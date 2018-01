Un asesinato y van.En el estribo de . (Abordando eso gris, que parece la teoría).A la búsqueda del tren perdidoComo nacen y desaparecen los compañerosCIERRE DE AÑOEl soldado que “decidió” vivir mejor sin irse de CubaSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosDespedir el 17, antes que Llegue el 18De nuevo. JerusalemIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17Victoria de la políticaTRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Vázquez: Maestre divide et imperaCristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónLa posverdad españolaSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoCuchillo de Palo: Cataluña: ¡A las urnas! ¡A las urnas!Desguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?Ecuador: la educación que legó CorreaLos desafíos que nos deja el 2017Cumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismoGarantíasEl País reescribe la historiaEl programa del cambioSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalén, la manzana de la discordia

DENUNCIA

Jihad Diyab es denunciado por integrar el Estado Islámico

05.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Nuevamente el sirio Jihad Diyab, ex preso de Guantánamo, es motivo de noticias que indican problemas. Esta vez la denuncia la realizó un comerciante de Rivera. Omar Khader Attalla denunció que Diyab pertenece a la organización terrorista ISIS, Estado Islámico.

La información fue consignada por el programa Así nos va este jueves. Omar Khader Attalla es un ciudadano palestino, comerciante, que trabaja en el departamento de Rivera. El 13 de diciembre denunció a Diyab, por apropiación indebida de un celular.

Dijab y Khader se conocieron en una mezquita en Montevideo. Consigna A sí no va que Diyab le pidió al comerciante conocer Rivera y luego le manifestó al comerciante Omar que quería ir a vivir a Rivera.

"Empecé a investigarlo para saber más de él porque su historia no estaba bien", dijo Khadar a la Policía "Me dijo que le diera 50.000 dólares que él lo duplicaba en 10 días, pero que no lo podía colocar en un banco, que lo tendría que invertir en mercadería porque como es dinero robado, lo buscan por la serie".

Khadar le preguntó a Diyab "si pertenecía al Estado Islámico y éste le dijo: Si".

También agregó el comerciante que "A Diyab lo he escuchado hablar como jefe. Él tiene contactos en todo el mundo: habla en inglés, en árabe. En varias oportunidades él mismo incentiva y da fuerza para que el Estado Islámico se mantenga fuerte".

Ahora la Fiscalía de Corte ordenó que la denuncia de que Jihad Diyab pertenece a la organización terrorista ISIS, Estado Islámico, sea trasladada a Montevideo.

"La fiscalía de Rivera no está trabajando en el tema del Estado Islámico. Hubo denuncias que fueron por directivas de Fiscalía de Corte elevadas a Delitos Complejos", dijo al programa Inicio de Jornada de radio Carve la fiscal penal de Rivera, Bettina Ramos.