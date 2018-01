Inicio | Actualidad Te encuentras en:

TURISTAS RECLAMAN

Rocha: Quejas “por pocos cajeros” y “falta de dinero” en ellos

04.01.2018

ROCHA (Uypress)- Desde el Centro Comercial, de esta ciudad, aseguran que hay colas de media cuadra en los cajeros de toda la costa, lo que motiva reclamos de los turistas.

La temporada turística comenzó muy bien en Rocha, con más ocupación que el año pasado. Según señaló a "Rocha al día", Martín Rodríguez, del Centro Comercial, se estima que hay entre un 15 y un 20 % más de argentinos que marcaron la diferencia, aunque hay una baja en el consumo per cápita.

Sin embargo, señaló que la problemática principal en Rocha hoy es los cajeros. "Es un tema recurrente, se hacen colas de media cuadra en los cajeros del norte del departamento. Hay mucha gente disconforme", dijo Rodríguez, que tildó de "increíble que en medio de un proceso de inclusión financiera obligatoria no haya los cajeros necesarios para el público".

Agregó también que hay un problema con la señalización, ya que "los turistas no saben dónde están los escasos cajeros de la costa". "Eso evidentemente habla de improvisación, apuntó el comerciante, que explicó que la demanda hace que la plata dure poco en los cajeros y no se reponga con la suficiente celeridad. "No solo los lugares son pocos sino que no dan abasto. No queremos pensar que quieren favorecer el uso de la tarjeta no abasteciendo con dinero los cajeros", especuló.

"Siempre lo tenemos ese reclamo, pero ha dado frutos, porque se incorporan nuevos servicios año a año", dijo a Montevideo Portal el alcalde de La Paloma, José Luis Olivera. "Ocurre que este año no tenemos el Cambio Nelson, que tenía una sucursal importante y un ATM dentro. Por razones de público conocimiento hay un cambio importante que se perdió. Pero estoy de acuerdo, hacer cola es muy incómodo, la gente quiere estar en la playa, pero el banco está tomando nota", concluyó.

jwl