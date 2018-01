La “revolución” no triunfó el primero de eneroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoUn asesinato y van.En el estribo de . (Abordando eso gris, que parece la teoría).A la búsqueda del tren perdidoComo nacen y desaparecen los compañerosCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosDespedir el 17, antes que Llegue el 18De nuevo. JerusalemIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17Victoria de la políticaTRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Vázquez: Maestre divide et imperaCristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónLa posverdad españolaSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoCuchillo de Palo: Cataluña: ¡A las urnas! ¡A las urnas!Desguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?Ecuador: la educación que legó CorreaLos desafíos que nos deja el 2017Cumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismoGarantíasEl País reescribe la historiaEl programa del cambioSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalén, la manzana de la discordia

Inicio | Internacionales Te encuentras en:

FUERA DE CONTROL

Desesperados vecinos saquean y destruyen comercios en Venezuela

06.01.2018

BOLÍVAR (Uypress) - Hiper-inflación que determina a altos precios y escasez de billetes, sumado a “fallas” en medios electrónicos lleva, este viernes, a saqueos en más de 20 comercios en Caicara del Orinoco, Municipio Cedeño (Venezuela).

Este viernes más de 20 comercios fueron saqueados en Caicara del Orinoco, estado Bolívar. En redes sociales fueron difundidas las imágenes de los destrozos.

Santamarías forzadas, vitrinas destruidas y rejas dobladas forman parte del escenario que dejó la jornada de disturbios, que se originó por protestas debido al alto precio de los alimentos y a que comerciantes se negaban a recibir billetes de 50 y 100 bolívares.

En las fotos difundidas en Twitter se observa cómo cientos de personas se aglomeraron en la entrada de diferentes comercios para poder sustraer la mercancía.

José Dauharev, presidente del gremio comercial en la localidad, denunció que más de 20 comercios de alimentos y ropa fueron saqueados.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se trasladaron al lugar para tomar control de la situación.

Sin dinero ni Pos electrónico

Los comercios de Caicara del Orinoco fueron víctimas de saqueos. Estos originados por la ausencia de puntos de venta (internet) y efectivo.

Las redes sociales son el principal medio de denuncia de los hechos:

"Aquí no funcionan los puntos de venta desde hace cinco días y no hay efectivo, no hay nada", describió el sacerdote de Caicara del Orinoco, Manuel Lozada, a propósito de los saqueos de esta mañana #5Ene #Bolívar

#5Ene 3:20 pm | Gremio comercial de Caicara del Orinoco, al oeste de #Bolívar, confirma situación irregular en más de 20 negocios desde esta mañana - @CorreodelCaroni

#5Ene En #CaicaraDelOrinoco hubo protesta por medicinas,alimentos y efectivo;el reclamo termino en saqueos en varios establecimientos. Funcionarios de la GNB tanto de Ciudad #Bolívar como Ciudad #Guayana se trasladaron hasta el municipio Cedeño.

#5Ene | Los comercios de Caicara del Orinoco fueron víctimas de saqueos. Estos originados por la ausencia de puntos de venta (internet) y efectivo.

#5Ene saqueos masivos en Caicara del Orinoco. Solo se salvaron las licoreras. El pueblo arrecho por qué los comercios no quieren recibir billetes de Bs. 50 y 100 y por los altos precios de los alimentos

Noticias relacionadas:

Maduro anuncia la creación de una moneda digital, “el Petro”

Jordi Évole, dura y cruda entrevista a Nicolás Maduro

Venezuela. La guerra del billete, el Plan Conejo y otras batallas