En el estribo de . (Abordando eso gris, que parece la teoría).

Jorge Aniceto Molinari

04.01.2018

Mientras la vida transcurre, en el estribo de un nuevo año: 2018 y en la columna de UYPress.

Al parecer la versión primaria, al menos en este periodo muy concreto del diario transcurrir, pertenece al entonces Presidente José Mujica, haciendo referencia a que la economía del Uruguay, para desarrollarse dependía de ir en el estribo de la economía del Brasil con el gobierno de Lula.

Como era cosa del humor de una burguesía oligárquica muy especial -con historia relevante - como la brasileña, que conservó características propias pero que hoy está cada vez más emparentada con sus similares en el mundo y eso en relación al gobierno de Lula y Dilma cambió, ese estribo más que una posibilidad de desarrollo significó y significa, algún dolor de cabeza.

Es bueno consignar que todo el mundo sumergido en el pensamiento predominante del modo de producción capitalista, anda a la búsqueda de estribos. Mal de muchos consuelo de tontos.

Se llamen TLC, o el estribo de China, todos tienen un razonamiento facilista, que no va más allá que el aprovechamiento puntual de una coyuntura concreta, que no negamos que hasta ahora -y pasando por las papeleras y una administración prolija mas allá de los conocidos errores y horrores, nos ha permitido navegar -, porque de eso se trata cuando hablamos de que lo importante es el camino.

Lo grave es que esto que llamamos la búsqueda de estribos, oculta un debate necesario y diríamos imprescindible, sobre qué está pasando con la economía en el mundo.

En esta etapa, salvo casos muy puntuales e importantes como el de China, sin dejar de observar y estudiar, para tratar de saber que sucede en este país gobernado por el Partido Comunista, todo el mundo está de alguna manera envuelto en esto que elípticamente llamamos la búsqueda de los estribos.

Por ejemplo la demencial industria de guerra, busca sus estribos en incrementar puntos de conflicto. La industria farmacéutica en el lanzamiento de drogas prodigiosas con un costo que nada tiene que ver con el avance de la cultura humana, y así podríamos seguir hasta con el tema de los lavados de activos llevados a las organizaciones deportivas y sus fabulosas trasmisiones televisivas inimaginables hace unos pocos años atrás, y remuneraciones inconcebibles para el común de la gente. El último en el Uruguay, sobre cuál debería ser el sueldo de Diego Forlán

El debate, al menos en nuestro país es pobre, unos argumentan que se debe aprovechar el momento, aunque ello signifique que la economía se haga más dependiente, y sin explicar que las economías independientes ya pertenecen al mundo de la fantasía o las viejas utopías. Otros asumen la necesidad de defender una soberanía que ya no existe, y que ni siquiera es capaz de planificar un sistema impositivo propio y donde la dependencia con el mercado mundial es cada vez mayor.

Y si nos tomamos el trabajo de analizar rubro por rubro, la proyección nos dará una idea del mundo que ya está ahí, profundizando la fractura social, y generando empleos, cuando los genera, cada vez más diferenciados, entre los bien remunerados -pocos- y los mal remunerados -muchos-. El espacio económico tiene un peso tal, y a el que se agregan los permanentes avances tecnológicos, que hablar de matrices productivas propias en cualquier lugar de la tierra, salvo coyunturas muy particulares y puntuales es un disparate.-

Lo grave para el porvenir de la gente es que prácticamente no existimos los que nos tomamos el trabajo de caracterizar la crisis y a su vez esbozar que medidas programáticas son necesarias e imprescindibles impulsar a nivel nacional y mundial para cambiar esta situación, como si la aventura de viajar en un estribo, -que insistimos no nos negamos a hacerlo aprovechando la coyuntura- es el destino de nuestros sueños y "utopías".-

Claro no estamos solos, Mujica en setiembre del 2013 en la ONU rompió los esquemas clásicos, pero luego vino el silencio -nadie nos ha aclarado el porqué -, y el trabajo que aún no conoce la luz del sol en este tema, del incansable topo de la historia del que hablaba Carlos Marx.

"No se puede" nos dicen. Nosotros respondemos: si se puede y cada vez es más sencillo, la inteligencia del mundo nos dice que los problemas instrumentales son mínimos; si, los que existen son los problemas que emergen de la falta de voluntad política.

¿Es que hoy no se puede medir la moneda para que haya una única medida universal, para terminar con todas las jodas que hoy se hacen en el mundo contra la gente, manipulando las cotizaciones? ¿Alguien podría argumentar seriamente a que esto no es así?

Se está escribiendo un nuevo capítulo, no sabemos si dramático o cómico: la cripto-monedas; la realidad es que las monedas responden a la necesidad de facilitar el intercambio, el comercio, hasta llegar en su máximo nivel, a la planificación de la economía. Cosa que hoy hacen en plena pugna entre si los complejos empresariales multinacionales y no los organismos que responden a las necesidades de la gente.

Junto con ello ha nacido el poder de la especulación que en un inicio del capitalismo se hacía con mercancías en concreto, para pasar luego a la propia moneda en si, como un instrumento que también la facilita.

La resolución pionera del Banco Central del Uruguay creando la billetera electrónica desde el celular, es lo primero. En lugar de emitir billetes, tener su valor a disposición en el celular. Con ello se gana en seguridad y se ahorra en el costo de las emisiones monetarias.

El problema es que esto hoy, claro contundente, se confunde con lo que está pasando con la maniobra especulativa que tiene como centro el bitcoin y cuyos emisores difunden la falacia de un valor propio independiente de los controles bancocentralistas y del propio valor como instrumento de intercambio de mercancías, de la cripto moneda creada.

Son dos conductas diametralmente opuestas: una al servicio de la gente la otra al servicio de la especulación, que se junta a los que hoy un capitalismo en crisis va incrementando como los paraísos fiscales y el lavado de dinero.

La acumulación de capitales sin posibilidad de invertirse con rentabilidad -las llamadas burbujas, es una de las tantas pústulas que hoy vemos en la economía mundial, economía que a nivel de los presupuestos estales se alimenta con predominancia de los impuestos al consumo, a los sueldos y a las pasividades, exigencia de una doctrina capitalista que comienza a agonizar.

¿Qué pasaría si por el contrario el sistema impositivo para atender los presupuestos fundamentales de la actividad humana proviniera de hacer imponible la circulación del dinero -cosa que técnicamente se puede instrumentar ya-?

Seguramente los organismos que la sociedad acuerde podrían hacer proyectos para viabilizar obras necesarias e imprescindibles que hoy no se hacen por no ser redituables a la inversión capitalista, dándose la aparente paradoja de que esta es la única manera, pacifica que el capitalismo tiene para reanudar sus inversiones en beneficio de la humanidad (las que hoy se hacen en su mayoría son dañinas y no tienen en cuenta los límites de la naturaleza) y proyectar en el tiempo su muerte pacífica, comenzando como en los modos de producción anteriores en la historia por el fin de su predominancia.

Jorge Aniceto Molinari