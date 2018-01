Inicio | Política Te encuentras en:

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Mahía el profesor de historia que llenó de cultura al Palacio Legislativo y piloteó con éxito la falta de mayoría propia del Frente Amplio

02.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - 2017 no solo será recordado por la renuncia del vicepresidente de la República, un episodio amargo de la historia nacional, sino por la renovadora gestión del diputado por Canelones, José Carlos Mahía, que debió conducir a la bancada oficialista con minoría parlamentaria y lograr salir airoso.

Mahía es profesor de historia, diputado por Asamblea Uruguay 2121, canario de Las Piedras, hincha de Juventud, lo dice siempre, pero más conocido por ser un hincha fiel de Nacional.

Durante 2017 fue el primer año que no dio clase de historia en Secundaria y siempre combinó la política con la docencia, que ejerció en forma honoraria. "El año en que presido la Cámara de Representantes debo disponer de todo mi tiempo en esta tarea" expresó.

Durante su presidencia de la Cámara de Representantes el Palacio Legislativo se vio colmado de cultura. No faltó ni la música clásica, ni la música popular, estuvo la danza, la plástica y una agenda repleta de eventos que parecieron abrir un ventana de luz y cultura a un lugar solo asociado a la política, las leyes o las intrigas del poder.

Pero también debió presidir los duros debates políticos y fue capaz de zurcir entre propios y opositores para que leyes claves, entre ellas nada menos que la Rendición de Cuentas, saliera en forma exitosa a pesar de que el Frente Amplio había perdido la mayoría de la Cámara, luego que el diputado Gonzalo Mujica, ex E 609, se fuera del Frente Amplio.

En declaraciones a la periodista Valeria Gil, para El País, dijo Mahía "Me siento satisfecho y hago un balance positivo porque creo haber contribuido al acercamiento del Parlamento hacia la sociedad. Para ello utilicé el tema de la cultura y se hicieron recitales donde se buscó la resignificación de espacios como el Salón de los Pasos Perdidos. Desde lo institucional abrí el Parlamento a la gente y en el relacionamiento con los partidos brindé mucho respeto y me sentí respetado como presidente de la Cámara".

Mahía reclamó una mayor fraternidad dentro del Frente Amplio y en especial con Danilo Astori "Dicen que apoyan a Astori y por otro lado le dan palo" comentó. Fue crítico con la declaraciones de Mujica en la que afirmó que no se puede hacer campañas políticas en base al grado inversor o la macroeconomía "Estoy de acuerdo en que no se gana una campaña hablando de eso y no creo que nadie esté planteando hacer un eslogan de campaña o una campaña con eso. Me parece que se busca caricaturizar cosas que nunca van a suceder. Es un absurdo pensar hacer una campaña hablando de eso" y agregó "Ni siquiera está resuelto lo de la candidatura. Me resulta paradójico que por un lado se plantea apoyo y por otro se salga a dar palo. Todavía va a correr mucha agua debajo del puente y para tomar una decisión tiene que estar primero el convencimiento de quién quiera ser candidato y en segundo lugar una política de alianzas adecuada para respaldar una iniciativa de candidatura. Las dos cosas no están ni discutidas ni resueltas".