Siguen pensando que somos los nabos de siempreLa “revolución” no triunfó el primero de eneroUn error de Sanguinetti acerca de los musulmanes y algunas consideraciones en torno a la laicidad y el EjércitoUn asesinato y van.En el estribo de . (Abordando eso gris, que parece la teoría).A la búsqueda del tren perdidoComo nacen y desaparecen los compañerosCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todosDespedir el 17, antes que Llegue el 18De nuevo. JerusalemIndulto humanitario en Perú como regalo de NochebuenaSaudades del 17Victoria de la políticaTRUMP, por favor: “gracias por tu ayuda”Vázquez: Maestre divide et imperaCristo era GitanoEspaña: un castillo como naciónLa posverdad españolaSalir de la encrucijadaAbsolución y castigoCuchillo de Palo: Cataluña: ¡A las urnas! ¡A las urnas!Desguace tres. Se sigue por el mismo camino. ¿Hasta cuándo?Ecuador: la educación que legó CorreaCumbre de la OMC en Buenos AiresNazismo y cristianismoGarantíasEl País reescribe la historiaEl programa del cambioSalud alimentaria. ¿Derecho individual o segmento del mercado?Jerusalén, la manzana de la discordia

Inicio | Secciones | Trabajadores Te encuentras en:

LICENCIA “EN CUOTAS”

Citrícola Salteña SA (Caputto): Conflicto por licencias y liquidaciones impagas

08.01.2018

SALTO (Uypress)- Los trabajadores de Citrícola Salteña SA se declararon en conflicto debido a que la empresa pretende pagar las licencias en cuotas y a partir de mayo.

Este viernes fracasó una instancia de negociación en la que los trabajadores no aceptaron la propuesta de Caputto, según informa La Diaria.

La presidenta de uno de los sindicatos de la citrícola, Sitracor (Sindicato de Trabajadores de Coraler, empresa 100% propiedad de Citrícola Salteña y que le vende a esta los cítricos para exportar), Miriam Perdomo, dijo a Canal 4 de Salto que la empresa propuso pagar las licencias correspondientes a 2016 "en tres cuotas, en mayo, en junio y en agosto". "Obviamente no se aceptó esa propuesta porque no es viable. Además, ahora surgió una nueva [problemática] y es que están sacando a los [trabajadores] permanentes para el seguro [de paro] especial que se consiguió con muchísimo sacrificio y que ellos [los empresarios] están usando ahora para sacar a la gente", denunció la dirigente sindical. Perdomo afirmó que eso "es inviable", porque Citrícola Salteña pretende "sacarlos sin pagarles la licencia de 2016 ni haberla gozado", algo que el Banco de Previsión Social (BPS) "va a rechazar porque no se puede hacer".

Consultada sobre la propuesta de pago que presentó el sindicato, Perdomo dijo que plantearon que "se pagara la licencia de 2016 en una vez". "Es más, se intentó un acercamiento suponiendo que se pagara con un vale de 6.500 pesos, aunque sea en comestibles, y después llevarla a febrero o marzo, que las pagaran en esa fecha, pero no, la empresa dijo que no, y no se movió. Dijo que no podía, que de momento no se iba a pagar de otra forma y que esa era la propuesta que mantenían", añadió.

La dirigente de Sitracor anunció que ahora se declararon "en conflicto hasta que haya una solución". Por otra parte, señaló que "hay otra cosa" y es que la empresa propuso pagar las liquidaciones de los zafrales que terminaron la zafra en noviembre "desde el día viernes 12 y en seis cuotas, todos los viernes". "Una liquidación que es bastante chica la pagarían en seis veces; esa propuesta tampoco se aceptó, porque esa gente está sin nada ahora", explicó.

Estos trabajadores zafrales que se dedican a cosechar la producción de cítricos provienen en su mayoría de las localidades de Belén y de Constitución. El diario Cambio informó que son dependientes de las empresas tercerizadas Puja SRL, Calihui y Serco SRL. Según pudo saber la diaria, algunas cuadrillas cesaron la zafra hace más de dos meses y todavía no cobraron las liquidaciones. También algunas empresas demoraron en enviar las bajas al BPS, impidiendo el acceso al seguro de paro de muchos trabajadores en los meses de enero y febrero.

Perdomo informó que "por el momento" van a ayudar "a la gente de Belén y Constitución con alguna ayuda económica" que se pueda "conseguir". "Vamos a golpear puertas a ver qué se puede hacer. Lo otro es que no podemos seguir aceptando la forma en que quiere pagar la empresa. Quedó bien en claro que con esta posición se está poniendo en riesgo el arranque de la zafra que viene, porque la gente no quiere empezar a trabajar sin cobrar, y es completamente lógico", concluyó la presidenta de Sitracor.

En tanto, Fredy Cañete, uno de los representantes de Sucobesalco (Sindicato Único de Cosecheros de Belén, Salto y Constitución), dijo a La Diaria que ninguno de los tres sindicatos (también está el Sindicato de Trabajadores Citrícolas y Ramas Afines, Sitracitra, que nuclea básicamente a los jornaleros) aceptó la propuesta de la empresa y todos se declararon "en conflicto". Contó que hubo trabajadores que "cortaron la zafra el 11 de noviembre" y recién recibieron una parte ínfima de la liquidación el 29 de diciembre. "Dieron 2.000 pesos de casi 20.000 que la gente tiene generados. La pasaron bastante mal en Navidad", agregó Cañete.

Según el sindicalista, la declaración de conflicto implica que "quedamos liberados a tomar las mediadas que creamos necesarias para salir afuera e ir a todos los medios". Para Cañete hay que involucrar a más ministerios, legisladores y a "toda la opinión pública", ya que no pueden tomar medidas de fuerza porque en el momento "no hay nadie trabajando", algo que es "aprovechado por la empresa".

Una situación parecida afectó a los trabajadores de la cosecha a fines de 2015, cuando la empresa retrasó los pagos de liquidaciones y licencias. El 22 de diciembre de ese año, representantes del Sitracitra asistieron a denunciar la situación ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. A partir de lo ocurrido en Citrícola Salteña, a mediados del año pasado esta comisión de la cámara baja abordó la situación general del sector citrícola, en conjunto con la Coordinadora del Citrus. En esa reunión, los trabajadores de Caputto informaron que en 2015 la empresa exportó 98.000 toneladas "para afuera" y en 2016 108.000 toneladas de cítricos, por lo que manifestaron no entender "cómo ponen lo económico como excusa". "Los problemas que pueda tener la empresa los tiene que solucionar ella, pero no con el obrero. Nosotros siempre tratamos de que la producción salga bien. Yo soy operario de producto; le ponemos la cera a la fruta y sale pronta. No puedo creer que siempre seamos nosotros los perjudicados, con lo poco que ganamos", opinó Hugo Sarmiento, de la Coordinadora del Citrus.

Noticia relacionada

La citrícola Caputto emitió un comunicado sobre su situación financiera y relación con el BROU

Trabajadores de Caputto paralizan actividades y denuncian pagos atrasados

jwl