del Directorio ha llevado este tema".

Heber, en declaraciones a Subrayado, dijo que después de que la Justicia Penal falle sobre Bascou, se debe revisar la sanción, una instancia que Gandini dijo que será necesaria.

