Discusión en las redes sobre respeto a los plebiscitos

08.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Victoria Pasquet cuestiona dichos de Fabiana Goyeneche sobre respeto a la democracia.

El 6 de enero, Fabiana Goyeneche (Directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo) salió al cruce de críticas que intentaron hacer ver que el resultado del plebiscito de la baja tiene responsabilidad sobre los asesinatos cometidos por adolescentes.

"La insistencia en reprochar el plebiscito de 2014 ante delito de menores solo demuestra desconocimiento y falta de respeto a la democracia"

Goyeneche hace referencia a que el proyecto pretendía juzgar a los menores entre 16 y 18 años con el código penal (de adultos), mientras que los adolescentes en cuestión tienen 14 años.

Respuestas

La indignación es instántanea con los posteos de la jerarca. Inmediatamente surgieron respuestas reprochando que la misma actitud tiene ella, o el Frente Amplio, para con otros plebiscitos:

"Estaría muy bueno que pusieras el mismo empeño con otros pronunciamientos populares. Voto consultar por ejemplo"

"Voto Consular? Ley de Caducidad? La izquierda respeta los plebiscitos cuando el resultado coincide con sus deseos. Si no, los hace de nuevo, le da la vuelta, “lo interpreta”, le busca la vuelta...Nada más relativo que los principios de la izquierda!"

Entre otros tuits uno expresa que la ley de riego atenta contra el artículo 47 de la Constitución, que fue incorporado en el plebiscito de 2004 conocido como "del agua".

Directa

Victoria Pasquet, militante de la juventud Batllista y la agrupación estudiantil @BRUM_Derecho, retruca:

"No tanta como la que hubo cuando decidieron plebiscitar nuevamente lo relativo a la ley de caducidad en 2009 y no conformes con eso cayeron con una ley interpretativa de pesados. Pero eso no se llama insistencia; eso es autoritarismo."

