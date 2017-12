De nuevo. JerusalemEl viejo cuento del tío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Final del 2017Saudades del 17Los amargos bombones que enviaron a Dulce María Loynaz desde “Palacio”2018: la Katabasis de la izquierdaVictoria de la políticaTRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Vázquez: Maestre divide et imperaCristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónLa posverdad españolaSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoCuchillo de Palo: Cataluña: ¡A las urnas! ¡A las urnas!Desguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?Ecuador: la educación que legó CorreaLos desafíos que nos deja el 2017Pasaron diez años...Cumbre de la OMC en Buenos AiresLa educación nos necesita a todosNazismo y cristianismoGarantíasHonduras se mete vada vez en más honduras.El País reescribe la historiaEl programa del cambioSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalén, la manzana de la discordiaEl Sistema Político uruguayoCuando la esperanza sanaFalsos secuestros ¿Quién/Qué hay detrás de esto?

2019

Sin representantes de la lista 711 dirigentes del FA se reunieron junto a Javier Miranda

28.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - Se realizó una cena que provocó reacciones internas en el Frente Amplio por que se realizó en el local de la departamental de Montevideo. Estuvo presente Javier Miranda. Hubo ausencias notorias como la lista 711 o la senadora Mónica Xavier.

Si contó con la presencia del Mario Bergara, presidente del BCU. El evento fue de carácter político y se analizó la situación actual del país y el FA así como las perspectivas para 2019.

En su edición de este jueves, Búsqueda, señala que Mario Bergara anunció su posible candidatura,"Si Danilo no va, me tiro". La condición que debía darse es que Danilo Astori no disputara las elecciones internas. Uypress pudo confirmar lo consignado con fuentes que participaron en esa reunión.

En la reunión también participaron los intendentes de Montevideo, Canelones, Paysandú y Rocha, Martínez, Orsi, Caraballo y Pereyra respectivamente.