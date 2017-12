Final del 2017

William Marino

28.12.2017

Entramos en los últimos diez días del año. Un año que a muchos les dejos cosas muy buenas y lindas, a otros no tanto. Pero la vida es así, sencilla pero también compleja.

Podría decir que hace ya días, que vengo pensando en realizar este resumen del año, en lo humano, con preguntas a conocidos y otras al voleo, a gente desconocida del centro de la ciudad y de la periferia. Como no lleve la cuenta, no puedo realizar porcentajes. Lo que estoy seguro que mis "entrevistas", superaron en largo las cincuenta. Solo uno me manifestó que el año le había sido malo, si se quiere muy malo. Enfermedad de por medio, trabaja por su cuenta, por lo tanto eso le afecto mucho en lo económico. Pero me decía que en el centro asistencial, Hospital Maciel, salvo excepciones la atención fue muy buena. Todos, vuelvo a decir algo que me asombro, todos decían que en lo económico fue un buen año, cosa que a muchos les permitió realizar un cambio en el método de traslado, es decir pasa de "dos a cuatro ruedas" y eso según ellos les daba una autonomía, de ganar tiempo en el traslado, pues no tienen que esperar ómnibus. En otros casos de la bicicleta a la moto. El viaje de descanso, apareció en muchas respuestas, el estar distendido, descansar junto a la familia. El arreglo de sus casas, cambiando y/o arreglando baños y cocinas. En muchos casos cambiando techos, cosa que les permite afrontar en mejores condiciones, el próximo invierno. Compra, de televisores nuevos, para ver salir CAMPEON a Uruguay en Rusia. Para algunos jóvenes, casados y con hijos, lo mejor de este año era el que habían podido festejar a "lo grande" el cumpleaños de sus hijos y aun los suyos. Ante porque creían que les había ido tan bien este año, me decían: "en lo económico hace años que se viene notando ese repunte financiero, lento pero constante". Algunos nos dijeron que eso se debía al Frente Amplio, puedo decir que eso me lo manifestaron gente desconocida.

En cuanto le preguntas que era lo peor que les había pasado, veían que estaba mal. Las respuestas tenían que ver con los lugares donde preguntabas, solo una contestación me asombro de la gente. Las mujeres más que nada recordaban los asesinatos de la niña de Rivera, la niña de Villa Española, el niño de Maldonado y la bailarina que fuera asesinado por su marido un policía. Los arrebatos con mujeres heridas. Los últimos que consulte, después del domingo, comentaban los hechos de la Argentina. La gente, me decía les pediría a Papa Noel y a los Reyes Magos, que eliminen los basurales, que el ómnibus pase en hora y cuando vengan que paren. Que no se repitan "los tiroteos en las calles, pues eso pone en peligro la vida de gente inocente". Que se solucionara el tema de los cincuentones, "NO poner un impuesto a los militares, pues sus sueldos son relativamente bajos"

Aunque no todo fue tristeza, había alegría de gente que estudia y quiere recibirse lo más pronto posible. Un chico que juega al futbol en un "cuadro chico", pero de primera división, su mayor deseo es un pase al exterior. Pedir Salud para los suyos fue una constante en casi todos, hombres y mujeres, chicos y grandes. El amor tampoco estuvo ausente, pues algunos-algunas, esperaban encontrar en este nuevo año que ya está por comenzar su otra media naranja. Como podemos observar contestación, hubo de todo tipo. Eso sí, todos parecían querer marcar que ellos están junto a su familia que es lo más importante. Casi nadie ya habla del amigo y menos del vecino, como si la solidaridad, estuviera en vías de extinción. Pero eso es otro tema, que en su momento lo abordaremos.

Por lo pronto, es mi deseo que en el Día del Árbol", más conocido como Navidad, la Navidad Cristiana, sea un para pasar en Paz y armonía entre todos los uruguayos, que por lo menos por un día nos olvidemos de nuestras diferencias políticas, ideológicas, futboleras, y reflexionemos que uruguayos somos todos, los que vivimos en este país. FELIZ NAVIDAD.... FELIZ 2018....