AFE-PLUNA

AFE tiene un ferrocarril con una tecnología del SXIX y necesita entrar al SXXI

10.01.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El fantasma de Pluna sobrevuela AFE. El Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que el ente tiene una tecnología del SXIX.

En entrevista concedida a Pisando Fuerte, Metrópolis FM, dijo "Tenemos un ferrocarril, pero un ferrocarril que funciona poco, que tiene muchas limitaciones, muchas restricciones".

"Si AFE no se transforma, se cierra sola", dijo Rossi. Cuando se le consultó si AFE podría llegar a ser una nueva PLUNA respondió, "Esperemos que no, pero es evidente que si no se transforma el fin inexorablemente será ese".

El desafío de AFE será transportar cerca de dos millones de toneladas de carga. En tanto está bajando en el volúmen de carga todos los años. Rossi explicó que la empresa estatal va perdiendo clientes porque los dueños de las cargas exigen condiciones de regularidad y de seguridad que la empresa no puede cumplir por sus falencias tecnológicas y operativas.

Respecto a los trabajadores expresó "Sería bueno que entendieran que no tienen que defender lo viejo, porque el mundo no va a ir para atrás".