Un asesinato y van.

William Marino

05.01.2018

Ante el injusto asesinato de un compañero, dirigente del sindicato de camionero (SUTCRA), se han disparado una serie de declaraciones, en torno al asesinato de este compañero.

La verdad que ante cada hecho repudiable e insólito de una discusión por temas sindicales o no que uno de los contrincantes saque un revolver y empiece a los tiros para acabar con la vida de una persona, nos está volviendo un poco "salvajes", pues creíamos que estamos en una sociedad civilizada, aunque vemos cada día nuestro, que no es así.

Lo que relato a continuación lo realizo de memoria, sin un orden cronológico. Días pasados, en Maldonado, un jugador de futbol término agrediendo a otra persona, sin saberse exactamente porque fue la discusión. Resultado, el agresor arreglo con dinero el tema, pues le dejo la cara como un tomate al agredido. Aunque el arreglo fue "entre privados" fue todo ajustado a la ley. Con dinero dicen que puede arreglar todo, o casi todo. En Salto, un asalariado rural lo curten a rebencazos y casi dos meses después se remite al agresor, sin prisión. Con el dueño del campo al que se le reclamaba el pago en tiempo y forma, nada paso aun. Creo que nada va a pasar. A los pocos días, sucede otro hecho similar en el mismo departamento y casi nada se supo. Al parecer el asesinatos de hombres, mujeres, niños, niñas, nos van llenando de a poquito la cabeza, de que esto es un flagelo de la sociedad mundial y por lo tanto NO tiene remedio. YO me resisto a creer eso. Los asesinatos de niñas, niños, mujeres son a lo largo y ancho del país, eso tendría que tener una visión muy particular de lo que nos pasa. Hoy en las redes sociales se habla mucho del sindicalista, que estoy de acuerdo. Pero era un ser humano, antes de ser sindicalista. Esto me parece a una película que ya vi, el matar por el solo hecho de matar, por tener una diferencia a nivel sindical. En cada país podemos decir que la derecha actúa de una manera distinta pero concreta, distinta, pero igual de en sus objetivos: la instigación. Cuando políticos del Frente hablan de hechos concreto que realizan "periodistas" en contra de los derechos de los sindicalistas, la prensa se horroriza, dicen y gritan nos atacan. El miércoles 03-01-18, leía en la versión digital del diario caganchero, si aquel que cantaba loas al golpe cívico militar, algo que me dio mucho que pensar, en la manera sutil y trapera de vincular hechos horrendos que nada tienen que ver uno con el otro. En el articulo "Dirigente del sutcra fue asesinado en Rivera; Sindicato se declaro en alerta". En el medio de dicha nota dice: noticias relacionadas: "Detuvieron al guardia que mato a una joven embarazada en Venezuela". La otra noticia relacionada es, "Policlínicas sitiadas por bandas de delincuentes". Eso si es una forma de enchastrar la cancha. Como la vez anterior con el peón rural de Salto, como hace unos años cuando el ingeniero asesino e hirió a los a los trabajadores del Dique de R.V., ¿Cuantos patrones han atentado contra obreros sindicalizados, cuantos? La intolerancia y el menos precio a la vida de un ser humano es cada vez más común. Por ahí, se decía que al parecer la vida un trabajador vale más que otro. Valen igual para el conjunto de la sociedad organizada, pero algunos creen que entreverando "el ganado", llevaran agua (votos) para su molino.

Veremos que dice la justicia ante este horrendo crimen y sus instigadores. Justicia es lo que se necesita para que descanse en su alma en paz. Justicia es lo que se necesita para que alguna "gente" se deje de vanagloriarse de andar armado, no para defenderse sino para atacar y matar. Veremos si se encuentra a los que mataron al taxi metrista. Si bien hoy sabemos que la Central obrera decreto un paro para el dia martes 9 a partir de las 14 horas, NO creemos que eso sea la solución.