Foto: Archivo

Ping pong electoral

Y van. Mujica le pega a Astori

28.12.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — Más allá de que uno dice que no y el otro que todavía no, en la calle está instalada la incógnita sobre si Mujica y Astori competirán por la candidatura presidencial. Otra vez más, el expresidente disparó sus dardos contra el ministro de Economía.

"No se puede encauzar una campaña electoral pidiendo que la gente vote el investment grade o el equilibrio fiscal, cosas que tienen importancia, pero de ninguna manera llegan a la subjetividad de la gente", dijo Mujica este miércoles en una conferencia de prensa tras la sesión del Senado, según informa el diario El País. Sin nombrarlo, las palabras iban directamente contra el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.

De acuerdo al matutino, las palabras del exjefe de Estado sorprendieron a algunos astoristas que confiaban -con bastante ingenuidad, se puede decir- en un eventual respaldo de Mujica a la candidatura de Astori.

En la misma comparecencia Mujica reiteró que no va a ser candidato a la Presidencia en las próximas elecciones. "Lo que sé es que me van a presionar mucho", dijo. El martes, en entrevista con Telemundo, la vicepresidenta y esposa de Mujica, Lucía Topolansky, aseguró que no le dará permiso para ser candidato, lo cual aumentó aún más las dudas.

El tema de la edad juega un papel importante en el debate de las candidaturas frenteamplistas: Mujica cumplirá 83 años en mayo y Astori 78 en abril.